Jude Bellingham no banco? Jamie Carragher acha que Morgan Rogers deve ser titular no lugar do jogador do Real Madrid, mas alerta que a decisão de Thomas Tuchel pode “dominar” a Copa do Mundo da Inglaterra

As dificuldades de Bellingham com lesões e problemas físicos ao longo da temporada abriram espaço para que Rogers se tornasse a primeira opção de Tuchel, disputando todas as oito partidas das eliminatórias para a Copa do Mundo, enquanto seu rival na posição jogou apenas quatro. Rogers também atuou os 90 minutos completos no recente amistoso contra o Japão, enquanto Bellingham permaneceu no banco sem entrar em campo. O craque do Aston Villa foi titular na última partida contra a Nova Zelândia e foi substituído no intervalo, quando Bellingham entrou em campo.

Destacando essa impressionante forma no campeonato nacional, Carragher acrescentou: “Simplesmente não acho que ele deixe Rogers de fora, já que ele tem sido sua escolha para a seleção inglesa, terminou a temporada em grande estilo e marcou em uma final europeia. Sinceramente, isso pode explodir na Copa do Mundo. Depende de como ambos, Tuchel e Bellingham, lidarem com a situação. Ele vai começar com Rogers e eu acho que talvez no terceiro jogo, Bellingham volte a ser escalado porque é uma figura muito importante, um jogador muito bom e [proporciona] grandes momentos.”