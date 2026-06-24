Após o empate sem gols da Inglaterra com Gana na Copa do Mundo de 2026, Bellingham reservou um momento para refletir sobre seu futuro no clube, no Bernabéu. O meio-campista elogiou a decisão de trazer Mourinho de volta à capital espanhola, uma contratação que causou grande repercussão no mundo do futebol. Ao falar sobre a perspectiva de trabalhar sob o comando do lendário técnico, Bellingham deixou claro seu entusiasmo.

“Mourinho é um técnico de primeira, de primeira. Estou muito feliz”, afirmou o jogador de 22 anos após a partida. O apoio do meio-campista surge em um momento em que, segundo relatos, Mourinho teria recebido um nível de controle sobre as contratações raramente visto no Bernabéu.