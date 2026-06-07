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Jude Bellingham deixa o jovem prodígio do Liverpool, Rio Ngumoha, “sem palavras”, enquanto sua estreia dos sonhos pela seleção principal da Inglaterra recebe elogios entusiásticos da estrela do Real Madrid
Bellingham destaca o "futuro promissor" de Ngumoha
Após a vitória da Inglaterra por 1 a 0 no Raymond James Stadium, Bellingham assumiu o protagonismo no vestiário para homenagear o mais recente estreante da equipe. O astro do Real Madrid, que impulsionou o ritmo da Inglaterra após retornar de lesão, entregou a Ngumoha sua bandeira de estreia e elogiou efusivamente o potencial do adolescente no cenário mundial.
Bellingham disse: “Parabéns pela estreia incrível. Acho que todos nós gostamos de assistir, e obviamente você terá um futuro muito brilhante no seu clube e, espero, conosco também. É um prazer entregar isso [o boné] a você, porque sei que haverá muitos outros. Então, parabéns.” Visivelmente emocionado, Ngumoha só conseguiu dar uma resposta breve e humilde à hierarquia sênior: “Obrigado a todos. Estou feliz. Estou sem palavras! Só quero dizer obrigado. Vamos continuar!”
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Tuchel mostra-se crítico, apesar dos marcos alcançados pelos jovens
Embora a noite tenha sido marcada pelo marco individual de Ngumoha, Thomas Tuchel ficou bem menos satisfeito com o desempenho coletivo. O técnico alemão, que se prepara para a Copa do Mundo de 2026 na América do Norte, criticou a falta de disciplina tática durante o primeiro tempo, descrevendo a exibição da equipe como um futebol “freestyle” que se desviou de suas instruções nos treinos. Apesar da vitória, o técnico alemão exigiu mais organização à medida que os Três Leões se aproximam da estreia no torneio contra a Croácia.
Ngumoha foi acompanhado na seleção principal por outros jovens promissores, como Alex Scott, Josh King e Ethan Nwaneri. O ponta do Liverpool foi convocado após uma temporada em que fez 29 partidas pelos Reds, embora atualmente não faça parte da lista final de 26 jogadores para o torneio. No entanto, o goleiro veterano Jordan Pickford ficou impressionado, afirmando: “Ele foi excelente, nada o abalou. Ele teve uma temporada muito boa no Liverpool e o técnico lhe deu a chance de estrear, e ele mostrou o quanto é bom.”
O Bayern de Munique de olho na joia de Anfield
A rápida ascensão de Ngumoha não passou despercebida fora de Melwood e St George's Park. Nos bastidores, o Bayern de Munique, comandado por Vincent Kompany, estaria estudando uma jogada surpresa para tirar o ponta de Anfield. O gigante da Bundesliga teria identificado o jogador de 17 anos como principal alvo para a lateral esquerda, em busca de renovar um ataque que está envelhecendo. O Liverpool, no entanto, deve lutar com unhas e dentes para manter o ex-jogador da base do Chelsea. Os Reds veem Ngumoha como peça fundamental em seus planos futuros sob o comando do novo técnico Andoni Iraola, especialmente após a saída de Mohamed Salah.
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Adaptando-se ao calor da Flórida
O amistoso em Tampa serviu como um teste crucial de adaptação para o time, com Tuchel destacando as exigências físicas de jogar sob o sol intenso da Flórida. O técnico insistiu que essas dificuldades eram necessárias para que a equipe se acostumasse aos desafios ambientais que enfrentará quando a Copa do Mundo começar oficialmente. A Inglaterra agora voltará sua atenção para Orlando, onde disputará seu último jogo de preparação contra a Costa Rica.
“Tivemos um treino sob o sol e agora este jogo pareceu muito, muito estranho”, admitiu Tuchel. “Mas é bom que estejamos expostos a isso, porque é por isso que estamos aqui. Queríamos que fosse assim e precisamos nos acostumar, porque isso vai acontecer em algum momento.” Para Ngumoha, a experiência de treinar e estrear nessas condições tem sido uma parte vital de seu desenvolvimento, já que ele busca garantir uma vaga definitiva na seleção principal para o próximo grande torneio.