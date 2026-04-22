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Jude Bellingham, do Real Madrid, adquire participação na franquia Birmingham Phoenix da liga de críquete The Hundred
De volta às suas raízes em Birmingham
O jogador da seleção inglesa, cuja camisa número 22 foi aposentada pelo Birmingham City antes de ele se transferir para o Borussia Dortmund e, posteriormente, para o Real Madrid, adquiriu uma participação acionária de 1,2% no time de críquete sediado em Edgbaston. O meio-campista se concentrará em projetos de envolvimento comunitário e responsabilidade social, com o objetivo de usar sua projeção internacional para aumentar a participação esportiva em toda a região de West Midlands. Ao explicar sua decisão de investir no time de sua cidade natal, Bellingham disse ao Warwickshire CCC: “Sinto que devo algo à cidade. E isso me parece uma boa maneira de retribuir. Quando tive a oportunidade de me envolver, não pensei duas vezes e estou muito feliz por fazer parte disso.”
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Um grupo de proprietários repleto de celebridades
Com esse investimento, Bellingham passa a fazer parte de um grupo de rostos conhecidos. Enquanto o Warwickshire County Cricket Club mantém uma participação majoritária de 50,4%, os 48,4% restantes pertencem à Knighthead Capital Management, proprietária do Birmingham City. Isso coloca Bellingham no mesmo círculo de diretores que a lenda da NFL Tom Brady, que é um investidor minoritário na empresa controladora do clube de futebol.
Refletindo sobre sua formação, o astro do Real Madrid falou de seu profundo carinho pelo seu primeiro clube. “Para mim, o Birmingham City é o melhor time pelo qual eu poderia ter passado e o melhor time que eu poderia torcer. Tive a melhor formação no futebol e na vida lá”, acrescentou, observando que todos na cidade “se preocupam muito uns com os outros”.
A paixão de Bellingham pelo críquete
Apesar de ser um dos melhores jogadores de futebol do planeta, Bellingham revelou que o críquete sempre foi uma parte importante de sua vida. Ele relembrou sua infância em Stourbridge e como praticava diversos esportes com seu irmão Jobe. “Somos dois garotos bastante competitivos. Praticamente tudo o que fazíamos acabava em brigas e lágrimas, fosse no Monopoly, no futebol ou no críquete”, admitiu.
O meio-campista também expressou sua admiração pela etiqueta do jogo: “O críquete é provavelmente o que mais gosto de assistir, além do futebol. É, com certeza, meu esporte favorito para assistir. Gosto mais das partidas de teste, quando posso assistir o dia inteiro. Há uma certa classe e elegância em tantas coisas: o sorteio, por exemplo, e como os capitães aparecem com seus blazers e bonés.”
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A era do investimento privado do The Hundred
A entrada de Bellingham no críquete ocorre em meio a uma grande reestruturação financeira do torneio de 100 bolas por time. A liga recebeu mais de 520 milhões de libras em investimentos privados antes de 2026, com várias equipes passando por mudanças significativas de marca para se alinharem aos proprietários da Indian Premier League (IPL). Equipes como o Manchester Super Giants e o MI London entraram na disputa como parte dessa expansão global.
Para Bellingham, a mudança tem menos a ver com finanças e mais com representar sua cidade natal no cenário mundial. “É uma enorme honra representar Birmingham no cenário mundial. E é algo que não levo de ânimo leve. Quero continuar fazendo isso da maneira certa, para que meu povo lá em casa se orgulhe de mim”, concluiu o meio-campista.