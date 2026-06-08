Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Jude Bellingham Morgan Rogers England Albania 2025Getty
Donny Afroni

Traduzido por

Jude Bellingham recebeu um aviso do técnico da Inglaterra, Thomas Tuchel, sobre “14 ou 15 titulares”, enquanto o astro do Real Madrid disputa com Morgan Rogers a vaga de camisa 10 na Copa do Mundo

J. Bellingham
Inglaterra
Copa do Mundo
T. Tuchel
M. Rogers

Thomas Tuchel enviou uma mensagem clara a Jude Bellingham, alertando a estrela do Real Madrid de que seu lugar no time titular da Inglaterra está longe de estar garantido. Apesar de ser considerado um dos maiores talentos do mundo, Bellingham enfrenta forte concorrência de Morgan Rogers, do Aston Villa, pela cobiçada posição de camisa 10 na reta final para a Copa do Mundo.

  • Tuchel mantém a pressão pela profundidade do elenco

    Tuchel deixou claro que a reputação por si só não garante uma vaga na equipe titular para a próxima Copa do Mundo. Embora Bellingham continue sendo uma peça central nas ambições da seleção, o técnico alemão enfatizou que considera seu elenco como um vasto conjunto de talentos com nível para ser titular, o que coloca o jogador de 22 anos em uma disputa acirrada por minutos em campo.

    Quando questionado diretamente se o meio-campista do Real Madrid terá que lutar para entrar no time titular, Tuchel disse aos repórteres: “Sim, ele terá. Ele é um dos titulares, sabe que é um dos titulares, mas temos 14 ou 15 jogadores com potencial para serem titulares. Essas funções podem sempre mudar, mas, no momento, acho que há 14 ou 15 titulares de verdade e Jude é um deles.”

    • Publicidade
  • Morgan Rogers England 2026Getty

    A ascensão de Morgan Rogers

    O principal adversário de Bellingham na disputa pela vaga de meio-campista ofensivo tem sido Rogers. O jogador do Aston Villa tornou-se um dos favoritos de Tuchel, tendo participado de 12 das 13 partidas disputadas pelo técnico no comando. Mais notavelmente, Rogers foi o único jogador a participar de todas as oito partidas da Inglaterra nas eliminatórias para a Copa do Mundo, o que sugere que ele detém atualmente uma vantagem tática no esquema preferido do técnico.

    A participação de Bellingham tem sido mais esporádica desde que Tuchel assumiu o comando em janeiro de 2025. O ex-jogador do Borussia Dortmund foi titular apenas quatro vezes sob o novo regime, com mais três participações saindo do banco. Isso contrasta fortemente com a campanha da Euro 2024 sob o comando de Gareth Southgate, onde Bellingham perdeu apenas 29 minutos de jogo em sete partidas.

  • Lidando com um relacionamento instável

    A relação entre Tuchel e Bellingham não tem sido isenta de atritos. O técnico já havia descrito o comportamento de Bellingham em campo durante uma derrota para o Senegal como “repulsivo”, comentário pelo qual mais tarde pediu desculpas. Outra tensão surgiu em novembro, quando Tuchel afirmou que iria “avaliar” o comportamento do jogador após uma reação visível ao ser substituído durante uma partida das eliminatórias contra a Albânia.

    Lesões também contribuíram para a interrupção do ritmo de Bellingham. Ele perdeu partidas das eliminatórias devido a uma lesão no ombro e chegou a ser preterido para a convocação internacional de outubro. Apesar desses contratempos, Tuchel não hesitou em elogiar o impacto do meio-campista durante a recente vitória no amistoso contra a Nova Zelândia em Tampa, onde Bellingham vestiu a braçadeira de capitão após entrar em campo no intervalo.

    “Dá para ver que o Jude tem, com certeza, determinação e garra”, disse Tuchel após a vitória por 1 a 0. “Essa é sua principal característica, mas dá para ver que ele vem de uma lesão e está cheio de energia e feliz por estar de volta ao campo. Infelizmente, ele teve que ficar de fora em uma fase decisiva da temporada, a da Liga dos Campeões e da disputa pelo campeonato na Espanha, então isso foi muito lamentável para o Real Madrid e para ele pessoalmente.”

  • Tuchel BellinghamGetty Images

    Acertando em cheio na Copa do Mundo

    Se isso foi suficiente para Bellingham superar a concorrência de Rogers e garantir uma vaga definitiva entre os “14 ou 15 titulares” de Tuchel continua sendo a grande questão para os Três Leões. Com o torneio se aproximando, Tuchel acredita que Bellingham está encontrando sua melhor forma no momento certo. “Dá para ver agora que ele está realmente em um momento ideal”, acrescentou o técnico. “Ele voltou, está revigorado, quer jogar e está em ótima forma.”

Amistosos
Inglaterra crest
Inglaterra
ING
Costa Rica crest
Costa Rica
CRI