Desde sua transferência sensacional para o Real Madrid, Bellingham tem estado sob os holofotes, com alguns críticos sugerindo que sua postura em campo tende a ser arrogante. No entanto, Davis, que dividiu o vestiário com o jovem Bellingham no Birmingham City, acredita que a mídia muitas vezes interpreta mal a confiança dos atletas de elite.

Em entrevista ao site oficial do clube, Davis explicou: “Ele era um garoto humilde. As pessoas acham que ele é arrogante, mas é preciso ter autoconfiança. A mídia na Inglaterra, achamos que isso é arrogância. Mas quando você é tão bom assim, precisa ter aquela voz na sua cabeça que fica dizendo que você é bom o suficiente.”



