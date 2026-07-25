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Jude Bellingham foi aconselhado a canalizar a “raiva” da Copa do Mundo para o Real Madrid e a se juntar a Kylian Mbappé como um verdadeiro líder sob o comando de José Mourinho
Petit quer que a garra de Bellingham na Copa do Mundo continue
O desempenho de Bellingham na Copa do Mundo contribuiu muito para justificar a avaliação de Petit, já que o meio-campista encerrou o torneio como o meio-campista artilheiro da competição, com sete gols — uma marca que nenhum meio-campista havia alcançado antes em uma única Copa do Mundo. Com isso, seu total na Copa do Mundo chegou a oito gols em duas edições, ficando atrás apenas de Harry Kane (14) e Gary Lineker (10) entre os ingleses na história da competição.
Em conversa com o Sr. Gamble, Petit, lenda da França e da Premier League, elogiou a intensidade que Bellingham demonstrou durante toda a Copa do Mundo, apontando o escrutínio a que ele foi submetido antes do torneio como uma motivação extra. “É assim que quero ver Bellingham em campo, com essa raiva e ambição. Ele jogou como um leão; demonstrou grande liderança dentro e fora de campo”, disse Petit. “Acho que a pressão era altíssima. Não se esqueça de que, há alguns meses, algumas pessoas diziam que ele não merecia estar na seleção durante a Copa do Mundo. Então, ele também tinha algo a provar.”
Petit acredita que essa versão de Bellingham é exatamente o que a torcida do Real Madrid quer ver daqui para frente, e espera-se que Mourinho exija isso diretamente. “Se eu fosse torcedor do Real Madrid, pensaria: ‘Ei, Bellingham, ei, Mbappé, é assim que queremos que vocês joguem por nós’. Eles têm grandes expectativas para a próxima temporada. José Mourinho, pela maneira como se relaciona com os jogadores, provavelmente terá uma conversa particular com Bellingham e Mbappé dizendo: ‘Pessoal, escutem, é isso que espero de vocês. Entrem em campo e sejam nossos líderes’.”
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A participação de Mbappé na Copa do Mundo aumenta as expectativas no Bernabéu
Petit também se mostrou muito elogioso em relação à atuação de Mbappé no torneio, sugerindo que o capitão da França redescobriu a humildade que marcou os primeiros anos de sua carreira. “Kylian Mbappé mudou. Ele tem sido um líder em campo. Tem sido ótimo, para ser sincero. Até mesmo sua comunicação foi excelente. Vimos o mesmo Mbappé que começou sua carreira: muito humilde, próximo aos companheiros e ao técnico”, disse ele.
Com Mbappé terminando como artilheiro do torneio com dez gols, Petit alertou que a pressão sobre ele só vai aumentar quando ele voltar a Madri.
“Acho que ele fez uma ótima Copa do Mundo. Além disso, marcou dez gols, mas será mais uma pressão para ele quando voltar a Madri, porque os torcedores de lá viram o que ele fez com a seleção nacional e, por isso, esperam que ele atue como líder”, disse Petit, enquadrando a liderança como uma responsabilidade que vem com o fato de vestir a camisa do Real Madrid. “Ele precisa assumir a liderança desse time dentro e fora de campo no Real Madrid. É isso que os maiores jogadores da história do clube fizeram, como Cristiano Ronaldo, por exemplo, mas, antes dele, houve muitos outros jogadores que foram líderes dentro e fora de campo. E acho que é isso que a torcida do Real Madrid espera dele agora.”
Mourinho é instado a montar um time
Ao abordar o panorama geral do clube, Petit argumentou que a prioridade de Mourinho deve ser transformar o Real Madrid em uma verdadeira unidade coletiva, em vez de um time dependente do brilhantismo individual. “Algo precisa ser reconstruído em Madri. Isso começa com o técnico no vestiário, mas também com os jogadores em campo. Não se pode depender o tempo todo do brilhantismo de Mbappé ou Vinícius; eles precisam parar com isso”, afirmou.
Ele citou a Espanha e o PSG como exemplos recentes de como é o sucesso baseado na união da equipe, em vez de apenas na qualidade individual. “A Espanha e o PSG enviaram mensagens fortes nas duas últimas temporadas de que o que importa é a equipe. Não se baseia no indivíduo; trata-se da união da equipe. Você pode ter os melhores jogadores em algumas posições, mas isso não significa que vai vencer os jogos e as competições.”
- AFP
Petit prevê pressão sobre Florentino Pérez em relação às contratações
Petit concluiu sugerindo que Mourinho tentará influenciar diretamente a estratégia de transferências do Real Madrid, buscando reforços que considera essenciais para a reconstrução. “Mourinho quer contratar jogadores fortes e confiáveis, e tenho quase certeza de que ele está pressionando Florentino para que gaste o dinheiro com sabedoria”, afirmou.
Com a janela de transferências ainda aberta, Petit acredita que a disposição do clube em apoiar seu técnico no mercado determinará, em última instância, até onde o Real Madrid poderá chegar na próxima temporada. “Sei que alguns grandes jogadores estão na mira. Se conseguirem isso, poderá ser uma temporada muito boa para Mourinho e para o Real Madrid.”
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