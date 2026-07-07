Bellingham e Rice estão entre os astros da Inglaterra que precisam se comportar da melhor maneira possível quando enfrentarem a Noruega no sábado. Os Três Leões garantiram sua vaga nas quartas de final após uma vitória dramática por 3 a 2 sobre o México no Estádio Azteca, mas as consequências da partida deixaram a seleção vulnerável a novas suspensões.

Devido à expansão da Copa do Mundo de 2026 para 48 seleções, a FIFA implementou períodos específicos em que os cartões amarelos são zerados para evitar que os jogadores percam a final. As advertências foram zeradas após a fase de grupos e serão zeradas novamente após as quartas de final, mas qualquer jogador que tenha recebido um cartão amarelo nas oitavas de final ou nas quartas de final corre o risco de perder um possível confronto nas semifinais.



