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Jude Bellingham, Declan Rice e os cinco jogadores da Inglaterra que correm o risco de serem suspensos da semifinal da Copa do Mundo antes do confronto contra a Noruega
Bellingham e Rice sob pressão
Bellingham e Rice estão entre os astros da Inglaterra que precisam se comportar da melhor maneira possível quando enfrentarem a Noruega no sábado. Os Três Leões garantiram sua vaga nas quartas de final após uma vitória dramática por 3 a 2 sobre o México no Estádio Azteca, mas as consequências da partida deixaram a seleção vulnerável a novas suspensões.
Devido à expansão da Copa do Mundo de 2026 para 48 seleções, a FIFA implementou períodos específicos em que os cartões amarelos são zerados para evitar que os jogadores percam a final. As advertências foram zeradas após a fase de grupos e serão zeradas novamente após as quartas de final, mas qualquer jogador que tenha recebido um cartão amarelo nas oitavas de final ou nas quartas de final corre o risco de perder um possível confronto nas semifinais.
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Três estrelas dos Three Lions na corda bamba disciplinar
Rice está apto a enfrentar a Noruega, apesar de ter recebido seu segundo cartão amarelo no torneio logo no primeiro minuto da partida contra o México. Isso porque seu cartão amarelo anterior, recebido durante o empate sem gols com Gana, foi anulado após o término da fase de grupos. No entanto, se receber um cartão amarelo no sábado, ele cumprirá suspensão automática de uma partida na próxima fase.
Bellingham se encontra exatamente na mesma situação. O craque do Real Madrid recebeu um cartão amarelo durante a vitória por 2 a 1 sobre a República Democrática do Congo nas oitavas de final. Se receber um cartão em Miami, ele será obrigado a assistir do banco de reservas caso a Inglaterra avance. Os zagueiros do Manchester City, Marc Guehi e Nico O’Reilly, também estão a um cartão de uma suspensão nas semifinais, o que aumenta a ansiedade de Tuchel na hora de escalar o time.
Henderson e Quansah estão fora de ação
A situação disciplinar fica ainda mais complicada com a ausência confirmada de Jarell Quansah. O zagueiro foi expulso durante a dramática vitória sobre o México e definitivamente não poderá jogar contra a Noruega.
A Inglaterra também não contará com o experiente Jordan Henderson, que tecnicamente também está com um cartão amarelo após ter sido advertido enquanto protestava da linha lateral na vitória sobre os mexicanos. No entanto, é altamente improvável que o meio-campista do Brentford participe das quartas de final, já que sofreu uma grave lesão no pulso em um acidente inesperado durante as comemorações após a vitória sobre o México. Henderson não viajou para o centro de treinamento da equipe em Kansas City, permanecendo na Cidade do México com a equipe médica para tratamento adicional, deixando a Inglaterra com o meio-campo enfraquecido.
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Tuchel exige coerência dos árbitros
O técnico da Inglaterra tem se manifestado abertamente sobre sua frustração em relação à arbitragem do torneio e à falta de clareza em torno dos recursos, após a bizarra intervenção administrativa que resultou na absolvição de Folarin Balogun, da seleção dos EUA. Referindo-se ao cartão amarelo recebido por Rice logo no início da partida contra o México, Tuchel disse: “Só queremos coerência nas decisões. Então, o nosso cartão amarelo logo no primeiro minuto contra Declan Rice... Acho que não é cartão amarelo. Vamos ter isso de volta? A França vai ter de volta o cartão amarelo dado a [Michael] Olise [contra o Paraguai], que não era para ser cartão amarelo?”
As preocupações do técnico destacam a tensão dentro do elenco, que busca chegar à segunda semifinal da Copa do Mundo em três edições. Com cinco jogadores efetivamente a um cartão de serem suspensos, a Inglaterra precisa equilibrar sua agressividade com extrema cautela para garantir que não perca suas maiores estrelas na reta final da competição.
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