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Will Bellingham be benchedGetty
Thomas Hindle

Traduzido por

Jude Bellingham deveria ser o garoto-propaganda da Inglaterra na Copa do Mundo - mas o craque do Real Madrid corre o risco de ficar no banco de reservas com Thomas Tuchel

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Inglaterra x Nova Zelândia

"Quem mais?!" Foram essas as palavras de Jude Bellingham ao sair correndo em comemoração depois que seu incrível chute de bicicleta empatou o jogo da Inglaterra aos 95 minutos da partida das oitavas de final da Euro 2024 contra a Eslováquia. Os Três Leões vinham jogando muito mal até aquele momento, mas o momento heróico de Bellingham os manteve vivos, dando continuidade a uma temporada em que ele tem sido, repetidamente, o fator decisivo para o Real Madrid.

Esse gol, no entanto, continua sendo o momento de maior destaque na carreira de Bellingham até hoje, pelo menos no que diz respeito à sua capacidade de estar à altura do momento e cumprir o que se esperava dele.

Ele teve uma ascensão rápida até aquele momento, passando de uma atuação segura aos 19 anos na Copa do Mundo de 2022, a levar o Borussia Dortmund à beira do título da Bundesliga (que o time desperdiçou assim que seu craque se lesionou), até ter uma temporada de estreia no Bernabéu digna da Bola de Ouro, que incluiu um gol da vitória no último minuto em cada um de seus dois primeiros Clássicos na La Liga.

Mas, por uma razão ou outra, Bellingham não atingiu as mesmas alturas desde então. Ele tem lutado contra lesões, principalmente o problema no ombro pelo qual acabou sendo operado no verão passado, após tentar jogar mesmo com a dor, enquanto a queda do Real Madrid na tabela prejudicou a reputação de praticamente todos os envolvidos.

Já no âmbito internacional, ele não decolou como Thomas Tuchel gostaria, mesmo que ele chegue à Copa do Mundo de 2026 como o garoto-propaganda da seleção, além de ser a estrela do comercial repleto de lendas da adidas ao lado de Timothée Chalamet.

Por causa disso, há agora uma chance real de que Bellingham nem sequer entre no time titular para a estreia da Inglaterra contra a Croácia na quarta-feira, 17 de junho.

  • Jude Bellingham Borussia Dortmund 2022-23Getty

    Talento inegável

    Não há dúvida de que o talento de Bellingham o coloca entre os melhores jogadores do torneio. Ele já era considerado uma promessa desde seus primeiros dias na base do Birmingham City e, ainda adolescente, provou no Dortmund que tinha o que era preciso para se destacar entre a elite.

    Seguiu-se uma saga de transferência de grande repercussão, com o Real Madrid e o Liverpool disputando sua contratação. No fim, o Los Blancos levou a melhor, já que o ícone do Madrid, Zinedine Zidane, teria fechado o negócio ao convidar Bellingham para assistir à final da Liga dos Campeões de 2022 — partida em que o Madrid venceu o Liverpool por 1 a 0 — com ele em Paris.

    • Publicidade
  • Jude Bellingham Champions League trophy Real Madrid 2024Getty

    Energia Galáctica

    Bellingham aproveitou ao máximo a energia dos Galácticos, preenchendo quase na perfeição o vazio deixado por Karim Benzema quando o Real Madrid decidiu não contratar um atacante para substituir o vencedor da Bola de Ouro.

    Ele marcou 10 gols em suas primeiras 10 partidas pelo gigante espanhol, igualando a marca de Cristiano Ronaldo quando o português chegou ao Real Madrid em 2009. Os dois gols na vitória por 2 a 1 sobre o Barcelona fizeram de Bellingham o primeiro jogador do Real Madrid a marcar em suas estreias na La Liga, na Liga dos Campeões e no Clássico.

    E mesmo que seu número de gols tenha diminuído na segunda metade da temporada, Bellingham ainda foi merecidamente eleito o Jogador da Temporada da La Liga. O Real Madrid conquistou a dobradinha graças aos 23 gols e 13 assistências de Bellingham. O céu, ao que parecia, era o limite.

  • Bellingham Mbappe ViniciusGetty Images

    Entrega

    Os problemas com lesões de Bellingham, somados à chegada de Kylian Mbappé, acabaram por resultar em um desempenho abaixo do esperado nos momentos decisivos. Na última temporada, ele marcou apenas nove gols em todas as competições, além de seis assistências.

    Os dirigentes do Real Madrid não fizeram nenhum favor a Bellingham — nem a ninguém —, trocando de treinadores na tentativa de tirar o máximo proveito de Mbappé e Vinícius Júnior, ao mesmo tempo em que garantiram que a estrutura que existia durante a temporada de estreia de Bellingham fosse completamente desmantelada.

    Ele se tornou mais um meio-campista de apoio do que uma presença ofensiva, e sua falta de confiança no terço ofensivo também ficou evidente em suas atuações pela Inglaterra. Bellingham não marca pela Inglaterra desde 10 de outubro de 2024 — embora tenha jogado apenas nove vezes desde então.

  • Morgan Rogers England 2026Getty

    Concorrência acirrada

    Desde que assumiu o cargo de técnico da Inglaterra, Tuchel deixou claro que a disputa por vagas está aberta. E enquanto Bellingham ficou de fora das convocações devido a lesões (ou por ter acabado de se recuperar de uma lesão), Morgan Rogers aproveitou a oportunidade.

