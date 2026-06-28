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Panama v England: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Muhammad Zaki

Traduzido por

Jude Bellingham é o único jogador da Inglaterra “em boa fase”, enquanto Gary Neville exige “mais” dos “decepcionados” Three Lions

J. Bellingham
Inglaterra
Copa do Mundo
Panamá
Panamá x Inglaterra

Gary Neville fez uma avaliação contundente das atuações da Inglaterra na Copa do Mundo, insistindo que Jude Bellingham é o único jogador da seleção de Thomas Tuchel que está atuando atualmente no nível esperado. Apesar de os Três Leões terem garantido sua vaga nas oitavas de final ao terminarem em primeiro lugar no Grupo L, o ex-capitão do Manchester United acredita que o restante da equipe precisa melhorar drasticamente para evitar uma eliminação precoce na fase de chaves.

  • Bellingham se destaca em uma vitória sem brilho

    A Inglaterra garantiu sua classificação para as oitavas de final com uma vitória por 2 a 0 sobre o Panamá na noite de sábado, mas o desempenho não foi suficiente para calar os críticos. Gols de Bellingham e Harry Kane garantiram que os Três Leões terminassem na liderança do Grupo L, marcando um confronto nas oitavas de final em Atlanta, na quarta-feira, contra a República Democrática do Congo.

    Neville não hesitou em destacar Bellingham como o único ponto positivo em uma equipe que, fora isso, parecia desorganizada. Em entrevista à ITV, o ex-zagueiro do United disse: “Com certeza, [Bellingham é o melhor jogador da Inglaterra]. Ele é o único jogador que parece estar em boa forma, é o único que parece estar descansado. Ele está afiado, está animado, jogou no nível que se esperava. Esses jogadores estabeleceram um padrão ao chegarem a finais e semifinais nos últimos anos.”

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  • England v Ghana: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Neville exige melhorias táticas

    A estabilidade defensiva da equipe tem sido alvo de críticas, especialmente com a ausência de Declan Rice na última partida da fase de grupos. Neville destacou que o Panamá teve muita facilidade para romper a defesa da Inglaterra, alertando que seleções mais fortes não serão tão brandas nas próximas rodadas.

    “Na entrevista de Thomas Tuchel, ele disse: ‘vamos nos superar em jogos mais importantes’; eles vão ter que fazer isso”, acrescentou Neville. “Não acho que ele vá analisar o jogo com sua comissão técnica e achar que tudo está perfeito agora. Precisamos nos reorganizar nos próximos quatro dias, precisamos trazer Declan Rice de volta ao time, precisamos deixar a zaga mais sólida; parecia que eles [o Panamá] nos furaram algumas vezes; não tiveram qualidade para nos punir, mas a Inglaterra vai ter que se superar.”

  • Padrões elevados levam à decepção

    Neville também sugeriu que o sucesso dos torneios anteriores criou um padrão elevado que a atual seleção está tendo dificuldade em atingir de forma consistente, levando a um sentimento de insatisfação, apesar de os Três Leões terem alcançado seu objetivo principal de vencer o grupo.

    “Já passei por momentos com a Inglaterra em que não conseguimos sair da fase de grupos; já houve muitas ocasiões em que não terminamos em primeiro lugar, ficamos em segundo e acabamos tendo uma trajetória de pesadelo rumo às quartas de final”, observou Neville. “Provavelmente, esta é a maior decepção que já tivemos ao terminarmos em primeiro lugar no grupo. A razão para isso é que esses jogadores estabeleceram um padrão tão alto nos últimos anos em termos de torneios que simplesmente achamos que queremos mais deles: queremos mais de Bellingham, queremos mais de [Morgan] Rogers, queremos mais de [Marcus] Rashford — e isso precisa acontecer agora.”

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    Ian Wright defende a arrogância de Bellingham

    Enquanto Neville se concentrava no equilíbrio da equipe, Ian Wright abordou as críticas dirigidas ao comportamento de Bellingham. Alguns interpretaram a imensa autoconfiança do meio-campista como arrogância, mas a lenda do Arsenal insistiu que essa confiança é exatamente o que faz do jogador de 22 anos um talento especial para seu país.

    “Não consigo entender isso. Sempre o apoiei e apoiei o que ele tem feito, e isso se baseia no que vi ele fazer”, disse Wright. “O fato de ele ter muita confiança, as pessoas interpretam isso como arrogância, mas ele é alguém que, quando você o observa, não importa contra quem esteja jogando — lembro-me de vê-lo contra a Nova Zelândia e a Costa Rica —, ele é exatamente o mesmo: vai com tudo, quer dar o melhor de si, quer carregar a equipe nas costas e seguir em frente, e ele adora isso.”

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