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Rio Ngumoha England vs New ZealandGetty Images
Muhammad Zaki

Traduzido por

Jude Bellingham deixa o jovem prodígio do Liverpool, Rio Ngumoha, “sem palavras”, enquanto sua estreia dos sonhos pela seleção principal da Inglaterra recebe elogios entusiásticos da estrela do Real Madrid

R. Ngumoha
Inglaterra
J. Bellingham
Copa do Mundo
Real Madrid
Liverpool
Inglaterra x Nova Zelândia
Nova Zelândia
Amistosos

Rio Ngumoha, a revelação do Liverpool, admitiu ter ficado “sem palavras” ao receber sua primeira convocação para a seleção principal da Inglaterra das mãos de Jude Bellingham, estrela do Real Madrid, após uma estreia de sonho pelos Três Leões. O ponta de 17 anos entrou em campo no segundo tempo da vitória em um amistoso pré-Copa do Mundo contra a Nova Zelândia, coroando uma temporada de destaque com sua primeira participação pela seleção.

  • Bellingham destaca o "futuro promissor" de Ngumoha

    Após a vitória da Inglaterra por 1 a 0 no Raymond James Stadium, Bellingham assumiu o protagonismo no vestiário para homenagear o mais recente estreante da equipe. O astro do Real Madrid, que impulsionou o ritmo da Inglaterra após retornar de lesão, entregou a Ngumoha sua bandeira de estreia e elogiou efusivamente o potencial do adolescente no cenário mundial.

    Bellingham disse: “Parabéns pela estreia incrível. Acho que todos nós gostamos de assistir, e obviamente você terá um futuro muito brilhante no seu clube e, espero, conosco também. É um prazer entregar isso [o boné] a você, porque sei que haverá muitos outros. Então, parabéns.” Visivelmente emocionado, Ngumoha só conseguiu dar uma resposta breve e humilde à hierarquia sênior: “Obrigado a todos. Estou feliz. Estou sem palavras! Só quero dizer obrigado. Vamos continuar!”


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  • England v New Zealand - International FriendlyGetty Images

    Tuchel mostra-se crítico, apesar dos marcos alcançados pelos jovens

    Embora a noite tenha sido marcada pelo marco individual de Ngumoha, Thomas Tuchel ficou bem menos satisfeito com o desempenho coletivo. O técnico alemão, que se prepara para a Copa do Mundo de 2026 na América do Norte, criticou a falta de disciplina tática durante o primeiro tempo, descrevendo a exibição da equipe como um futebol “freestyle” que se desviou de suas instruções nos treinos. Apesar da vitória, o técnico alemão exigiu mais organização à medida que os Três Leões se aproximam da estreia no torneio contra a Croácia.

    Ngumoha foi acompanhado na seleção principal por outros jovens promissores, como Alex Scott, Josh King e Ethan Nwaneri. O ponta do Liverpool foi convocado após uma temporada em que fez 29 partidas pelos Reds, embora atualmente não faça parte da lista final de 26 jogadores para o torneio. No entanto, o goleiro veterano Jordan Pickford ficou impressionado, afirmando: “Ele foi excelente, nada o abalou. Ele teve uma temporada muito boa no Liverpool e o técnico lhe deu a chance de estrear, e ele mostrou o quanto é bom.”


  • O Bayern de Munique de olho na joia de Anfield

    A rápida ascensão de Ngumoha não passou despercebida fora de Melwood e St George's Park. Nos bastidores, o Bayern de Munique, comandado por Vincent Kompany, estaria estudando uma jogada surpresa para tirar o ponta de Anfield. O gigante da Bundesliga teria identificado o jogador de 17 anos como principal alvo para a lateral esquerda, em busca de renovar um ataque que está envelhecendo. O Liverpool, no entanto, deve lutar com unhas e dentes para manter o ex-jogador da base do Chelsea. Os Reds veem Ngumoha como peça fundamental em seus planos futuros sob o comando do novo técnico Andoni Iraola, especialmente após a saída de Mohamed Salah.


  • Jude Bellingham EnglandGetty Images

    Adaptando-se ao calor da Flórida

    O amistoso em Tampa serviu como um teste crucial de adaptação para o time, com Tuchel destacando as exigências físicas de jogar sob o sol intenso da Flórida. O técnico insistiu que essas dificuldades eram necessárias para que a equipe se acostumasse aos desafios ambientais que enfrentará quando a Copa do Mundo começar oficialmente. A Inglaterra agora voltará sua atenção para Orlando, onde disputará seu último jogo de preparação contra a Costa Rica.

    “Tivemos um treino sob o sol e agora este jogo pareceu muito, muito estranho”, admitiu Tuchel. “Mas é bom que estejamos expostos a isso, porque é por isso que estamos aqui. Queríamos que fosse assim e precisamos nos acostumar, porque isso vai acontecer em algum momento.” Para Ngumoha, a experiência de treinar e estrear nessas condições tem sido uma parte vital de seu desenvolvimento, já que ele busca garantir uma vaga definitiva na seleção principal para o próximo grande torneio.