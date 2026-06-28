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England Panama W+LsGetty/GOAL
Thomas Hindle

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Jude Bellingham tem carregado a Inglaterra nas costas - mas os demais jogadores precisam se esforçar mais rapidamente para que o sonho da Copa do Mundo se torne realidade: vencedores e perdedores, enquanto a equipe de Thomas Tuchel volta a enfrentar dificuldades e os problemas com lesões no lateral-direito continuam

Vencedores & perdedores
Inglaterra
J. Bellingham
H. Kane
Copa do Mundo
Especiais e Opinião
Panamá x Inglaterra
Análises

Em East Rutherford, Nova Jersey, foi “Hey Jude” que ressoou mais alto após o apito final. Os jogadores da Inglaterra haviam saído do campo com ar abatido após uma vitória sem brilho por 2 a 0 sobre o Panamá, que garantiu a liderança do Grupo L na Copa do Mundo. Jude Bellingham, porém, ainda estava em campo, correndo em direção ao outro lado do gramado para cumprir suas obrigações com a imprensa, e os torcedores cantaram para o jogador que fez toda a diferença no sábado.

A Inglaterra passou por momentos de grande dificuldade neste torneio, apesar de ter liderado seu grupo. O fato de ter conseguido isso se deve, em grande parte, a Bellingham, que tem sido uma fonte não apenas de criatividade, mas também de inspiração para os Três Leões. Foi ele quem colocou a equipe em vantagem por 3 a 2 contra a Croácia e, mais uma vez, liderou o time na linha de frente nesta partida.

Bellingham marcou um gol e deu uma assistência durante uma atuação cheia de ação que garantiu que a Inglaterra evitasse o lado “difícil” do sorteio, enquanto agora traça seu caminho de volta até aqui para a final em 19 de julho.

A equipe de Thomas Tuchel não teve vida fácil. O primeiro tempo foi, em grande parte, uma continuação do futebol monótono que caracterizou o empate sem gols com Gana, enquanto a Inglaterra tentava, sem sucesso, avançar pelo meio da defesa do Panamá. Quando conseguiam levar a bola pelas laterais, seus cruzamentos não eram precisos o suficiente.

“Como técnico, sei o que é preciso para vencer essas partidas. Não há problema se elas forem acirradas e difíceis. Isso vai nos ajudar na próxima partida”, disse Tuchel após o jogo.

Foi preciso uma jogada ensaiada para acordar a Inglaterra: Bukayo Saka cobrou um escanteio com força e Bellingham produziu um lance sublime para marcar, esticando a perna um pouco mais do que seu marcador para desviar o voleio no canto inferior.

A partir daí, a Inglaterra jogou com mais liberdade, e Bellingham teve papel de destaque ao fazer o 2 a 0 cinco minutos depois: ele passou rapidamente por Harry Kane para receber um passe de Nico O’Reilly, driblou para um lado e para o outro antes de cruzar com precisão, e Kane, obedientemente, cabeceou para o gol.

“Um impacto enorme [de Bellingham e Kane]. É disso que precisamos, é isso que queremos... é por isso que as expectativas são altas”, disse Tuchel sobre seus artilheiros.

Havia outras preocupações para o técnico da Inglaterra também, principalmente a lesão de Jarell Quansah, que ameaça sobrecarregar ainda mais suas opções na lateral-direita antes do confronto das oitavas de final contra a República Democrática do Congo, na quarta-feira, em Atlanta.

Enquanto Bellingham estiver jogando assim, ele consegue disfarçar essas falhas. Mas, para que a Inglaterra conquiste a Copa do Mundo, outros jogadores precisarão demonstrar níveis semelhantes de capacidade de decidir jogos para levar os Três Leões à vitória.

O GOAL analisa os vencedores e perdedores de Nova Jersey...

  • Panama v England: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    VENCEDOR: Jude Bellingham

    É difícil acreditar que já tenha havido um debate sobre se Bellingham seria titular da Inglaterra neste verão, tamanhas foram suas exibições excepcionais, tanto em termos de qualidade quanto de liderança, durante a fase de grupos.

    Escalado em uma função mais recuada contra o Panamá, para permitir que Declan Rice descansasse os membros doloridos, Bellingham esteve em ação desde o apito inicial. Ele se lançou em desarmes, tentou driblar vários defensores panamenhos e orientou os companheiros de equipe sempre que possível.

