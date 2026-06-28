Jude Bellingham tem carregado a Inglaterra nas costas - mas os demais jogadores precisam se esforçar mais rapidamente para que o sonho da Copa do Mundo se torne realidade: vencedores e perdedores, enquanto a equipe de Thomas Tuchel volta a enfrentar dificuldades e os problemas com lesões no lateral-direito continuam

A Inglaterra passou por momentos de grande dificuldade neste torneio, apesar de ter liderado seu grupo. O fato de ter conseguido isso se deve, em grande parte, a Bellingham, que tem sido uma fonte não apenas de criatividade, mas também de inspiração para os Três Leões. Foi ele quem colocou a equipe em vantagem por 3 a 2 contra a Croácia e, mais uma vez, liderou o time na linha de frente nesta partida.

Bellingham marcou um gol e deu uma assistência durante uma atuação cheia de ação que garantiu que a Inglaterra evitasse o lado “difícil” do sorteio, enquanto agora traça seu caminho de volta até aqui para a final em 19 de julho.

A equipe de Thomas Tuchel não teve vida fácil. O primeiro tempo foi, em grande parte, uma continuação do futebol monótono que caracterizou o empate sem gols com Gana, enquanto a Inglaterra tentava, sem sucesso, avançar pelo meio da defesa do Panamá. Quando conseguiam levar a bola pelas laterais, seus cruzamentos não eram precisos o suficiente.

“Como técnico, sei o que é preciso para vencer essas partidas. Não há problema se elas forem acirradas e difíceis. Isso vai nos ajudar na próxima partida”, disse Tuchel após o jogo.

Foi preciso uma jogada ensaiada para acordar a Inglaterra: Bukayo Saka cobrou um escanteio com força e Bellingham produziu um lance sublime para marcar, esticando a perna um pouco mais do que seu marcador para desviar o voleio no canto inferior.

A partir daí, a Inglaterra jogou com mais liberdade, e Bellingham teve papel de destaque ao fazer o 2 a 0 cinco minutos depois: ele passou rapidamente por Harry Kane para receber um passe de Nico O’Reilly, driblou para um lado e para o outro antes de cruzar com precisão, e Kane, obedientemente, cabeceou para o gol.

“Um impacto enorme [de Bellingham e Kane]. É disso que precisamos, é isso que queremos... é por isso que as expectativas são altas”, disse Tuchel sobre seus artilheiros.

Havia outras preocupações para o técnico da Inglaterra também, principalmente a lesão de Jarell Quansah, que ameaça sobrecarregar ainda mais suas opções na lateral-direita antes do confronto das oitavas de final contra a República Democrática do Congo, na quarta-feira, em Atlanta.

Enquanto Bellingham estiver jogando assim, ele consegue disfarçar essas falhas. Mas, para que a Inglaterra conquiste a Copa do Mundo, outros jogadores precisarão demonstrar níveis semelhantes de capacidade de decidir jogos para levar os Três Leões à vitória.

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