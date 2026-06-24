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Jude Bellingham fala sobre a nomeação de José Mourinho como técnico do Real Madrid e as primeiras negociações de transferência do início do verão
A empolgação com o retorno do “Special One”
Após o empate sem gols da Inglaterra com Gana na Copa do Mundo de 2026, Bellingham reservou um momento para refletir sobre seu futuro no clube, no Bernabéu. O meio-campista elogiou a decisão de trazer Mourinho de volta à capital espanhola, uma contratação que causou grande repercussão no mundo do futebol. Ao falar sobre a perspectiva de trabalhar sob o comando do lendário técnico, Bellingham deixou claro seu entusiasmo.
“Mourinho é um técnico de primeira, de primeira. Estou muito feliz”, afirmou o jogador de 22 anos após a partida. O apoio do meio-campista surge em um momento em que, segundo relatos, Mourinho teria recebido um nível de controle sobre as contratações raramente visto no Bernabéu.
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Bellingham aprova as contratações do Real Madrid neste verão
O Real Madrid tem se mostrado extremamente ativo nesta fase inicial da janela de transferências de verão, deixando de lado seu projeto de longo prazo em favor de jogadores experientes e testados em batalha. O clube já fechou contratos com estrelas consagradas, agindo rapidamente para contratar Marc Cucurella, Bernardo Silva e Ibrahima Konaté. Bellingham observou que a chegada de novos jogadores alteraria significativamente a dinâmica do vestiário ao qual ele retornará após o torneio na América do Norte.
“Fizemos ótimas contratações também, muitas contratações, com muita qualidade e experiência. Ficarei muito feliz em trabalhar com eles. No momento, estou focado na Inglaterra, mas gosto muito das contratações que estão sendo feitas”, acrescentou Bellingham.
Empate em Boston e frustração na Copa do Mundo
Embora seu futuro no clube pareça promissor, o foco imediato de Bellingham continua sendo a busca da Inglaterra pela glória na Copa do Mundo. Apesar de ter sido eleito o Melhor Jogador da Partida no empate em 0 a 0 contra Gana, o astro do Real Madrid fez uma avaliação humilde e honesta da noite. Ele insistiu que o prêmio deveria ter ido para os adversários, por sua exibição defensiva resoluta contra a equipe de Thomas Tuchel. “Para ser sincero, eu não merecia”, confessou. “Tive alguns momentos, foi difícil entrar no jogo e sou grato a quem votou, mas provavelmente o prêmio deveria ter ido para um dos jogadores deles, que defenderam tão bem. Então, parabéns a eles.”
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Um momento descontraído em meio à pressão da Copa do Mundo
Além das discussões táticas sobre Mourinho e as frustrações com o empate contra Gana, Bellingham também compartilhou suas impressões sobre o torneio como um todo. Quando questionado sobre seu companheiro de equipe Kylian Mbappé, que vem apresentando um desempenho arrasador, Bellingham foi sucinto, descrevendo as atuações do francês como “Excelentes!”. A conversa então se voltou para a Espanha, onde o meio-campista rapidamente se tornou um dos favoritos da torcida desde sua transferência do Borussia Dortmund.
Questionado se a Espanha era a favorita para levantar o troféu, Bellingham desviou a pergunta de forma bem-humorada. “Muito. Eu adoro a Espanha”, começou ele. “Ah, você está falando da seleção? [Risos] Eles são muito bons, mas o país é melhor. Eu adoro.” Embora Bellingham claramente esteja curtindo sua vida em Madri, sua prioridade agora recai sobre o Panamá, já que a Inglaterra busca garantir sua vaga nas oitavas de final.