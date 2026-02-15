Jude Bellingham leva a namorada Ashlyn Castro para um encontro no Dia dos Namorados no Real Madrid, enquanto o astro lesionado leva a modelo WAG ao Bernabeu

Bellingham não iria perder a oportunidade de ver o Los Blancos conquistar uma vitória retumbante em casa, um resultado que prolongou a série de vitórias do Real Madrid no campeonato para oito jogos. Gonzalo Garcia colocou o gigante de Madri na frente com apenas cinco minutos de jogo, mas a Real Sociedad empatou aos 21 minutos, quando Mikel Oyarzabal passou por Thibaut Courtois na marca do pênalti.

A Real permaneceu empatada por apenas quatro minutos, pois Vinicius Junior colocou o time de Álvaro Arbeloa novamente na frente no meio do primeiro tempo. Federico Valverde dobrou a vantagem do Real Madrid aos 30 minutos, antes de Vinicius Junior marcar seu segundo gol e o quarto do Real Madrid logo após o reinício.

A vitória não só significou que o Real Madrid ultrapassou o rival Barcelona antes do jogo contra o Girona na noite de segunda-feira, como também fez com que os dois aparecessem juntos em público, algo raro.

Bellingham e Castro mantiveram seu relacionamento em segredo desde que o tornaram público em janeiro. A modelo americana Castro, que completou 28 anos em dezembro, e Bellingham se conheceram após trocarem mensagens no Instagram.