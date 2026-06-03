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Jude Bellingham no Liverpool? A lenda dos Reds, Robbie Fowler, explica quando a transferência para a Premier League poderia acontecer e em que aspectos o astro inglês precisa melhorar
De Birmingham a Madri: a trajetória profissional de Bellingham
Bellingham, formado na base do Birmingham, saiu da sua zona de conforto após ter se destacado na equipe principal na região de West Midlands com apenas 16 anos de idade. No verão de 2020, foi fechada uma transferência milionária para o gigante alemão Borussia Dortmund.
Lá, seu potencial foi ainda mais explorado, permitindo uma transferência de € 103 milhões (£ 89 milhões/$ 120 milhões) para o Santiago Bernabéu em 2023. O elegante meia não pareceu deslocado entre os “Galácticos” de Madri, desfrutando de uma rápida ascensão na disputa pela Bola de Ouro.
Lesões atrapalharam seu progresso nas duas últimas temporadas, deixando os principais títulos fora de alcance, e surgiram algumas dúvidas sobre se Bellingham continua intocável na seleção inglesa — já que jogadores como Morgan Rogers oferecem forte concorrência na posição de camisa 10.
O plano é silenciar os céticos, como ele tem feito ao longo dos anos, e esse processo pode ser facilitado por um retorno à sua terra natal nas próximas janelas de transferências. Clubes ambiciosos da Premier League adorariam receber um vencedor comprovado da Liga dos Campeões em suas fileiras.
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Mercado de transferências da Premier League: Bellingham poderia se transferir para o Liverpool?
Questionado sobre se Bellingham acabará jogando na primeira divisão inglesa e se isso poderia acontecer em Anfield, o grande jogador do Liverpool Fowler — em entrevista exclusiva ao GOAL, cortesia da BetMGM — disse: “Quero ver bons jogadores em Anfield, então adoraria vê-lo lá.
“Quando falamos da Premier League, ela é considerada a melhor liga do mundo, mas, no momento, ele está jogando por um dos maiores clubes do mundo, não é mesmo, o Real Madrid. Então, não acho que ele queira voltar para a Premier League.
“Isso não quer dizer que isso não vá acontecer daqui a talvez três, quatro ou cinco anos, mas certamente, da forma como o futebol está agora e como os contratos são assinados com os jogadores, você não ficaria surpreso, porque, certamente, se ele não estiver jogando pelo Madrid na Espanha ou por um dos principais times, então acho que a Premier League é o lugar certo para ele. É claro que, sendo torcedor do Liverpool, você quer ver grandes jogadores, e ele estaria entre eles.”
Bellingham apontou um aspecto do seu jogo que pode ser melhorado
Por enquanto, as transferências no mercado interno ficarão em segundo plano para Bellingham, já que sua atenção está voltada para a Copa do Mundo. Os Três Leões esperam rugir em solo norte-americano neste verão, pondo fim a 60 anos de sofrimento.
Resta saber quão proeminente será o papel de Bellingham nessa jornada, com Thomas Tuchel precisando tomar algumas decisões importantes sobre a escalação. Questionado sobre o que gostaria de ver mais de um jogador capaz de atuar em várias posições no meio-campo, Fowler, ex-estrela da Inglaterra com 26 partidas pela seleção, acrescentou: “Quando olho para ele, vejo um jogador incrivelmente talentoso. É claro que ele é talentoso por causa de onde está e do tipo de jogador que é.
“Ele tem sido um jogador excepcional desde que era criança no Birmingham. Ele se saiu incrivelmente bem no Dortmund. Ele conseguiu essa transferência para o time principal do Real Madrid. Mais uma vez, ele é um jogador sobre o qual todos falamos de maneira positiva em termos de quão proativo ele é no ataque.
“Acho que, para mim, olhando para o Jude de fora, acho que falta a ele aquela consistência de fazer isso repetidamente. Talvez a disciplina de quando você pensa em um técnico da Inglaterra querendo que você avance, mas ele também quer que você volte um pouco mais rápido.
“Acho que o Jude é um pouco culpado por talvez avançar muito mais rápido do que volta. Acho que isso entra na conversa. Quando o Jude avança, ele é um jogador de qualidade. Nós sabemos disso. Acho que a consistência e a disciplina de querer voltar para a defesa atenuam um pouco isso.”
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Bellingham está ansioso para ajudar a Inglaterra a conquistar o título da Copa do Mundo
Bellingham, que está a apenas quatro partidas de atingir a marca de 50 jogos pela Inglaterra, pode se concentrar exclusivamente na seleção por enquanto, já que tem contrato com o Real Madrid até 2029.
Ele já conquistou muito lá, o que pode levá-lo a considerar uma transferência para a Premier League caso receba ofertas atraentes no futuro. Se ele decidir seguir esse caminho, então esperará fazê-lo como um vencedor histórico da Copa do Mundo.