    Nem seu gol nem sua assistência foram fáceis, mas Bellingham fez com que parecessem fáceis. “Essa é justamente a qualidade de Jude Bellingham”, admitiu o técnico do Panamá, Thomas Christiansen, após o fim da partida.

    Aos 71 minutos, o trabalho de Bellingham estava concluído. Ele liderou a partida em duelos terrestres disputados, duelos terrestres vencidos, desarmes, faltas sofridas, chances criadas, tentativas de dribles, dribles bem-sucedidos e, é claro, participações em gols. Até o momento, apenas Kane e Wayne Rooney marcaram mais gols pela Inglaterra em torneios no século XXI. O que mais Tuchel poderia pedir?

    “Ele está em um momento excelente após a lesão. Está feliz por jogar novamente, simplesmente se sente livre... Ele precisa jogar com essa intensidade, adora atuar nesse tipo de palco”, disse o técnico.

    Bellingham completará 23 anos na segunda-feira, antes das oitavas de final. É impressionante que alguém tão jovem já possa ser tão decisivo.

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  • Panama v England: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    PERDEDOR: Morgan Rogers

    A dúvida na véspera deste torneio era se Tuchel deveria escalar Morgan Rogers ou Bellingham, mas no sábado ele optou por escalar os dois.

    Bellingham e Rogers já haviam sido titulares juntos pela Inglaterra em duas ocasiões, e embora ambas as partidas tenham terminado em vitórias, nenhum dos dois marcou gols ou deu assistências, o que sugere que talvez não sejam totalmente compatíveis

    Mas enquanto Bellingham se destacou de forma impressionante, Rogers, estrela do Aston Villa, teve dificuldades para marcar presença. Ele ficou à margem da partida, tocando na bola aqui e ali, mas nunca ofereceu muito no aspecto ofensivo. Duas chances criadas e zero chutes a gol são números que não inspiram exatamente confiança.

    “Eles podem jogar juntos. São uma ameaça para qualquer adversário”, afirmou Tuchel após a partida, apesar do desempenho irregular de Rogers, e seu papel daqui para frente neste verão parece incerto. É quase certo que ele voltará ao banco nas partidas eliminatórias, com Rice disponível, e Rogers precisará produzir mais saindo do banco do que fez como titular nesta partida.

  • FBL-WC-2026-MATCH67-PAN-ENGAFP

    VENCEDOR: Harry Kane

    Por longos períodos, este foi mais um jogo para Kane esquecer. Ele nunca conseguiu entrar no ritmo com a bola, enquanto sua liberdade para se movimentar levou, em determinado momento, a ele ter que defender dentro da própria área de 18 jardas, em vez de servir de ponto de referência no outro lado do campo.

    Quando veste a camisa do Bayern de Munique, Kane é capaz de influenciar o jogo o tempo todo. Pela Inglaterra, porém, ele é mais um jogador de momentos decisivos. Basta passar a bola para Kane em uma área perigosa e ele vai marcar. Foi o que Bellingham fez com seu cruzamento, e Kane correspondeu com uma cabeçada precisa de dentro da área de seis jardas.

    O capitão é agora o maior artilheiro de todos os tempos da Inglaterra em Copas do Mundo, com 11 gols — superando a marca de 10 gols de Gary Lineker.

    “Todo mundo está muito feliz porque ele é um companheiro de equipe fantástico”, disse Tuchel sobre seu capitão. “Eu nem estou ciente de todas essas coisas e de todos esses recordes... É fantástico que ele tenha a chance de quebrar esse recorde em uma Copa do Mundo. Ele está em um estado de espírito incrível, fisicamente também. Ele está pronto para ir até o fim nesta Copa do Mundo.”

    Uma rodada discreta para Kylian Mbappé e Erling Haaland fez com que Kane também conseguisse diminuir a diferença para alguns de seus principais rivais na disputa pela Chuteira de Ouro, mesmo que Lionel Messi tenha ampliado sua liderança na tabela de artilheiros no final da noite de sábado. Ainda assim, Kane voltou a ter um bom ritmo após uma partida difícil contra Gana.