    O meio-campista ofensivo do Aston Villa levou sua excelente forma no clube para a arena internacional e provou ser uma presença criativa valiosa enquanto Tuchel fazia experiências durante as eliminatórias. Mesmo que os gols não tenham surgido em abundância, Rogers é mais um verdadeiro camisa 10 do que Bellingham, e Tuchel deixou claro que ele conquistou sua oportunidade.

    "Em vez de encontrar uma posição para os melhores jogadores apenas para colocá-los em campo, talvez seja melhor colocar todos em suas melhores posições e promover uma competição. No momento, a disputa é entre os dois", disse o alemão em novembro sobre a disputa entre Rogers e Bellingham para jogar atrás de Harry Kane.

    Rogers mereceria essa vaga, considerando o que ele produziu tanto com a camisa do Villa quanto da Inglaterra no último ano, e Bellingham precisará provar a Tuchel que pode oferecer ainda mais se quiser vencer essa disputa.

  • Jude Bellingham England 2025Getty

    "Repulsivo"

    O caso de Bellingham não tem sido ajudado pelas críticas que se concentram em sua atitude. Ele sempre jogou com um certo ar de arrogância, e às vezes isso pode transbordar, como aconteceu durante a derrota por 3 a 1 para o Senegal em junho passado, quando a reação irritada de Bellingham a uma decisão do VAR contra a Inglaterra chamou a atenção.

    Tuchel foi questionado sobre o incidente em uma entrevista à TalkSport após aquele amistoso no City Ground e insistiu que as emoções de Bellingham podem ser benéficas.

    “Acho que ele traz uma garra, que nós acolhemos e que é necessária se quisermos alcançar grandes conquistas”, disse ele. “Isso precisa ser canalizado. A garra precisa ser direcionada para o adversário, para o nosso gol, e não para intimidar os companheiros de equipe, nem para ser excessivamente agressivo com eles ou com os árbitros.”

    Foi nesse momento que Tuchel fez talvez o comentário mais polêmico de sua gestão até então, ao discutir a opinião de sua própria mãe sobre o principal jogador da Inglaterra.

    "Vejo que isso pode gerar sentimentos contraditórios. Vejo isso com meus pais, com minha mãe, que às vezes não consegue ver o rapaz gentil, educado e bem-comportado que eu vejo... Se ele sorri, conquista a todos, mas às vezes você vê a raiva, a fome e o fogo, e isso se manifesta de uma forma que pode ser um pouco repulsiva. Por exemplo, no caso da minha mãe, quando ela se senta na frente da TV, eu vejo isso, mas, no geral, estamos muito felizes por tê-lo conosco; ele é um garoto especial.”

    Bellingham só voltou à seleção inglesa em novembro, após se recuperar da cirurgia, e sua relação com Tuchel imediatamente passou a ser analisada minuciosamente.

    Ele ficou no banco na partida de estreia daquela rodada contra a Sérvia, mas voltou ao time titular contra a Albânia três dias depois, apenas para aparentemente fazer um gesto de raiva quando foi substituído a seis minutos do fim da última partida das eliminatórias da Inglaterra.

    “Essa é a decisão, e ele tem que aceitá-la”, disse Tuchel sobre o incidente. “Seu amigo está esperando na linha lateral, então você precisa aceitar, respeitar e seguir em frente.”

    O ex-atacante da Inglaterra Ian Wright, por sua vez, defendeu Bellingham, sugerindo que algumas das críticas ao meio-campista vêm de um lugar mais sinistro.

    “Não acho que eles estejam prontos para um astro negro que se move como Jude se move. Eles não conseguem tocá-lo”, disse Wright sobre setores da mídia e da torcida inglesa. “Ele entra em campo, joga, faz o que tem que fazer. É arrogância demais para essas pessoas.

    Todos adoram N’Golo Kanté. Ele é um homem negro humilde, que se dedica ao que faz. Alguém como o Jude assusta essas pessoas por causa de sua capacidade e da inspiração que ele pode transmitir. Porque se você é franco, negro, joga nesse nível e não se importa com nada, isso assusta certas pessoas. É cansativo falar sobre isso.”

  • Jude Bellingham England 2025Getty

    Dilema em Dallas

    Apesar de tudo isso, está claro que, quando Bellingham joga no seu melhor nível, a Inglaterra se torna uma equipe melhor. No entanto, essas atuações têm sido cada vez mais raras nos últimos tempos.

    E assim, Tuchel se depara com um dilema antes da estreia de sua equipe em Dallas: ele escala um dos meio-campistas mais talentosos do mundo, que pode deixar as emoções tomarem conta, ou escolhe a opção mais em forma, Rogers, apesar de sua falta de experiência em torneios?

    Tuchel tentou motivar Bellingham, mas as especulações em torno disso — assim como seus próprios comentários desastrados — acabaram ofuscando qualquer análise séria sobre o nível de desempenho de Bellingham. Ele vestirá a camisa nº 10 neste verão, mas não há garantia de que será titular como nº 10 contra a Croácia.

    Independentemente da decisão que Tuchel tomar, Bellingham vai ser manchete nesta Copa do Mundo, seja por atuações decisivas ou por demonstrações de imaturidade. O lado em que a moeda cair pode muito bem decidir o destino da Inglaterra.

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