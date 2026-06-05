Jude Bellingham deveria ser o garoto-propaganda da Inglaterra na Copa do Mundo - mas o craque do Real Madrid corre o risco de ficar no banco de reservas com Thomas Tuchel

O caso de Bellingham não tem sido ajudado pelas críticas que se concentram em sua atitude. Ele sempre jogou com um certo ar de arrogância, e às vezes isso pode transbordar, como aconteceu durante a derrota por 3 a 1 para o Senegal em junho passado, quando a reação irritada de Bellingham a uma decisão do VAR contra a Inglaterra chamou a atenção.

Tuchel foi questionado sobre o incidente em uma entrevista à TalkSport após aquele amistoso no City Ground e insistiu que as emoções de Bellingham podem ser benéficas.

“Acho que ele traz uma garra, que nós acolhemos e que é necessária se quisermos alcançar grandes conquistas”, disse ele. “Isso precisa ser canalizado. A garra precisa ser direcionada para o adversário, para o nosso gol, e não para intimidar os companheiros de equipe, nem para ser excessivamente agressivo com eles ou com os árbitros.”

Foi nesse momento que Tuchel fez talvez o comentário mais polêmico de sua gestão até então, ao discutir a opinião de sua própria mãe sobre o principal jogador da Inglaterra.

"Vejo que isso pode gerar sentimentos contraditórios. Vejo isso com meus pais, com minha mãe, que às vezes não consegue ver o rapaz gentil, educado e bem-comportado que eu vejo... Se ele sorri, conquista a todos, mas às vezes você vê a raiva, a fome e o fogo, e isso se manifesta de uma forma que pode ser um pouco repulsiva. Por exemplo, no caso da minha mãe, quando ela se senta na frente da TV, eu vejo isso, mas, no geral, estamos muito felizes por tê-lo conosco; ele é um garoto especial.”

Bellingham só voltou à seleção inglesa em novembro, após se recuperar da cirurgia, e sua relação com Tuchel imediatamente passou a ser analisada minuciosamente.

Ele ficou no banco na partida de estreia daquela rodada contra a Sérvia, mas voltou ao time titular contra a Albânia três dias depois, apenas para aparentemente fazer um gesto de raiva quando foi substituído a seis minutos do fim da última partida das eliminatórias da Inglaterra.

“Essa é a decisão, e ele tem que aceitá-la”, disse Tuchel sobre o incidente. “Seu amigo está esperando na linha lateral, então você precisa aceitar, respeitar e seguir em frente.”

O ex-atacante da Inglaterra Ian Wright, por sua vez, defendeu Bellingham, sugerindo que algumas das críticas ao meio-campista vêm de um lugar mais sinistro.

“Não acho que eles estejam prontos para um astro negro que se move como Jude se move. Eles não conseguem tocá-lo”, disse Wright sobre setores da mídia e da torcida inglesa. “Ele entra em campo, joga, faz o que tem que fazer. É arrogância demais para essas pessoas.

Todos adoram N’Golo Kanté. Ele é um homem negro humilde, que se dedica ao que faz. Alguém como o Jude assusta essas pessoas por causa de sua capacidade e da inspiração que ele pode transmitir. Porque se você é franco, negro, joga nesse nível e não se importa com nada, isso assusta certas pessoas. É cansativo falar sobre isso.”