Jude Bellingham foi ajudado pela spidercam? A FIFA se pronuncia sobre o polêmico incidente na partida da Inglaterra na Copa do Mundo - com a Noruega indignada com a decisão “ridícula”

As repetições mostraram que o chute de meta do goleiro norueguês Orjan Nyland passou bem perto do cabo da “spidercam” suspenso acima do campo. A bola então caiu nos pés de Elliot Anderson, que passou para Anthony Gordon; em seguida, o ponta inglês fez um passe para Bellingham, que avançou em direção à bola e marcou com tranquilidade.

Vários jogadores da Noruega cercaram imediatamente o árbitro Clement Turpin, argumentando que o gol não deveria ter sido validado. O técnico Stale Solbakken foi visto conversando com o árbitro no intervalo. Sobre a decisão, Solbakken disse: “Ele [o árbitro] diz que não viu a jogada e que não recebeu nenhuma mensagem indicando que isso realmente aconteceu. Essa é uma boa explicação e, como a FIFA afirma que não houve contato e não houve sinal do chip da bola, ele não pode fazer nada a respeito. A bola caiu direto para baixo, bem na frente do banco, então ela realmente tocou nele. Muitos no banco reagiram imediatamente. Eu não fui um deles, mas muitos viram.”

Solbakken acrescentou: “Não posso dizer nada sobre isso porque, se não houve sinal do chip, o que eu poderia dizer? A bola caiu direto do céu, dizem todos – incluindo o goleiro, incluindo o jogador que iria receber a bola. Acho que ficou bem claro que ela tocou. Foi uma situação estranha.”