Jude Bellingham deixa o jovem prodígio do Liverpool, Rio Ngumoha, “sem palavras”, enquanto sua estreia dos sonhos pela seleção principal da Inglaterra recebe elogios entusiásticos da estrela do Real Madrid

Após a vitória da Inglaterra por 1 a 0 no Raymond James Stadium, Bellingham assumiu o protagonismo no vestiário para homenagear o mais recente estreante da equipe. O astro do Real Madrid, que impulsionou o ritmo da Inglaterra após retornar de lesão, entregou a Ngumoha sua bandeira de estreia e elogiou efusivamente o potencial do adolescente no cenário mundial.

Bellingham disse: “Parabéns pela estreia incrível. Acho que todos nós gostamos de assistir, e obviamente você terá um futuro muito brilhante no seu clube e, espero, conosco também. É um prazer entregar isso [o boné] a você, porque sei que haverá muitos outros. Então, parabéns.” Visivelmente emocionado, Ngumoha só conseguiu dar uma resposta breve e humilde à hierarquia sênior: “Obrigado a todos. Estou feliz. Estou sem palavras! Só quero dizer obrigado. Vamos continuar!”



