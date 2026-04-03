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Jude Bellingham está indo “passo a passo”, enquanto o técnico do Real Madrid comenta a situação “incomum” da lesão do meio-campista após ele ter ficado de fora dos amistosos da Inglaterra
Bellingham fica de fora dos amistosos da Inglaterra
A ausência de Bellingham na seleção inglesa foi uma surpresa, considerando que ele havia sido convocado por Tuchel para a última lista de convocados para os preparativos para a Copa do Mundo de 2026. O meio-campista foi deixado de fora da escalação para o empate em 1 a 1 com o Uruguai e permaneceu como reserva não utilizado durante a derrota por 1 a 0 para o Japão em Wembley. Antes da pausa, o ex-jogador do Birmingham City havia conseguido apenas uma breve participação de 16 minutos contra o Atlético de Madrid, marcando seu retorno após um afastamento de 44 dias.
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Arbeloa explica sua abordagem
Em declarações na sala de imprensa de Valdebebas antes do confronto do Real Madrid contra o Mallorca pela La Liga, Arbeloa admitiu que, embora as circunstâncias fossem pouco convencionais, respeitou a decisão de proteger o jogador. O técnico enfatizou que a prioridade continua sendo fazer com que Bellingham recupere sua melhor forma física após seu longo período afastado dos gramados.
Arbeloa disse: “O caso do Jude foi um pouco incomum, porque ele jogou alguns minutos contra o Atlético, mas o Tuchel decidiu não escalá-lo agora. Eles não queriam correr riscos. O Jude é inteligente o suficiente para ter feito bons treinos. E ele está pronto para ajudar amanhã. Precisamos que ele recupere a forma física para os jogos. Eu não tinha nenhum plano, o técnico inglês é que tinha o plano. Para mim, não é um problema que ele não esteja jogando. Para mim, ele vai ser um jogador fundamental e precisa voltar à sua melhor forma, e isso se consegue jogando. Ele ficou fora por muito tempo e vamos ter que ir passo a passo.”
Integração gradual na equipe principal
Com um calendário lotado se aproximando, a diretoria do Real Madrid está cautelosa em relação a apressar o retorno do seu emblemático meio-campista à equipe titular, para evitar possíveis contratempos na reta final da temporada. Arbeloa acrescentou: “Pretendo escalar a melhor equipe para vencer a partida. Temos três partidas extremamente exigentes em seis dias; não há margem para erros. E amanhã vou escalar a melhor equipe possível. Embora eu sempre diga isso, vamos precisar de todos, e isso está ficando claro.”
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Calendário dos Blancos
O Real Madrid está quatro pontos atrás do líder Barcelona na La Liga, faltando apenas nove partidas para o fim do campeonato, o que torna o retorno de Bellingham fundamental para a disputa pelo título. Uma agenda intensa em abril inclui o confronto das quartas de final da Liga dos Campeões contra o Bayern de Munique, além de desafios no campeonato nacional contra Girona, Deportivo Alavés e Real Betis. Diante de outros confrontos decisivos, incluindo uma viagem a Sevilha em maio, Arbeloa precisa lidar com o cansaço crescente de seu elenco para evitar perder terreno na busca pelo título.