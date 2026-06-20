Jude Bellingham conta com o apoio de Toni Kroos, já que a lenda do Real Madrid defende o craque da Inglaterra em meio às críticas

Bellingham tem estado na mira da mídia espanhola e de parte da torcida nos últimos meses, após uma aparente queda de rendimento. Apesar de um início sensacional na capital espanhola, lesões — incluindo uma cirurgia no ombro e problemas musculares subsequentes — têm prejudicado sua capacidade de manter os altíssimos padrões que estabeleceu durante sua primeira temporada no Real Madrid.

No entanto, Kroos, que dividiu o vestiário com o jogador de 23 anos antes de se aposentar, não dá bola para toda essa negatividade. Em um podcast ao lado de Rio Ferdinand, o lendário meio-campista não hesitou em lembrar aos ouvintes da imensa qualidade de Bellingham. “Seu primeiro ano em Madri foi uma loucura. Isso me surpreendeu bastante”, admitiu o ex-jogador do Real Madrid ao refletir sobre o tempo que passaram juntos.