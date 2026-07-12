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Jude Bellingham foi ajudado pela spidercam? A FIFA se pronuncia sobre o polêmico incidente na partida da Inglaterra na Copa do Mundo - com a Noruega indignada com a decisão “ridícula”
Noruega critica a “ridícula” polêmica sobre a spidercam
A eliminação da Noruega foi marcada pela frustração, já que a equipe considerou que o gol de empate de Bellingham deveria ter sido anulado por um motivo incomum. Os noruegueses alegaram que a bola bateu em um dos fios da câmera suspensa durante a jogada que resultou no gol decisivo em Miami. Se tivesse sido determinado que a bola havia tocado em um fio, o gol teria sido anulado e a jogada retomada com uma bola ao chão.
“É ridículo, essa história do fio”, disse o meio-campista da Noruega e do Fulham, Sander Berge, após a partida. “[O resultado] 2 a 1 fala por si só – as diferenças são mínimas e sabemos para que lado a balança pendeu.” O capitão da Noruega, Martin Odegaard, também questionou as decisões da arbitragem na partida das quartas de final. “Eu mesmo não vi [o incidente], mas as decisões de hoje não foram a nosso favor”, disse ele. “Talvez seja preciso isso em jogos como este.”
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“A bola caiu direto do céu”
As repetições mostraram que o chute de meta do goleiro norueguês Orjan Nyland passou bem perto do cabo da “spidercam” suspenso acima do campo. A bola então caiu nos pés de Elliot Anderson, que passou para Anthony Gordon; em seguida, o ponta inglês fez um passe para Bellingham, que avançou em direção à bola e marcou com tranquilidade.
Vários jogadores da Noruega cercaram imediatamente o árbitro Clement Turpin, argumentando que o gol não deveria ter sido validado. O técnico Stale Solbakken foi visto conversando com o árbitro no intervalo. Sobre a decisão, Solbakken disse: “Ele [o árbitro] diz que não viu a jogada e que não recebeu nenhuma mensagem indicando que isso realmente aconteceu. Essa é uma boa explicação e, como a FIFA afirma que não houve contato e não houve sinal do chip da bola, ele não pode fazer nada a respeito. A bola caiu direto para baixo, bem na frente do banco, então ela realmente tocou nele. Muitos no banco reagiram imediatamente. Eu não fui um deles, mas muitos viram.”
Solbakken acrescentou: “Não posso dizer nada sobre isso porque, se não houve sinal do chip, o que eu poderia dizer? A bola caiu direto do céu, dizem todos – incluindo o goleiro, incluindo o jogador que iria receber a bola. Acho que ficou bem claro que ela tocou. Foi uma situação estranha.”
A FIFA nega ter mantido contato por meio de mensagens eletrônicas
Posteriormente, a FIFA afirmou que não havia “nenhuma evidência” de que a bola tivesse tocado em um fio. A FIFA Media postou no X: “Antes do gol da Inglaterra aos 45+2 minutos contra a Noruega, o sensor da bola conectada não registrou nenhum pico no ‘batimento cardíaco da bola’ enquanto ela estava no ar e, portanto, não há evidência de que a bola tenha tocado no fio aéreo e alterado sua trajetória.”
Em entrevista à BBC Sport, o ex-atacante da Inglaterra Wayne Rooney acrescentou: “A bola parece desviar e cair rapidamente. É como se ela se desviasse.”
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Tuchel admite que a Inglaterra teve “sorte” em Miami
A tecnologia do tipo “Snickometer”, geralmente associada ao críquete, já havia sido alvo de polêmica neste torneio durante a dramática vitória de Portugal por 2 a 1 sobre a Croácia nas oitavas de final. O técnico da Inglaterra, Thomas Tuchel, afirmou: “Há um chip na bola que pode indicar se um fio de cabelo a toca, como sabemos desde a partida entre Croácia e Portugal; portanto, eles deveriam ser capazes de dizer se isso [um toque] aconteceu [aqui]. Eu não vi [o incidente].” Tuchel admitiu, no entanto, que sua equipe teve sorte em momentos-chave, afirmando: “Não estou dizendo que temos sorte de vencer, mas temos sorte em momentos decisivos.”
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