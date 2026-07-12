Jude Bellingham é o melhor de todos os tempos! Gary Lineker afirma que o herói da Copa do Mundo de 2026 pode ser “o maior jogador de futebol da história da Inglaterra”

Os elogios vêm na esteira de mais uma exibição magistral do meio-campista do Real Madrid, que agora é o artilheiro empatado da Inglaterra na Copa do Mundo de 2026, ao lado de Harry Kane, com seis gols.

O impacto de Bellingham tem sido inegável, especialmente no ambiente de alta pressão das fases eliminatórias. Após marcar dois gols na vitória por 3 a 2 sobre o México nas oitavas de final, ele alcançou um feito inédito há décadas ao marcar mais duas vezes na vitória por 2 a 1 sobre a Noruega, consolidando ainda mais seu status como um dos maiores talentos do mundo. Sua capacidade de criar momentos decisivos nos palcos mais importantes levou muitos a se perguntar até onde pode chegar o potencial desse jovem jogador.