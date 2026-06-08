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Jude Bellingham recebeu um aviso do técnico da Inglaterra, Thomas Tuchel, sobre “14 ou 15 titulares”, enquanto o astro do Real Madrid disputa com Morgan Rogers a vaga de camisa 10 na Copa do Mundo
Tuchel mantém a pressão pela profundidade do elenco
Tuchel deixou claro que a reputação por si só não garante uma vaga na equipe titular para a próxima Copa do Mundo. Embora Bellingham continue sendo uma peça central nas ambições da seleção, o técnico alemão enfatizou que considera seu elenco como um vasto conjunto de talentos com nível para ser titular, o que coloca o jogador de 22 anos em uma disputa acirrada por minutos em campo.
Quando questionado diretamente se o meio-campista do Real Madrid terá que lutar para entrar no time titular, Tuchel disse aos repórteres: “Sim, ele terá. Ele é um dos titulares, sabe que é um dos titulares, mas temos 14 ou 15 jogadores com potencial para serem titulares. Essas funções podem sempre mudar, mas, no momento, acho que há 14 ou 15 titulares de verdade e Jude é um deles.”
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A ascensão de Morgan Rogers
O principal adversário de Bellingham na disputa pela vaga de meio-campista ofensivo tem sido Rogers. O jogador do Aston Villa tornou-se um dos favoritos de Tuchel, tendo participado de 12 das 13 partidas disputadas pelo técnico no comando. Mais notavelmente, Rogers foi o único jogador a participar de todas as oito partidas da Inglaterra nas eliminatórias para a Copa do Mundo, o que sugere que ele detém atualmente uma vantagem tática no esquema preferido do técnico.
A participação de Bellingham tem sido mais esporádica desde que Tuchel assumiu o comando em janeiro de 2025. O ex-jogador do Borussia Dortmund foi titular apenas quatro vezes sob o novo regime, com mais três participações saindo do banco. Isso contrasta fortemente com a campanha da Euro 2024 sob o comando de Gareth Southgate, onde Bellingham perdeu apenas 29 minutos de jogo em sete partidas.
Lidando com um relacionamento instável
A relação entre Tuchel e Bellingham não tem sido isenta de atritos. O técnico já havia descrito o comportamento de Bellingham em campo durante uma derrota para o Senegal como “repulsivo”, comentário pelo qual mais tarde pediu desculpas. Outra tensão surgiu em novembro, quando Tuchel afirmou que iria “avaliar” o comportamento do jogador após uma reação visível ao ser substituído durante uma partida das eliminatórias contra a Albânia.
Lesões também contribuíram para a interrupção do ritmo de Bellingham. Ele perdeu partidas das eliminatórias devido a uma lesão no ombro e chegou a ser preterido para a convocação internacional de outubro. Apesar desses contratempos, Tuchel não hesitou em elogiar o impacto do meio-campista durante a recente vitória no amistoso contra a Nova Zelândia em Tampa, onde Bellingham vestiu a braçadeira de capitão após entrar em campo no intervalo.
“Dá para ver que o Jude tem, com certeza, determinação e garra”, disse Tuchel após a vitória por 1 a 0. “Essa é sua principal característica, mas dá para ver que ele vem de uma lesão e está cheio de energia e feliz por estar de volta ao campo. Infelizmente, ele teve que ficar de fora em uma fase decisiva da temporada, a da Liga dos Campeões e da disputa pelo campeonato na Espanha, então isso foi muito lamentável para o Real Madrid e para ele pessoalmente.”
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Acertando em cheio na Copa do Mundo
Se isso foi suficiente para Bellingham superar a concorrência de Rogers e garantir uma vaga definitiva entre os “14 ou 15 titulares” de Tuchel continua sendo a grande questão para os Três Leões. Com o torneio se aproximando, Tuchel acredita que Bellingham está encontrando sua melhor forma no momento certo. “Dá para ver agora que ele está realmente em um momento ideal”, acrescentou o técnico. “Ele voltou, está revigorado, quer jogar e está em ótima forma.”