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Jude Bellingham England HICGetty Images
Donny Afroni

Traduzido por

Jude Bellingham foi ajudado pela spidercam? A FIFA se pronuncia sobre o polêmico incidente na partida da Inglaterra na Copa do Mundo - com a Noruega indignada com a decisão “ridícula”

J. Bellingham
Inglaterra
Copa do Mundo
Noruega x Inglaterra
Noruega
S. Berge
M. Oedegaard

A dramática vitória da Inglaterra sobre a Noruega nas quartas de final da Copa do Mundo foi ofuscada por uma bizarra polêmica arbitral envolvendo um fio da câmera “spidercam”. Enquanto os Três Leões garantiram sua vaga entre os quatro finalistas com uma vitória por 2 a 1, a seleção escandinava ficou com a sensação de ter sido prejudicada depois que o gol crucial de empate de Jude Bellingham foi validado.

  • Noruega critica a “ridícula” polêmica sobre a spidercam

    A eliminação da Noruega foi marcada pela frustração, já que a equipe considerou que o gol de empate de Bellingham deveria ter sido anulado por um motivo incomum. Os noruegueses alegaram que a bola bateu em um dos fios da câmera suspensa durante a jogada que resultou no gol decisivo em Miami. Se tivesse sido determinado que a bola havia tocado em um fio, o gol teria sido anulado e a jogada retomada com uma bola ao chão.

    “É ridículo, essa história do fio”, disse o meio-campista da Noruega e do Fulham, Sander Berge, após a partida. “[O resultado] 2 a 1 fala por si só – as diferenças são mínimas e sabemos para que lado a balança pendeu.” O capitão da Noruega, Martin Odegaard, também questionou as decisões da arbitragem na partida das quartas de final. “Eu mesmo não vi [o incidente], mas as decisões de hoje não foram a nosso favor”, disse ele. “Talvez seja preciso isso em jogos como este.”

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  • Norway v England: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    “A bola caiu direto do céu”

    As repetições mostraram que o chute de meta do goleiro norueguês Orjan Nyland passou bem perto do cabo da “spidercam” suspenso acima do campo. A bola então caiu nos pés de Elliot Anderson, que passou para Anthony Gordon; em seguida, o ponta inglês fez um passe para Bellingham, que avançou em direção à bola e marcou com tranquilidade.

    Vários jogadores da Noruega cercaram imediatamente o árbitro Clement Turpin, argumentando que o gol não deveria ter sido validado. O técnico Stale Solbakken foi visto conversando com o árbitro no intervalo. Sobre a decisão, Solbakken disse: “Ele [o árbitro] diz que não viu a jogada e que não recebeu nenhuma mensagem indicando que isso realmente aconteceu. Essa é uma boa explicação e, como a FIFA afirma que não houve contato e não houve sinal do chip da bola, ele não pode fazer nada a respeito. A bola caiu direto para baixo, bem na frente do banco, então ela realmente tocou nele. Muitos no banco reagiram imediatamente. Eu não fui um deles, mas muitos viram.”

    Solbakken acrescentou: “Não posso dizer nada sobre isso porque, se não houve sinal do chip, o que eu poderia dizer? A bola caiu direto do céu, dizem todos – incluindo o goleiro, incluindo o jogador que iria receber a bola. Acho que ficou bem claro que ela tocou. Foi uma situação estranha.”

  • A FIFA nega ter mantido contato por meio de mensagens eletrônicas

    Posteriormente, a FIFA afirmou que não havia “nenhuma evidência” de que a bola tivesse tocado em um fio. A FIFA Media postou no X: “Antes do gol da Inglaterra aos 45+2 minutos contra a Noruega, o sensor da bola conectada não registrou nenhum pico no ‘batimento cardíaco da bola’ enquanto ela estava no ar e, portanto, não há evidência de que a bola tenha tocado no fio aéreo e alterado sua trajetória.”

    Em entrevista à BBC Sport, o ex-atacante da Inglaterra Wayne Rooney acrescentou: “A bola parece desviar e cair rapidamente. É como se ela se desviasse.”


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  • Norway v England: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Tuchel admite que a Inglaterra teve “sorte” em Miami

    A tecnologia do tipo “Snickometer”, geralmente associada ao críquete, já havia sido alvo de polêmica neste torneio durante a dramática vitória de Portugal por 2 a 1 sobre a Croácia nas oitavas de final. O técnico da Inglaterra, Thomas Tuchel, afirmou: “Há um chip na bola que pode indicar se um fio de cabelo a toca, como sabemos desde a partida entre Croácia e Portugal; portanto, eles deveriam ser capazes de dizer se isso [um toque] aconteceu [aqui]. Eu não vi [o incidente].” Tuchel admitiu, no entanto, que sua equipe teve sorte em momentos-chave, afirmando: “Não estou dizendo que temos sorte de vencer, mas temos sorte em momentos decisivos.”

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