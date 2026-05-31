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Jude Bellingham é arrogante? Ex-companheiro de equipe reage às críticas ao caráter da estrela do Real Madrid e da Inglaterra
O rótulo de “arrogante” desmascarado
Desde sua transferência sensacional para o Real Madrid, Bellingham tem estado sob os holofotes, com alguns críticos sugerindo que sua postura em campo tende a ser arrogante. No entanto, Davis, que dividiu o vestiário com o jovem Bellingham no Birmingham City, acredita que a mídia muitas vezes interpreta mal a confiança dos atletas de elite.
Em entrevista ao site oficial do clube, Davis explicou: “Ele era um garoto humilde. As pessoas acham que ele é arrogante, mas é preciso ter autoconfiança. A mídia na Inglaterra, achamos que isso é arrogância. Mas quando você é tão bom assim, precisa ter aquela voz na sua cabeça que fica dizendo que você é bom o suficiente.”
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Sinais precoces de um potencial de nível mundial
Davis, um veterano com 182 partidas pelo Blues, testemunhou a rápida ascensão de Bellingham no centro de treinamento do clube em Wast Hills. Mesmo aos 16 anos, o futuro vencedor da Liga dos Campeões já fazia os profissionais mais experientes parecerem medíocres nos treinos, o que não deixou nenhuma dúvida para Davis sobre a trajetória do jovem.
Relembrando a atmosfera da época, Davis admitiu: “Estou surpreso por ele ter crescido tão rápido? Não, por causa de algumas coisas que ele fazia. Você ficava quase desesperado para estar no time dele nos jogos de cinco contra cinco! Ele só precisava ganhar força física, mas também era inteligente o suficiente para não se envolver em alguns duelos físicos. Isso é inteligência futebolística em uma idade tão jovem.”
Um mentor para a próxima geração
Durante um período de transição no Birmingham City, Davis sentiu a responsabilidade pessoal de ajudar a integrar os formandos da base. Ele percebeu uma maturidade única em Bellingham, que permitiu ao adolescente lidar com os rigores do futebol da Championship sem perder a simplicidade que caracterizou seus primeiros anos.
Davis destacou a importância de criar um ambiente acolhedor para o prodígio, dizendo: “Você chega e começa a se ambientar, e vê o surgimento precoce de um jovem Jude Bellingham. Senti que tinha o dever de fazer com que os jovens se sentissem bem-vindos. Eu mesmo sofri com os jogadores mais velhos quando estava começando, e odiava a sensação que isso me causava.”
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De St Andrew's ao Bernabéu
Enquanto o Real Madrid se prepara para futuras fases de reconstrução, Bellingham continua sendo a pedra angular do projeto. Embora o novo técnico, José Mourinho, possa pretender reformular o elenco e eliminar egos, o consenso entre aqueles que conhecem melhor Bellingham é que seu caráter é um trunfo, e não um empecilho. Sua capacidade de equilibrar humildade com espírito competitivo, mencionada por Davis, é o que o diferencia de outros talentos.
A trajetória do jogador de 22 anos, de St Andrew's até a elite do futebol mundial, serve como prova da natureza autoconfiante descrita por Davis. Para Bellingham, o barulho em torno de sua atitude provavelmente é apenas isso: barulho. Com o apoio de ex-companheiros de equipe que testemunharam seu crescimento em primeira mão, o meio-campista continua a silenciar os céticos, deixando que suas atuações em campo falem por si.