Jude Bellingham promete que o Real Madrid “não vai se esconder” contra o Bayern de Munique e adverte seus companheiros de equipe: “não temos mais chances” de salvar a temporada

Embora o clube continue extremamente competitivo, a Liga dos Campeões é o troféu que realmente define sua identidade. Refletindo sobre o primeiro confronto, Bellingham foi direto em sua avaliação da situação atual, alertando seus companheiros de equipe de que a margem para erros desapareceu completamente à medida que chegam à reta final da competição.

Falando antes da decisiva partida de volta, o astro inglês deixou clara sua postura com comentários sinceros na coletiva de imprensa pré-jogo: “Essa é a nossa mentalidade, não vamos nos esconder. Queremos acreditar porque não temos mais chances.”