Jude Bellingham manda recado após tropeço do Real Madrid que reduz vantagem na liderança de LaLiga
Dia ruim para o Real Madrid
Após uma frustrante derrota por 1 a 0 para o Liverpool na Liga dos Campeões na semana passada, o ataque do Real Madrid mais uma vez não conseguiu se destacar em campo e ficou zerado contra o Rayo Vallecano. Os visitantes tiveram algumas oportunidades de marcar no jogo, incluindo lances desperdiçados por Arda Güler e Raul Asencio, mas em geral seu ataque repleto de estrelas foi bem defendido e não conseguiu produzir qualquer resultado frutífero.
O empate decepcionante em Vallecas e a vitória do Barcelona por 4 a 2 sobre o Celta Vigo mais tarde no dia, que viu Robert Lewandowski marcar um hat-trick, levou os Merengues a uma vantagem de apenas três pontos em relação aos seus arquirrivais.
- Getty Images Sport
O recado de Bellingham após o resultado frustrante
Depois de não ter conseguido entregar em campo, o meio-campista inglês compartilhou uma mensagem contundente no Instagram na tentativa de inspirar seus colegas, ao escrever: "Sempre difícil em Vallecas, mas levamos o ponto e seguimos em frente. Temos que ficar juntos e nos preparar para outra sequência difícil de jogos após a pausa. Hala Madrid."
Bellingham de volta à seleção da Inglaterra
Depois de perder a convocação para a seleção da Inglaterra nas duas últimas pausas internacionais em setembro e outubro devido à sua lesão, Bellingham, junto com a estrela do Manchester City Phil Foden, está de volta ao time de Thomas Tuchel, já que o técnico alemão anunciou a convocação para os próximos jogos das eliminatórias da Copa do Mundo dos Três Leões contra a Sérvia e a Albânia.
Explicando sua decisão de chamar de volta as duas estrelas inglesas, Tuchel disse: "Em primeiro lugar, estamos encantados por eles estarem de volta. Grandes nomes, grandes personalidades, grandes, grandes talentos. É excelente ver que ambos estão em ritmo, ambos estão em forma, contribuindo com gols em vitórias importantes para suas equipes. Foi uma decisão óbvia. Teremos papéis centrais para ambos para tirar o melhor. Muito feliz por tê-los de volta. Feliz em vê-los sorrir, feliz em vê-los em forma. Esta é a base para serem selecionados. A contribuição para seus clubes ultimamente foi imensa. Eles jogam regularmente e são uma grande parte para City e Real. Estamos encantados por estarem em forma e ritmo."
- Getty Images Sport
Bellingham tem o apoio de Alonso
Apesar de uma queda repentina de desempenho, Bellingham continua a contar com o apoio do técnico do Real Madrid, Xabi Alonso. Após a derrota em Anfield na semana passada, o espanhol elogiou muito o meio-campista ao dizer: "Ele teve três jogos muito bons. Sabíamos antes da última pausa que ele precisava de tempo, minutos, para começar. Ele fez melhor do que esperávamos após a última pausa. Jude tem tudo a ver com sentimento, comunicação e conexão. É por isso que ele teve alguns jogos muito bons."
Bellingham também está determinado a ganhar troféus com o gigante espanhol após uma decepcionante temporada 2024/25, como disse à CBS Sports: "Eu não achei que o ano passado foi um desastre. [Foram] ainda 15 gols, 14 assistências, mas eu sei que a sensação geral era de que foi pior. Mas eu fiz parte disso, de como não jogamos tão bem no ano passado. Ainda houve bons momentos, mas não no nível que eu quero jogar, não no nível como no primeiro ano. Agora fiz minha cirurgia no ombro, um novo técnico [Xabi Alonso], ele tem essa forma, como queremos jogar. Você tem que aprender com isso."