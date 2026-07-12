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Jude Bellingham é o melhor de todos os tempos! Gary Lineker afirma que o herói da Copa do Mundo de 2026 pode ser “o maior jogador de futebol da história da Inglaterra”
Bellingham lidera a investida da Inglaterra
Os elogios vêm na esteira de mais uma exibição magistral do meio-campista do Real Madrid, que agora é o artilheiro empatado da Inglaterra na Copa do Mundo de 2026, ao lado de Harry Kane, com seis gols.
O impacto de Bellingham tem sido inegável, especialmente no ambiente de alta pressão das fases eliminatórias. Após marcar dois gols na vitória por 3 a 2 sobre o México nas oitavas de final, ele alcançou um feito inédito há décadas ao marcar mais duas vezes na vitória por 2 a 1 sobre a Noruega, consolidando ainda mais seu status como um dos maiores talentos do mundo. Sua capacidade de criar momentos decisivos nos palcos mais importantes levou muitos a se perguntar até onde pode chegar o potencial desse jovem jogador.
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Igualando Maradona e quebrando recordes
Bellingham é o primeiro jogador a marcar duas vezes em partidas consecutivas da fase eliminatória de uma mesma Copa do Mundo desde que Diego Maradona alcançou essa façanha pela Argentina em 1986. Com seis gols na edição atual, ele se juntou a um seleto grupo de jogadores ingleses — incluindo o próprio Lineker em 1986 e Kane em 2018 e 2026 — que marcaram pelo menos cinco gols em um único torneio.
Nove dos 12 gols de Bellingham pela seleção foram marcados em grandes torneios, destacando sua habilidade de se destacar quando o jogo está mais decisivo. Em entrevista ao programa “The Rest is Football”, da Netflix, o ex-atacante da Inglaterra Lineker foi inequívoco sobre a trajetória do meio-campista. “Eu diria até que acho que há uma chance de ele muito bem ser, ou acabar se tornando, o maior jogador de futebol da história da Inglaterra. E isso é uma afirmação ousada”, disse ele.
Entrando na chave de Charlton e Kane
Lineker reconheceu que a Inglaterra revelou talentos de nível mundial ao longo de sua história, mas destacou que Bellingham possui uma combinação rara de liderança e habilidade técnica. Desde que fez sua estreia pela seleção contra a Irlanda em 2020, o meio-campista disputou 54 partidas e marcou 12 gols pelos Três Leões, ajudando a Inglaterra a chegar às finais consecutivas da Eurocopa em 2020 e 2024. Ao discutir a hierarquia das lendas do futebol inglês, Lineker colocou o astro do Real Madrid ao lado de nomes como Bobby Charlton, herói de 1966, e do atual capitão Kane.
“Tivemos alguns jogadores realmente excelentes. Alguns deles não necessariamente se destacaram pela seleção, outros sim”, explicou Lineker. “Voltando a nomes como Bobby Charlton, obviamente, eu diria que ele tem que estar lá no topo. Você colocaria Harry Kane nesse grupo e há outros jogadores também, mas acho que, nessa idade, fazer o que ele está fazendo, assumir a liderança da Inglaterra e levá-la à vitória, isso é ser um superastro.”
- AFP
Atenção voltada para o confronto das semifinais
As atuações heroicas de Bellingham contra a Noruega deram origem a um confronto emocionante nas semifinais contra a Argentina, proporcionando ao meio-campista mais uma oportunidade de reforçar sua lenda em ascensão. O jogador, formado na base do Birmingham City, está determinado a aproveitar sua excelente fase para levar a Inglaterra à sua primeira final de Copa do Mundo desde que conquistou seu único título, em 1966.
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