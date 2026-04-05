O Real Madrid enfrenta uma tarefa difícil ao receber o Bayern de Munique no Santiago Bernabéu para a primeira partida das quartas de final da Liga dos Campeões.

No entanto, espera-se que os Blancos não contem com Bellingham na escalação inicial, com reportagens do OK Diario sugerindo que o meio-campista ainda não está em forma para competir na intensidade máxima desde o apito inicial.

O astro inglês tem sido o destaque da temporada do Real Madrid, mas sua recente falta de ritmo se tornou uma grande preocupação para a comissão técnica. Para o confronto desta terça-feira, ele não será titular.

E o fato é que sua falta de ritmo ainda é significativa, forçando Álvaro Arbeloa a buscar opções alternativas em seu meio-campo em forma de diamante para garantir que a equipe possa competir com os gigantes alemães.