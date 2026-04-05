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Jude Bellingham deve ficar no banco no confronto do Real Madrid contra o Bayern de Munique pela Liga dos Campeões devido a preocupações com lesões
Bellingham deve ficar no banco
O Real Madrid enfrenta uma tarefa difícil ao receber o Bayern de Munique no Santiago Bernabéu para a primeira partida das quartas de final da Liga dos Campeões.
No entanto, espera-se que os Blancos não contem com Bellingham na escalação inicial, com reportagens do OK Diario sugerindo que o meio-campista ainda não está em forma para competir na intensidade máxima desde o apito inicial.
O astro inglês tem sido o destaque da temporada do Real Madrid, mas sua recente falta de ritmo se tornou uma grande preocupação para a comissão técnica. Para o confronto desta terça-feira, ele não será titular.
E o fato é que sua falta de ritmo ainda é significativa, forçando Álvaro Arbeloa a buscar opções alternativas em seu meio-campo em forma de diamante para garantir que a equipe possa competir com os gigantes alemães.
- AFP
Militão pronto para voltar à defesa
Embora as notícias sobre Bellingham sejam desanimadoras, há um lado positivo para o gigante espanhol na figura de Éder Militão. O zagueiro brasileiro percorreu com sucesso um longo caminho de recuperação após uma grave lesão muscular no bíceps femoral, com comprometimento do tendão proximal.
Embora pudesse ter retornado mais cedo, a equipe médica optou por uma abordagem cautelosa para garantir que ele atingisse 100% de sua forma física.
O zagueiro provou estar pronto durante uma participação de 30 minutos contra o Mallorca, onde não só se mostrou afiado defensivamente, mas também conseguiu marcar um gol. Se não houver contratempos, ele formará a dupla de zaga ao lado de Rudiger.
Arbeloa enfrenta um dilema na escolha do time
Após a surpreendente derrota para o Mallorca, Arbeloa está sob pressão para encontrar o equilíbrio certo para a visita do Bayern. Com Bellingham provavelmente fora da equipe titular, o dilema tático gira em torno de quem preencherá a lacuna criativa.
Arda Güler e Thiago Pitarch são os principais candidatos a assumir a responsabilidade nas posições de meio-campista ofensivo, enquanto o Real Madrid busca garantir uma vantagem na primeira partida.
- AFP
A pressão aumenta no Bernabéu
O que está em jogo não poderia ser mais importante para o Real Madrid, que passa de uma decepção nacional para a ambição europeia. O confronto com o Bayern de Munique representa uma encruzilhada na temporada do time, com a ameaça de um ano “sem títulos” pairando sobre ele.
O objetivo é simples: garantir um resultado que coloque o time em uma posição forte para a partida de volta na Allianz Arena, daqui a uma semana. Arbeloa falou sobre a necessidade de concentração após a derrota para o Mallorca, afirmando: “Preciso que os jogadores pensem na terça-feira.”