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Jude Bellingham revelou com que idade um retorno ao Birmingham “poderia acontecer” — com a “sensação” do Real Madrid sendo apontada para uma transferência emocionante de volta ao clube
Quando termina o contrato de Bellingham com o Real Madrid?
Depois de estrear na equipe principal aos 16 anos, logo ficou claro que o clube de sua cidade natal não conseguiria reter Bellingham. Ele superou o nível da EFL e partiu para o Borussia Dortmund em 2020, com sua camisa nº 22 sendo aposentada no St Andrew’s.
Três anos na Alemanha serviram de plataforma para uma transferência de € 103 milhões (£ 89 milhões/$ 118 milhões) para a Espanha. Bellingham conquistou os títulos da La Liga e da Liga dos Campeões em Madri, além de se tornar um candidato ao Ballon d’Or.
Ele ainda tem apenas 22 anos e deve desempenhar um papel de destaque pela Inglaterra na busca pela Copa do Mundo de 2026. Seu contrato de longo prazo no Santiago Bernabéu vai até 2029, com grandes chances de que uma renovação seja acertada muito antes do término do prazo.
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Será que Bellingham voltaria a jogar pelo Birmingham em algum momento?
Em algum momento, porém, pode surgir uma oportunidade de voltar para casa. Questionado se imagina um cenário em que Bellingham retorne a Birmingham, o ex-craque do Blues, Morrison — em entrevista exclusiva ao Freebets.com, o site das ofertas de apostas na Copa do Mundo —, disse ao GOAL: “Bem, talvez. Nunca se sabe. Mas, no momento, ele está jogando por um dos maiores clubes do mundo, o Real Madrid. Acho que Jude Bellingham voltará para Birmingham um dia — nunca se sabe, porque o Birmingham tem a ambição financeira de chegar a um nível diferente. É isso que os torcedores do Birmingham City adorariam.
“Mas não neste momento. Ele está jogando no Real Madrid, um grande clube de futebol. E mais tarde na carreira, se Jude Bellingham decidir que quer voltar ao seu antigo clube, ele sempre será bem-vindo no Birmingham City. O garoto foi uma sensação para o clube mesmo ainda muito jovem. Mas sim, acho que isso pode acontecer um dia, só que não agora.”
Será que a transferência só vai acontecer quando Bellingham já estiver na casa dos 30?
Quando questionado mais a fundo sobre se uma transferência só poderia acontecer depois que Bellingham chegasse aos 30 anos — já que um dos melhores jogadores do planeta exige muito mais do que a simples competição da Premier League —, Morrison acrescentou: “Sim. Depende, não é? Nunca se sabe. Ele ainda está numa idade razoável. O Birmingham precisa chegar à Premier League primeiro. Eles precisam chegar lá e depois se manter na Premier League. E então, mesmo assim, vem a consolidação. É muito diferente da Championship. Você pode ter todo o dinheiro do mundo, mas se os jogadores não estiverem se entrosando ou se você não tiver o técnico certo, vai ter dificuldades.
“Então, acho que o foco do Jude será permanecer no Real Madrid pelo maior tempo possível. E se chegar o momento em que ele completar 30, 31, 32 anos e quiser voltar para casa — tenho certeza de que o Birmingham City receberá o Jude Bellingham de volta.”
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Impulso para a promoção: Brady & Birmingham devem voltar a investir
O Birmingham, após ter caído temporariamente para a League One devido a uma experiência fracassada com Wayne Rooney como técnico, busca retornar à Premier League assim que possível.
A chance de promoção pode ter passado batida nesta temporada, levando a questionamentos sobre o futuro de Chris Davies como técnico, mas espera-se que mais dinheiro seja investido pelos ambiciosos proprietários — um grupo que inclui a lenda da NFL Tom Brady — durante a janela de transferências do verão de 2026.
Morrison comentou sobre outra onda de gastos: “Olha, acho que os proprietários americanos estão envolvidos, eles gastaram muito dinheiro e isso não rendeu resultados. O técnico vai ficar sob escrutínio porque eles gastaram muito dinheiro. Eles têm alguns jogadores com salários altos lá. Então, no fim das contas, os dirigentes precisam avaliar para onde vão na próxima temporada.
“Mas a próxima temporada é a grande temporada para eles — acho que terão outro grande gasto no verão e serão um dos favoritos para o acesso. Eles precisam começar bem a temporada, porque a Championship é uma liga implacável.
“Acho que o Birmingham City é um clube com grandes planos. O novo estádio — com capacidade para 60 mil pessoas na cidade — acho que vai ser fantástico. É um clube que, na próxima temporada, tenho plena certeza de que vai disputar a promoção para a Premier League.”
Quando foi a última vez que o Birmingham City disputou a Premier League?
O Birmingham ocupa atualmente a 11ª posição na tabela da Championship — a 10 pontos das vagas para os play-offs, faltando sete partidas para o fim da temporada. O time está fora da primeira divisão desde 2011 — ano em que conquistou a Copa da Liga — e precisará lutar pela classificação para a Liga dos Campeões para que Bellingham considere a possibilidade de voltar ao Blues.