Jude Bellingham ou Morgan Rogers? Alan Shearer revela quem, na sua opinião, levou a melhor na disputa pela camisa nº 10 da Inglaterra na Copa do Mundo

Em declarações antes do torneio, Shearer insiste que Tuchel deve priorizar a forma atual em detrimento da reputação ao selecionar sua escalação inicial. Em entrevista ao SunSport, o comentarista sugeriu que Rogers deveria atuar atrás do atacante principal, mesmo que Bellingham tenha recebido oficialmente a camisa número 10. O contraste entre as respectivas temporadas dos dois nos clubes é gritante, o que representa uma enorme dor de cabeça para Tuchel na hora de escolher a escalação.

Shearer explicou o raciocínio por trás da escolha do meia do Aston Villa: “No momento, Rogers talvez tenha levado uma ligeira vantagem. Quero dizer, Bellingham teve um ou dois problemas com lesões e Rogers conseguiu entrar em campo e se sair muito bem.”