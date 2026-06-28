Jude Bellingham é o único jogador da Inglaterra “em boa fase”, enquanto Gary Neville exige “mais” dos “decepcionados” Three Lions

A Inglaterra garantiu sua classificação para as oitavas de final com uma vitória por 2 a 0 sobre o Panamá na noite de sábado, mas o desempenho não foi suficiente para calar os críticos. Gols de Bellingham e Harry Kane garantiram que os Três Leões terminassem na liderança do Grupo L, marcando um confronto nas oitavas de final em Atlanta, na quarta-feira, contra a República Democrática do Congo.

Neville não hesitou em destacar Bellingham como o único ponto positivo em uma equipe que, fora isso, parecia desorganizada. Em entrevista à ITV, o ex-zagueiro do United disse: “Com certeza, [Bellingham é o melhor jogador da Inglaterra]. Ele é o único jogador que parece estar em boa forma, é o único que parece estar descansado. Ele está afiado, está animado, jogou no nível que se esperava. Esses jogadores estabeleceram um padrão ao chegarem a finais e semifinais nos últimos anos.”