  • Jarell Quansah England 2026Getty Images

    PERDEDORES: Os laterais-direitos da Inglaterra

    Tuchel decidiu, ao montar esta seleção da Inglaterra, convocar dois laterais-direitos naturais: Reece James e Tino Livramento. Nas últimas três semanas, ambos — talvez sem surpresa, devido a seus históricos recentes — foram atingidos por lesões. A lesão de Livramento o tirou do torneio na véspera da primeira partida da Inglaterra e, embora James continue com a seleção, ele deve ficar de fora por pelo menos mais um jogo, depois de não ter atuado na vitória de sábado.

    Tuchel respondeu afirmando que Jarell Quansah, um zagueiro central nato que tem atuado no lado direito de uma defesa com três zagueiros no Bayer Leverkusen, poderia ocupar a posição. Essa não foi uma avaliação totalmente injusta, mas como ele sofreu uma lesão no tornozelo após uma hora de jogo contra o Panamá, os recursos ficaram ainda mais escassos.

    “Vai ser uma disputa acirrada entre Reece James e Jarell Quansah”, disse Tuchel sobre a condição física dos dois, ao antecipar a partida de quarta-feira contra a República Democrática do Congo. “É claro que estamos preocupados com esses dois. Mas, em geral, encontramos soluções e vamos tentar encontrar soluções.”

    A decisão de não convocar Trent Alexander-Arnold parece agora ainda mais questionável do que parecia no final de maio, enquanto a escolha de substituir Livramento pelo zagueiro central Trevoh Chalobah também parece agora equivocada. A solução, por enquanto, provavelmente será Djed Spence, que passou a maior parte das últimas três temporadas jogando pela esquerda. É uma situação longe de ser ideal quando se tem como objetivo conquistar uma Copa do Mundo.

  • FBL-WC-2026-MATCH67-PAN-ENGAFP

    PERDEDOR: Thomas Tuchel

    Após o empate sem gols da semana passada contra Gana, Tuchel deu a entender que havia elaborado um novo plano para romper as defesas fechadas, mas mostrou-se relutante em colocá-lo em prática no meio da partida em Boston. E se essa foi uma jogada tática genial que deveria ter dado novo fôlego à Inglaterra, ela falhou aqui.

    É claro que ele fez alguns ajustes, com a inclusão de Rogers e Bellingham, além do retorno de Saka e Marcus Rashford. Tuchel admitiu que queria, intencionalmente, jogar com seis jogadores na linha de frente, mudando efetivamente para um 3-1-6 quando a Inglaterra estivesse com a posse de bola. Em teoria, isso permitiu que os Três Leões superassem o Panamá em número, mas, na prática, o resultado não foi tão convincente.

    A Inglaterra criou poucas oportunidades no primeiro tempo, acertando apenas dois chutes a gol. No segundo tempo, foram uma jogada ensaiada e, em seguida, um gol em contra-ataque que abriram o jogo.

    A Inglaterra jogou de acordo com seus pontos fortes, mas esse desempenho não respondeu a nenhuma das dúvidas que permanecem sobre sua capacidade de romper formações defensivas obstinadas. É improvável que a República Democrática do Congo se abra na próxima fase também, o que significa que os torcedores podem ter outra noite tensa no meio da semana.

  • Panama v England: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    VENCEDOR: A trajetória da Inglaterra até a final

    Vale lembrar que a Inglaterra já havia se classificado para as oitavas de final antes mesmo deste jogo. O que estava em jogo, na verdade, era a facilidade do sorteio para as próximas fases.

    De um lado da chave, na qual a Inglaterra garantiu sua vaga ao terminar em primeiro lugar no grupo, havia três adversários potenciais difíceis: México, Brasil e Argentina. A Inglaterra não seria favorita contra a Argentina, enquanto enfrentar o “El Tri” no Azteca seria um desafio assustador; já o jogo contra o Brasil em Miami seria quase como uma partida fora de casa em termos de clima também.

    Se a Inglaterra tivesse terminado em segundo lugar, no entanto, a situação teria parecido ainda mais desafiadora. Portugal teria sido seu adversário nas oitavas de final, com a Espanha provavelmente à espreita caso os Três Leões avançassem. Os temíveis atacantes da França seriam seus adversários na semifinal, caso a classificação inicial se mantivesse.

    Portanto, essa vitória pode vir a ser considerada muito importante daqui a três semanas, caso a Inglaterra volte a Nova Jersey para a final. Eles ainda não terão o caminho totalmente livre no lado da chave em que ficaram, mas a República Democrática do Congo deve, pelo menos, oferecer mais uma chance de acertar os detalhes antes que o nível dos adversários dê um salto considerável.