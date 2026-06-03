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Real Madrid CF v FC Barcelona-LaLiga EA SportsAFP
Moataz Elgammal

Traduzido por

Jude Bellingham ou Morgan Rogers? Alan Shearer revela quem, na sua opinião, levou a melhor na disputa pela camisa nº 10 da Inglaterra na Copa do Mundo

J. Bellingham
M. Rogers
T. Tuchel
A. Shearer
Inglaterra x Croácia
Inglaterra
Croácia
Copa do Mundo

O ex-atacante da Inglaterra Alan Shearer pediu ao técnico Thomas Tuchel que tome uma decisão ousada e escale Morgan Rogers no lugar de Jude Bellingham na cobiçada posição de camisa 10. Apoiado por estatísticas impressionantes no clube e um título europeu, a excelente fase e a melhor preparação física do astro do Aston Villa podem lhe dar a vantagem decisiva na reta final para a Copa do Mundo.

  • Shearer prefere Rogers a Bellingham

    Em declarações antes do torneio, Shearer insiste que Tuchel deve priorizar a forma atual em detrimento da reputação ao selecionar sua escalação inicial. Em entrevista ao SunSport, o comentarista sugeriu que Rogers deveria atuar atrás do atacante principal, mesmo que Bellingham tenha recebido oficialmente a camisa número 10. O contraste entre as respectivas temporadas dos dois nos clubes é gritante, o que representa uma enorme dor de cabeça para Tuchel na hora de escolher a escalação.

    Shearer explicou o raciocínio por trás da escolha do meia do Aston Villa: “No momento, Rogers talvez tenha levado uma ligeira vantagem. Quero dizer, Bellingham teve um ou dois problemas com lesões e Rogers conseguiu entrar em campo e se sair muito bem.”

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  • Morgan Rogers England 2026Getty

    Um talento fantástico conquista seu lugar

    O lendário atacante ficou profundamente impressionado com a evolução do jogador de 23 anos, e os números certamente confirmam os elogios. Rogers teve uma temporada fenomenal, somando 55 partidas em todas as competições. Ele contribuiu com 14 gols e 12 assistências, desempenhando um papel fundamental na conquista do troféu da Liga Europa pelo Aston Villa.

    Shearer escolheria um trio de meio-campistas de confiança, com o destaque do Villa ao lado de Elliot Anderson e Declan Rice. Enfatizando sua confiança, ele acrescentou: “Então, acho que será ele quem vai começar. E vamos ter que ver o que acontece com Bellingham. Rogers tem sido fantástico. Ele é um cara muito, muito talentoso. E ele conquistou o direito de disputar uma Copa do Mundo e, com sorte, se sair muito, muito bem.”

  • Gerenciamento de exclusões de grande repercussão

    Em contraste com a maratona de jogos do seu companheiro de seleção, Bellingham passou por uma temporada frustrante e marcada por lesões no Real Madrid. O meio-campista disputou 40 partidas entre a La Liga, a Liga dos Campeões e as copas nacionais, marcando oito gols e dando cinco assistências.

    Deixar de fora um jogador de renome com esses números causaria polêmica, mas Shearer está confiante de que a comissão técnica vai lidar com isso. Ele afirmou: “É claro que o time titular que começa a primeira partida não será o mesmo que jogará todas as partidas e durante todo o torneio. E se há um técnico capaz de lidar com jogadores, mesmo quando grandes nomes ficam de fora, esse técnico é ele.”

  • England v Japan - International FriendlyGetty Images

    E agora, o que vem a seguir para a Inglaterra?

    A seleção inglesa encerrará seus preparativos táticos com amistosos contra a Nova Zelândia, no dia 6 de junho, e contra a Costa Rica, no dia 10 de junho. Após esses jogos de preparação, Tuchel deverá definir seu meia-armador titular antes de a Inglaterra estrear na Copa do Mundo, no Grupo L, contra a Croácia, no dia 17 de junho, seguida pelos confrontos contra Gana, no dia 23 de junho, e contra o Panamá, no dia 27 de junho.

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