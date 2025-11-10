Jude Bellingham manda recado após tropeço do Real Madrid que reduz vantagem na liderança de LaLiga

Apesar de uma queda repentina de desempenho, Bellingham continua a contar com o apoio do técnico do Real Madrid, Xabi Alonso. Após a derrota em Anfield na semana passada, o espanhol elogiou muito o meio-campista ao dizer: "Ele teve três jogos muito bons. Sabíamos antes da última pausa que ele precisava de tempo, minutos, para começar. Ele fez melhor do que esperávamos após a última pausa. Jude tem tudo a ver com sentimento, comunicação e conexão. É por isso que ele teve alguns jogos muito bons."

Bellingham também está determinado a ganhar troféus com o gigante espanhol após uma decepcionante temporada 2024/25, como disse à CBS Sports: "Eu não achei que o ano passado foi um desastre. [Foram] ainda 15 gols, 14 assistências, mas eu sei que a sensação geral era de que foi pior. Mas eu fiz parte disso, de como não jogamos tão bem no ano passado. Ainda houve bons momentos, mas não no nível que eu quero jogar, não no nível como no primeiro ano. Agora fiz minha cirurgia no ombro, um novo técnico [Xabi Alonso], ele tem essa forma, como queremos jogar. Você tem que aprender com isso."