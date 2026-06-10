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Jude Bellingham no banco? Jamie Carragher acha que Morgan Rogers deve ser titular no lugar do jogador do Real Madrid, mas alerta que a decisão de Thomas Tuchel pode “dominar” a Copa do Mundo da Inglaterra
Carragher prevê uma surpreendente exclusão de Bellingham do time titular
Em entrevista ao podcast “Stick to Football”, do The Overlap, na quarta-feira, Carragher afirmou que Rogers está atualmente na frente de Bellingham na disputa pela vaga de camisa 10. O ex-zagueiro teme que a decisão de Tuchel de deixar o astro do Real Madrid no banco possa rapidamente desencadear um enorme alvoroço na mídia.
Explicando o potencial atrito, Carragher disse: “Não acho que Jude Bellingham vá começar a primeira partida, ficaria surpreso se isso acontecesse. Ele não teve uma grande temporada, sofreu com lesões, mas será muito interessante ver como o torneio vai se desenrolar. Essa dinâmica entre Thomas Tuchel e Jude Bellingham: se ele vai entrar no time e, caso não entre, o que vai acontecer? Isso vai dominar as manchetes durante todo o verão.”
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A regularidade de Rogers coloca Tuchel diante de um dilema na escolha da escalação
As dificuldades de Bellingham com lesões e problemas físicos ao longo da temporada abriram espaço para que Rogers se tornasse a primeira opção de Tuchel, disputando todas as oito partidas das eliminatórias para a Copa do Mundo, enquanto seu rival na posição jogou apenas quatro. Rogers também atuou os 90 minutos completos no recente amistoso contra o Japão, enquanto Bellingham permaneceu no banco sem entrar em campo. O craque do Aston Villa foi titular na última partida contra a Nova Zelândia e foi substituído no intervalo, quando Bellingham entrou em campo.
Destacando essa impressionante forma no campeonato nacional, Carragher acrescentou: “Simplesmente não acho que ele deixe Rogers de fora, já que ele tem sido sua escolha para a seleção inglesa, terminou a temporada em grande estilo e marcou em uma final europeia. Sinceramente, isso pode explodir na Copa do Mundo. Depende de como ambos, Tuchel e Bellingham, lidarem com a situação. Ele vai começar com Rogers e eu acho que talvez no terceiro jogo, Bellingham volte a ser escalado porque é uma figura muito importante, um jogador muito bom e [proporciona] grandes momentos.”
Wright, Richards e Neville dão sua opinião
O dilema da escalação dividiu completamente as opiniões entre especialistas de renome. Micah Richards defendeu veementemente que uma verdadeira superestrela como Bellingham simplesmente precisa ser titular, enquanto Ian Wright acreditou que o jogador reagiria de forma positiva, sem ficar de mau humor.
No entanto, Gary Neville questionou se o técnico não se arrependerá profundamente de deixar grandes talentos como Phil Foden e Cole Palmer totalmente de fora da seleção para o torneio. O ex-lateral expressou profunda preocupação com a forma como essa geração incrivelmente talentosa está sendo gerenciada, observando que vários dos jogadores mais talentosos do país, incluindo Morgan Gibbs-White e Eberechi Eze, estão sendo deixados de fora do time titular ou completamente excluídos da lista de convocados para o torneio.
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O que vem por aí para os Três Leões?
A seleção da Inglaterra voa no sábado para sua base na Copa do Mundo, em Kansas City, a fim de finalizar os preparativos antes da estreia contra a Croácia, em Dallas, no dia 17 de junho. Alguns jogadores da equipe podem participar de um jogo-treino a portas fechadas contra o Miami United na quinta-feira. Tuchel precisa resolver rapidamente essas questões de escalação de grande repercussão para que os Três Leões possam conquistar a glória mundial neste verão.