Jude Bellingham e Kylian Mbappé marcam gols, e o Real Madrid encerra uma temporada decepcionante com uma vitória contra o Athletic Club

A noite foi dedicada principalmente a Carvajal, o último pilar remanescente do elenco que conquistou seis títulos da Liga dos Campeões. O experiente lateral foi recebido como um herói ao entrar em campo pela última vez como capitão, com a arquibancada sul exibindo um tifo de Alfredo Di Stefano ao lado de um jovem Carvajal, com a mensagem: “O sonho de uma criança, o triunfo de uma lenda”.

Fiel à sua natureza competitiva, Carvajal não apareceu apenas para a cerimônia. Ele deu um passe diagonal preciso, sua marca registrada, para encontrar Gonzalo García, que finalizou com um voleio certeiro para abrir o placar, marcando a primeira contribuição do zagueiro para um gol na temporada. Foi um momento de pura qualidade que lembrou aos torcedores do Real Madrid exatamente o que sentirão falta na próxima temporada, já que o zagueiro encerra uma era brilhante na capital.