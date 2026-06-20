AFP
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Jude Bellingham conta com o apoio de Toni Kroos, já que a lenda do Real Madrid defende o craque da Inglaterra em meio às críticas
Kroos defende ex-companheiro de equipe
Bellingham tem estado na mira da mídia espanhola e de parte da torcida nos últimos meses, após uma aparente queda de rendimento. Apesar de um início sensacional na capital espanhola, lesões — incluindo uma cirurgia no ombro e problemas musculares subsequentes — têm prejudicado sua capacidade de manter os altíssimos padrões que estabeleceu durante sua primeira temporada no Real Madrid.
No entanto, Kroos, que dividiu o vestiário com o jogador de 23 anos antes de se aposentar, não dá bola para toda essa negatividade. Em um podcast ao lado de Rio Ferdinand, o lendário meio-campista não hesitou em lembrar aos ouvintes da imensa qualidade de Bellingham. “Seu primeiro ano em Madri foi uma loucura. Isso me surpreendeu bastante”, admitiu o ex-jogador do Real Madrid ao refletir sobre o tempo que passaram juntos.
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Um dos melhores do mundo
As críticas dirigidas ao jovem astro têm sido contundentes, com alguns chegando até a questionar seu status de titular indiscutível. Também circularam rumores sobre sua vida fora de campo, mas o veterano alemão permanece firme em sua avaliação das capacidades profissionais do jogador, acreditando que o jogador da seleção inglesa continua entre a elite dos jogadores atualmente em atividade.
Kroos foi preciso em seus elogios, afirmando: “Ele é um dos meio-campistas mais completos do mundo.” O veterano alemão explicou que as qualidades que Bellingham traz para o campo são raras, destacando que ele possui um brilho único. “Vejo nele coisas que são muito, muito especiais”, acrescentou Kroos.
Ferdinand critica narrativas inventadas
Quem se juntou à defesa do astro do Real Madrid foi o ex-capitão do Manchester United, que sugeriu que tem havido uma tentativa deliberada de manchar a reputação do jogador por meio de reportagens falsas. O comentarista argumentou que a percepção pública que está sendo criada em torno do jovem meio-campista não condiz com a realidade de seu caráter nem com sua dedicação ao esporte.
“Eles tentaram passar uma imagem dele que não corresponde à realidade”, afirmou Ferdinand durante a discussão. Ele foi além, abordando as notícias específicas que surgiram durante os momentos mais difíceis de Bellingham, afirmando categoricamente: “Eles tentaram inventar histórias.”
Para Ferdinand, o alvoroço em torno do jovem astro é um subproduto infeliz de sua rápida ascensão ao estrelato mundial.
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Lembrando ao mundo de sua qualidade
O astro do Real Madrid recentemente deu sua própria resposta às especulações externas, admitindo que, às vezes, ele “merece” as críticas que recebe após ter se destacado na vitória da Inglaterra por 4 a 2 sobre a Croácia na Copa do Mundo de 2026. O prolífico meio-campista foi um dos artilheiros na estreia dos Três Leões na fase de grupos, aproveitando a oportunidade após o apito final para abordar o intenso escrutínio que vem enfrentando nos últimos meses.
“Pessoalmente, foi bom deixar um pouco desse barulho de lado e simplesmente mostrar ao meu país e aos meus companheiros de equipe o quanto estou comprometido em ajudar a equipe a vencer os jogos”, disse o jovem meio-campista aos repórteres. Ele reconheceu a pressão que vem com sua notoriedade, acrescentando: “Sei que isso faz parte de ser jogador de futebol; não guardo rancor de ninguém que fale mal de mim, porque, às vezes, eu realmente mereço. Hoje, acho que foi bom tentar mostrar às pessoas e lembrá-las de quem eu sou.”