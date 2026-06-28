Getty Images Sport
Traduzido por
Jude Bellingham é o único jogador da Inglaterra “em boa fase”, enquanto Gary Neville exige “mais” dos “decepcionados” Three Lions
Bellingham se destaca em uma vitória sem brilho
A Inglaterra garantiu sua classificação para as oitavas de final com uma vitória por 2 a 0 sobre o Panamá na noite de sábado, mas o desempenho não foi suficiente para calar os críticos. Gols de Bellingham e Harry Kane garantiram que os Três Leões terminassem na liderança do Grupo L, marcando um confronto nas oitavas de final em Atlanta, na quarta-feira, contra a República Democrática do Congo.
Neville não hesitou em destacar Bellingham como o único ponto positivo em uma equipe que, fora isso, parecia desorganizada. Em entrevista à ITV, o ex-zagueiro do United disse: “Com certeza, [Bellingham é o melhor jogador da Inglaterra]. Ele é o único jogador que parece estar em boa forma, é o único que parece estar descansado. Ele está afiado, está animado, jogou no nível que se esperava. Esses jogadores estabeleceram um padrão ao chegarem a finais e semifinais nos últimos anos.”
- Getty Images Sport
Neville exige melhorias táticas
A estabilidade defensiva da equipe tem sido alvo de críticas, especialmente com a ausência de Declan Rice na última partida da fase de grupos. Neville destacou que o Panamá teve muita facilidade para romper a defesa da Inglaterra, alertando que seleções mais fortes não serão tão brandas nas próximas rodadas.
“Na entrevista de Thomas Tuchel, ele disse: ‘vamos nos superar em jogos mais importantes’; eles vão ter que fazer isso”, acrescentou Neville. “Não acho que ele vá analisar o jogo com sua comissão técnica e achar que tudo está perfeito agora. Precisamos nos reorganizar nos próximos quatro dias, precisamos trazer Declan Rice de volta ao time, precisamos deixar a zaga mais sólida; parecia que eles [o Panamá] nos furaram algumas vezes; não tiveram qualidade para nos punir, mas a Inglaterra vai ter que se superar.”
Padrões elevados levam à decepção
Neville também sugeriu que o sucesso dos torneios anteriores criou um padrão elevado que a atual seleção está tendo dificuldade em atingir de forma consistente, levando a um sentimento de insatisfação, apesar de os Três Leões terem alcançado seu objetivo principal de vencer o grupo.
“Já passei por momentos com a Inglaterra em que não conseguimos sair da fase de grupos; já houve muitas ocasiões em que não terminamos em primeiro lugar, ficamos em segundo e acabamos tendo uma trajetória de pesadelo rumo às quartas de final”, observou Neville. “Provavelmente, esta é a maior decepção que já tivemos ao terminarmos em primeiro lugar no grupo. A razão para isso é que esses jogadores estabeleceram um padrão tão alto nos últimos anos em termos de torneios que simplesmente achamos que queremos mais deles: queremos mais de Bellingham, queremos mais de [Morgan] Rogers, queremos mais de [Marcus] Rashford — e isso precisa acontecer agora.”
- AFP
Ian Wright defende a arrogância de Bellingham
Enquanto Neville se concentrava no equilíbrio da equipe, Ian Wright abordou as críticas dirigidas ao comportamento de Bellingham. Alguns interpretaram a imensa autoconfiança do meio-campista como arrogância, mas a lenda do Arsenal insistiu que essa confiança é exatamente o que faz do jogador de 22 anos um talento especial para seu país.
“Não consigo entender isso. Sempre o apoiei e apoiei o que ele tem feito, e isso se baseia no que vi ele fazer”, disse Wright. “O fato de ele ter muita confiança, as pessoas interpretam isso como arrogância, mas ele é alguém que, quando você o observa, não importa contra quem esteja jogando — lembro-me de vê-lo contra a Nova Zelândia e a Costa Rica —, ele é exatamente o mesmo: vai com tudo, quer dar o melhor de si, quer carregar a equipe nas costas e seguir em frente, e ele adora isso.”