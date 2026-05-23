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Jude Bellingham e Kylian Mbappé marcam gols, e o Real Madrid encerra uma temporada decepcionante com uma vitória contra o Athletic Club
Adeus a um capitão lendário
A noite foi dedicada principalmente a Carvajal, o último pilar remanescente do elenco que conquistou seis títulos da Liga dos Campeões. O experiente lateral foi recebido como um herói ao entrar em campo pela última vez como capitão, com a arquibancada sul exibindo um tifo de Alfredo Di Stefano ao lado de um jovem Carvajal, com a mensagem: “O sonho de uma criança, o triunfo de uma lenda”.
Fiel à sua natureza competitiva, Carvajal não apareceu apenas para a cerimônia. Ele deu um passe diagonal preciso, sua marca registrada, para encontrar Gonzalo García, que finalizou com um voleio certeiro para abrir o placar, marcando a primeira contribuição do zagueiro para um gol na temporada. Foi um momento de pura qualidade que lembrou aos torcedores do Real Madrid exatamente o que sentirão falta na próxima temporada, já que o zagueiro encerra uma era brilhante na capital.
- AFP
Bellingham brilha enquanto Mbappé conquista o Pichichi
Apesar do clima de comemoração em torno de Carvajal, Mbappé teve uma noite mais complicada. O francês garantiu o troféu Pichichi como artilheiro do campeonato, mas foi recebido com vaias de parte da torcida do Bernabéu após comentários recentes feitos após a partida contra o Oviedo. No entanto, Bellingham estava à disposição para ampliar a vantagem, aproveitando um passe delicado de Thiago Pitarch para mandar uma voleio que trouxe de volta os gritos de “Hey Jude”.
Mbappé acabou silenciando alguns de seus críticos ao marcar ele mesmo no segundo tempo. Recebendo a bola na entrada da área, o atacante girou rapidamente e mandou um chute rasteiro no canto. Sua comemoração foi notavelmente contida, optando por uma corrida rápida até o banco para abraçar o técnico Álvaro Arbeloa, que está de saída.
O Athletic Club mostra resiliência na despedida de Valverde
O Athletic Club não facilitou a vida dos anfitriões, jogando com uma liberdade que refletia a garantia da permanência na divisão. Ernesto Valverde, uma lenda no banco de reservas do time basco, viu sua equipe diminuir a diferença pouco antes do intervalo. Iñaki Williams encontrou espaço pela ala direita e cruzou com perigo para Gorka Guruzeta, que finalizou com eficiência cirúrgica, fazendo o 2 a 1.
Os visitantes continuaram a ameaçar no segundo tempo, com Robert Navarro chegando perto do empate após boa jogada de Andoni Gorosabel. Mais tarde, Brahim marcou o quarto gol do Real Madrid, com assistência de Thiago pela segunda vez, antes de Urko Izeta marcar o segundo do Athletic. Valverde aproveitou os minutos finais para dar a Inigo Lekue uma última oportunidade com a camisa do Athletic, garantindo que os jogadores que serviram fielmente ao clube também fossem reconhecidos. Embora o resultado tenha acabado sendo desfavorável, os Leões permaneceram competitivos até o apito final, refletindo o espírito que Valverde incutiu durante sua gestão.
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O fim de uma era de ouro
O apito final provocou cenas emocionantes, com todo o estádio se levantando para homenagear Carvajal e David Alaba, que estava de saída. O zagueiro austríaco, cuja passagem por Madri foi fortemente marcada por lesões, recebeu uma guarda de honra de ambas as equipes. Nas arquibancadas, os torcedores ergueram cadeiras brancas em homenagem à comemoração icônica de Alaba durante a famosa virada contra o Paris Saint-Germain, anos atrás.