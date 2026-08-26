O Real Madrid afirmou seu domínio precoce em LaLiga ao derrotar a Real Sociedad por 4 a 1 hoje. O grande destaque no Bernabéu foi Mbappé, que marcou um hat-trick sensacional. O francês abriu o placar no fim do primeiro tempo, antes de acrescentar mais dois gols certeiros na etapa final. O atacante agora alcançou a impressionante marca de 89 gols e 12 assistências, totalizando 101 participações em gols pelo clube.

Com essa vitória, o Real Madrid assegurou seis pontos na liderança da tabela. Já os visitantes se encontram na lanterna da liga, depois de terem sofrido anteriormente uma derrota para o Real Betis na partida de estreia.