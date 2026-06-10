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Jude Bellingham Morgan Rogers England 2026 World Cup CampGetty Images
Moataz Elgammal

Traduzido por

Jude Bellingham no banco? Jamie Carragher acha que Morgan Rogers deve ser titular no lugar do jogador do Real Madrid, mas alerta que a decisão de Thomas Tuchel pode “dominar” a Copa do Mundo da Inglaterra

J. Bellingham
Inglaterra
J. Carragher
M. Rogers
T. Tuchel
Copa do Mundo
Real Madrid
Aston Villa

O ex-zagueiro da Inglaterra Jamie Carragher prevê que Jude Bellingham, estrela do Real Madrid, ficará no banco em favor do atacante do Aston Villa Morgan Rogers na próxima Copa do Mundo. O comentarista alertou o técnico Thomas Tuchel de que deixar de fora uma figura tão importante poderia facilmente desencadear uma enorme tempestade na mídia e dominar completamente as manchetes durante todo o torneio da seleção nacional neste verão.

  • Carragher prevê uma surpreendente exclusão de Bellingham do time titular

    Em entrevista ao podcast “Stick to Football”, do The Overlap, na quarta-feira, Carragher afirmou que Rogers está atualmente na frente de Bellingham na disputa pela vaga de camisa 10. O ex-zagueiro teme que a decisão de Tuchel de deixar o astro do Real Madrid no banco possa rapidamente desencadear um enorme alvoroço na mídia.

    Explicando o potencial atrito, Carragher disse: “Não acho que Jude Bellingham vá começar a primeira partida, ficaria surpreso se isso acontecesse. Ele não teve uma grande temporada, sofreu com lesões, mas será muito interessante ver como o torneio vai se desenrolar. Essa dinâmica entre Thomas Tuchel e Jude Bellingham: se ele vai entrar no time e, caso não entre, o que vai acontecer? Isso vai dominar as manchetes durante todo o verão.”

    • Publicidade
  • jude bellingham englandGetty Images

    A regularidade de Rogers coloca Tuchel diante de um dilema na escolha da escalação

    As dificuldades de Bellingham com lesões e problemas físicos ao longo da temporada abriram espaço para que Rogers se tornasse a primeira opção de Tuchel, disputando todas as oito partidas das eliminatórias para a Copa do Mundo, enquanto seu rival na posição jogou apenas quatro. Rogers também atuou os 90 minutos completos no recente amistoso contra o Japão, enquanto Bellingham permaneceu no banco sem entrar em campo. O craque do Aston Villa foi titular na última partida contra a Nova Zelândia e foi substituído no intervalo, quando Bellingham entrou em campo.

    Destacando essa impressionante forma no campeonato nacional, Carragher acrescentou: “Simplesmente não acho que ele deixe Rogers de fora, já que ele tem sido sua escolha para a seleção inglesa, terminou a temporada em grande estilo e marcou em uma final europeia. Sinceramente, isso pode explodir na Copa do Mundo. Depende de como ambos, Tuchel e Bellingham, lidarem com a situação. Ele vai começar com Rogers e eu acho que talvez no terceiro jogo, Bellingham volte a ser escalado porque é uma figura muito importante, um jogador muito bom e [proporciona] grandes momentos.”

  • Wright, Richards e Neville dão sua opinião

    O dilema da escalação dividiu completamente as opiniões entre especialistas de renome. Micah Richards defendeu veementemente que uma verdadeira superestrela como Bellingham simplesmente precisa ser titular, enquanto Ian Wright acreditou que o jogador reagiria de forma positiva, sem ficar de mau humor.

    No entanto, Gary Neville questionou se o técnico não se arrependerá profundamente de deixar grandes talentos como Phil Foden e Cole Palmer totalmente de fora da seleção para o torneio. O ex-lateral expressou profunda preocupação com a forma como essa geração incrivelmente talentosa está sendo gerenciada, observando que vários dos jogadores mais talentosos do país, incluindo Morgan Gibbs-White e Eberechi Eze, estão sendo deixados de fora do time titular ou completamente excluídos da lista de convocados para o torneio.

  • Thomas Tuchel - EnglandGetty

    O que vem por aí para os Três Leões?

    A seleção da Inglaterra voa no sábado para sua base na Copa do Mundo, em Kansas City, a fim de finalizar os preparativos antes da estreia contra a Croácia, em Dallas, no dia 17 de junho. Alguns jogadores da equipe podem participar de um jogo-treino a portas fechadas contra o Miami United na quinta-feira. Tuchel precisa resolver rapidamente essas questões de escalação de grande repercussão para que os Três Leões possam conquistar a glória mundial neste verão.