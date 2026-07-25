Jude Bellingham foi aconselhado a canalizar a “raiva” da Copa do Mundo para o Real Madrid e a se juntar a Kylian Mbappé como um verdadeiro líder sob o comando de José Mourinho

O desempenho de Bellingham na Copa do Mundo contribuiu muito para justificar a avaliação de Petit, já que o meio-campista encerrou o torneio como o meio-campista artilheiro da competição, com sete gols — uma marca que nenhum meio-campista havia alcançado antes em uma única Copa do Mundo. Com isso, seu total na Copa do Mundo chegou a oito gols em duas edições, ficando atrás apenas de Harry Kane (14) e Gary Lineker (10) entre os ingleses na história da competição.

Em conversa com o Sr. Gamble, Petit, lenda da França e da Premier League, elogiou a intensidade que Bellingham demonstrou durante toda a Copa do Mundo, apontando o escrutínio a que ele foi submetido antes do torneio como uma motivação extra. “É assim que quero ver Bellingham em campo, com essa raiva e ambição. Ele jogou como um leão; demonstrou grande liderança dentro e fora de campo”, disse Petit. “Acho que a pressão era altíssima. Não se esqueça de que, há alguns meses, algumas pessoas diziam que ele não merecia estar na seleção durante a Copa do Mundo. Então, ele também tinha algo a provar.”

Petit acredita que essa versão de Bellingham é exatamente o que a torcida do Real Madrid quer ver daqui para frente, e espera-se que Mourinho exija isso diretamente. “Se eu fosse torcedor do Real Madrid, pensaria: ‘Ei, Bellingham, ei, Mbappé, é assim que queremos que vocês joguem por nós’. Eles têm grandes expectativas para a próxima temporada. José Mourinho, pela maneira como se relaciona com os jogadores, provavelmente terá uma conversa particular com Bellingham e Mbappé dizendo: ‘Pessoal, escutem, é isso que espero de vocês. Entrem em campo e sejam nossos líderes’.”