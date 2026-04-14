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Jude Bellingham promete que o Real Madrid “não vai se esconder” contra o Bayern de Munique e adverte seus companheiros de equipe: “não temos mais chances” de salvar a temporada
Uma encruzilhada europeia bem conhecida
O Real Madrid encontra-se em uma encruzilhada já conhecida na Liga dos Campeões, após uma frustrante derrota na primeira partida contra o Bayern de Munique, gigante alemão, no Bernabéu na semana passada. Os visitantes dominaram os primeiros momentos da partida, garantindo uma vantagem de dois gols com Luis Díaz e Harry Kane. No entanto, a dinâmica mudou quando Jude Bellingham entrou em campo aos 62 minutos, substituindo Thiago Pitarch. O meio-campista revitalizou instantaneamente o Real Madrid, dando início a uma reação no final da partida que levou Kylian Mbappé a reduzir a diferença pela metade. Agora, Bellingham pediu uma demonstração coletiva de força, insistindo que a equipe deve enfrentar a intensa pressão na Alemanha.
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Sem margem para erros
Embora o clube continue extremamente competitivo, a Liga dos Campeões é o troféu que realmente define sua identidade. Refletindo sobre o primeiro confronto, Bellingham foi direto em sua avaliação da situação atual, alertando seus companheiros de equipe de que a margem para erros desapareceu completamente à medida que chegam à reta final da competição.
Falando antes da decisiva partida de volta, o astro inglês deixou clara sua postura com comentários sinceros na coletiva de imprensa pré-jogo: “Essa é a nossa mentalidade, não vamos nos esconder. Queremos acreditar porque não temos mais chances.”
Promessa de coragem em Munique
O ex-jogador do Dortmund está bem ciente da grande ameaça que o Bayern de Munique representa, tendo testemunhado em primeira mão a eficácia do time na finalização. Apesar de ter jogado apenas 28 minutos na semana passada, sua excepcional precisão nos passes provou que a defesa alemã pode ser desmontada. Ele prometeu aos torcedores do Real Madrid que verão um time disposto a levar o jogo para o campo adversário, independentemente do ambiente hostil. Destacando a necessidade de coragem absoluta, ele afirmou: “O mais importante é estar presente e começar com força. Será uma partida e uma eliminatória muito longas. É como uma final. Queremos competir e vencer a Liga dos Campeões. Vamos dar tudo de nós.”
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De olho na decisão
À medida que se aproxima a decisiva partida de volta, todos os olhos estarão voltados para Bellingham, para ver se ele conseguirá ditar o ritmo do jogo desde o apito inicial e inspirar uma virada crucial. Cabe agora ao restante do elenco seguir sua liderança corajosa, reverter o déficit no placar agregado e avançar rumo ao 15º título europeu.