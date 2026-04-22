Jude Bellingham, do Real Madrid, adquire participação na franquia Birmingham Phoenix da liga de críquete The Hundred

Com esse investimento, Bellingham passa a fazer parte de um grupo de rostos conhecidos. Enquanto o Warwickshire County Cricket Club mantém uma participação majoritária de 50,4%, os 48,4% restantes pertencem à Knighthead Capital Management, proprietária do Birmingham City. Isso coloca Bellingham no mesmo círculo de diretores que a lenda da NFL Tom Brady, que é um investidor minoritário na empresa controladora do clube de futebol.

Refletindo sobre sua formação, o astro do Real Madrid falou de seu profundo carinho pelo seu primeiro clube. “Para mim, o Birmingham City é o melhor time pelo qual eu poderia ter passado e o melhor time que eu poderia torcer. Tive a melhor formação no futebol e na vida lá”, acrescentou, observando que todos na cidade “se preocupam muito uns com os outros”.