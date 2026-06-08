Jude Bellingham recebeu um aviso do técnico da Inglaterra, Thomas Tuchel, sobre “14 ou 15 titulares”, enquanto o astro do Real Madrid disputa com Morgan Rogers a vaga de camisa 10 na Copa do Mundo

A relação entre Tuchel e Bellingham não tem sido isenta de atritos. O técnico já havia descrito o comportamento de Bellingham em campo durante uma derrota para o Senegal como “repulsivo”, comentário pelo qual mais tarde pediu desculpas. Outra tensão surgiu em novembro, quando Tuchel afirmou que iria “avaliar” o comportamento do jogador após uma reação visível ao ser substituído durante uma partida das eliminatórias contra a Albânia.

Lesões também contribuíram para a interrupção do ritmo de Bellingham. Ele perdeu partidas das eliminatórias devido a uma lesão no ombro e chegou a ser preterido para a convocação internacional de outubro. Apesar desses contratempos, Tuchel não hesitou em elogiar o impacto do meio-campista durante a recente vitória no amistoso contra a Nova Zelândia em Tampa, onde Bellingham vestiu a braçadeira de capitão após entrar em campo no intervalo.

“Dá para ver que o Jude tem, com certeza, determinação e garra”, disse Tuchel após a vitória por 1 a 0. “Essa é sua principal característica, mas dá para ver que ele vem de uma lesão e está cheio de energia e feliz por estar de volta ao campo. Infelizmente, ele teve que ficar de fora em uma fase decisiva da temporada, a da Liga dos Campeões e da disputa pelo campeonato na Espanha, então isso foi muito lamentável para o Real Madrid e para ele pessoalmente.”