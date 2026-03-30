Jude Bellingham revelou com que idade um retorno ao Birmingham “poderia acontecer” — com a “sensação” do Real Madrid sendo apontada para uma transferência emocionante de volta ao clube

O Birmingham, após ter caído temporariamente para a League One devido a uma experiência fracassada com Wayne Rooney como técnico, busca retornar à Premier League assim que possível.

A chance de promoção pode ter passado batida nesta temporada, levando a questionamentos sobre o futuro de Chris Davies como técnico, mas espera-se que mais dinheiro seja investido pelos ambiciosos proprietários — um grupo que inclui a lenda da NFL Tom Brady — durante a janela de transferências do verão de 2026.

Morrison comentou sobre outra onda de gastos: “Olha, acho que os proprietários americanos estão envolvidos, eles gastaram muito dinheiro e isso não rendeu resultados. O técnico vai ficar sob escrutínio porque eles gastaram muito dinheiro. Eles têm alguns jogadores com salários altos lá. Então, no fim das contas, os dirigentes precisam avaliar para onde vão na próxima temporada.

“Mas a próxima temporada é a grande temporada para eles — acho que terão outro grande gasto no verão e serão um dos favoritos para o acesso. Eles precisam começar bem a temporada, porque a Championship é uma liga implacável.

“Acho que o Birmingham City é um clube com grandes planos. O novo estádio — com capacidade para 60 mil pessoas na cidade — acho que vai ser fantástico. É um clube que, na próxima temporada, tenho plena certeza de que vai disputar a promoção para a Premier League.”