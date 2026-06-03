Jude Bellingham no Liverpool? A lenda dos Reds, Robbie Fowler, explica quando a transferência para a Premier League poderia acontecer e em que aspectos o astro inglês precisa melhorar

Por enquanto, as transferências no mercado interno ficarão em segundo plano para Bellingham, já que sua atenção está voltada para a Copa do Mundo. Os Três Leões esperam rugir em solo norte-americano neste verão, pondo fim a 60 anos de sofrimento.

Resta saber quão proeminente será o papel de Bellingham nessa jornada, com Thomas Tuchel precisando tomar algumas decisões importantes sobre a escalação. Questionado sobre o que gostaria de ver mais de um jogador capaz de atuar em várias posições no meio-campo, Fowler, ex-estrela da Inglaterra com 26 partidas pela seleção, acrescentou: “Quando olho para ele, vejo um jogador incrivelmente talentoso. É claro que ele é talentoso por causa de onde está e do tipo de jogador que é.

“Ele tem sido um jogador excepcional desde que era criança no Birmingham. Ele se saiu incrivelmente bem no Dortmund. Ele conseguiu essa transferência para o time principal do Real Madrid. Mais uma vez, ele é um jogador sobre o qual todos falamos de maneira positiva em termos de quão proativo ele é no ataque.

“Acho que, para mim, olhando para o Jude de fora, acho que falta a ele aquela consistência de fazer isso repetidamente. Talvez a disciplina de quando você pensa em um técnico da Inglaterra querendo que você avance, mas ele também quer que você volte um pouco mais rápido.

“Acho que o Jude é um pouco culpado por talvez avançar muito mais rápido do que volta. Acho que isso entra na conversa. Quando o Jude avança, ele é um jogador de qualidade. Nós sabemos disso. Acho que a consistência e a disciplina de querer voltar para a defesa atenuam um pouco isso.”