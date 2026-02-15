Goal.com
Jude Bellingham leva a namorada Ashlyn Castro para um encontro no Dia dos Namorados no Real Madrid, enquanto o astro lesionado leva a modelo WAG ao Bernabeu

Jude Bellingham presenteou sua namorada, Ashlyn Castro, com uma viagem ao Bernabeu no Dia dos Namorados. O casal foi visto na seção VIP enquanto Bellingham assistia seus companheiros do Real Madrid vencerem o Real Sociedad por 4 a 1 na noite de sábado. O jogador da seleção inglesa está afastado dos gramados após sofrer uma lesão no tendão da coxa na vitória por 2 a 1 sobre o Rayo Vallecano no início deste mês.

  • Bellingham e Castro assistiram ao Real Madrid conquistar uma vitória fácil.

    Bellingham não iria perder a oportunidade de ver o Los Blancos conquistar uma vitória retumbante em casa, um resultado que prolongou a série de vitórias do Real Madrid no campeonato para oito jogos. Gonzalo Garcia colocou o gigante de Madri na frente com apenas cinco minutos de jogo, mas a Real Sociedad empatou aos 21 minutos, quando Mikel Oyarzabal passou por Thibaut Courtois na marca do pênalti.

    A Real permaneceu empatada por apenas quatro minutos, pois Vinicius Junior colocou o time de Álvaro Arbeloa novamente na frente no meio do primeiro tempo. Federico Valverde dobrou a vantagem do Real Madrid aos 30 minutos, antes de Vinicius Junior marcar seu segundo gol e o quarto do Real Madrid logo após o reinício.

    A vitória não só significou que o Real Madrid ultrapassou o rival Barcelona antes do jogo contra o Girona na noite de segunda-feira, como também fez com que os dois aparecessem juntos em público, algo raro.

    Bellingham e Castro mantiveram seu relacionamento em segredo desde que o tornaram público em janeiro. A modelo americana Castro, que completou 28 anos em dezembro, e Bellingham se conheceram após trocarem mensagens no Instagram.

    Bellingham na corrida para estar em forma para os jogos internacionais de março

    Bellingham está em uma corrida contra o tempo para estar em forma para os amistosos da Inglaterra contra o Uruguai e o Japão no próximo mês, já que o jogador de 22 anos busca provar sua aptidão física antes do grande evento do verão na América do Norte.

    O meio-campista deveria ficar fora apenas quatro semanas devido a um problema no tendão, mas exames revelaram a gravidade do problema, o que significa que ele ficará fora por seis a oito semanas. O técnico da Inglaterra, Thomas Tuchel, que recentemente assinou um novo contrato até a Euro 2028, foi questionado sobre a forma física de Bellingham após o empate da seleção inglesa na Liga das Nações da UEFA na semana passada.

    “O clube está um pouco mais cauteloso em relação às semanas de recuperação”, começou o técnico da Inglaterra. “Jude está se esforçando e, como sabemos, ele é determinado e superprofissional. Ele tentará de tudo para estar conosco em março. É claro que estamos em contato, isso é normal, e desejamos tudo de bom para ele. Faremos tudo o que pudermos para ajudá-lo e apoiá-lo. É uma pequena corrida contra o tempo.”

    E quando questionado se Bellingham estaria apto para os jogos do próximo mês, Tuchel disse: “Pessoalmente, estou otimista, mas não tenho certeza.”

  • A temporada irregular de Bellingham

    Bellingham se estabeleceu como um jogador fundamental tanto para o clube quanto para a seleção nacional, tendo surgido em cena em 2019. O meio-campista então se transferiu para o Borussia Dortmund em 2020 e depois para o Real Madrid em 2023, período em que marcou 44 gols em 128 partidas.

    No entanto, Bellingham ficou limitado a apenas 15 partidas como titular no campeonato nesta temporada, após passar por uma cirurgia no ombro após a Copa do Mundo de Clubes. Isso significou que o jovem só fez sua primeira partida como titular no campeonato no final de setembro, na derrota por 5 a 2 para o rival Atlético de Madrid no clássico da capital.

    Real Madrid enfrenta calendário agitado

    Bellingham perderá uma série de jogos decisivos pelo Real Madrid antes da pausa internacional do próximo mês. Na verdade, o time espanhol renova a rivalidade com o Benfica na partida de ida das eliminatórias da Liga dos Campeões, na terça-feira à noite.

    O goleiro do Benfica, Anatoliy Trubin, marcou um gol de cabeça aos 98 minutos na vitória por 4 a 2 sobre o Real Madrid, no final da fase de grupos da Liga dos Campeões no mês passado. O gol garantiu ao time da Liga Portuguesa uma vaga na repescagem, em detrimento do Marselha, e impediu o Los Blancos de terminar entre os oito primeiros.

    A equipe de Arbeloa viaja para enfrentar o Osasuna no próximo fim de semana, antes do segundo jogo contra o Benfica, que encerra o mês de fevereiro. O Real Madrid tem jogos marcados contra Getafe, Celta Vigo, Elche e Atlético de Madrid em março, antes da próxima pausa para os jogos internacionais.

    No entanto, o Real Madrid também terá duas partidas das oitavas de final da Liga dos Campeões a disputar caso vença o Benfica, onde enfrentará o Sporting CP ou o Manchester City caso avance.

0