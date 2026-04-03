Jude Bellingham está indo “passo a passo”, enquanto o técnico do Real Madrid comenta a situação “incomum” da lesão do meio-campista após ele ter ficado de fora dos amistosos da Inglaterra

Em declarações na sala de imprensa de Valdebebas antes do confronto do Real Madrid contra o Mallorca pela La Liga, Arbeloa admitiu que, embora as circunstâncias fossem pouco convencionais, respeitou a decisão de proteger o jogador. O técnico enfatizou que a prioridade continua sendo fazer com que Bellingham recupere sua melhor forma física após seu longo período afastado dos gramados.

Arbeloa disse: “O caso do Jude foi um pouco incomum, porque ele jogou alguns minutos contra o Atlético, mas o Tuchel decidiu não escalá-lo agora. Eles não queriam correr riscos. O Jude é inteligente o suficiente para ter feito bons treinos. E ele está pronto para ajudar amanhã. Precisamos que ele recupere a forma física para os jogos. Eu não tinha nenhum plano, o técnico inglês é que tinha o plano. Para mim, não é um problema que ele não esteja jogando. Para mim, ele vai ser um jogador fundamental e precisa voltar à sua melhor forma, e isso se consegue jogando. Ele ficou fora por muito tempo e vamos ter que ir passo a passo.”