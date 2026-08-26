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FBL-ESP-LIGA-REAL MADRID-REAL SOCIEDADAFP
Moataz Elgammal

Traduzido por

Jude Bellingham brilha com duas assistências cruciais, enquanto Kylian Mbappe marca um hat-trick impressionante na vitória do Real Madrid

K. Mbappe
J. Bellingham
Real Madrid
Real Madrid x Real Sociedad
Real Sociedad
La Liga

Kylian Mbappé deu um verdadeiro show ao marcar um hat-trick brilhante e conduzir o Real Madrid a uma dominante vitória por 4 a 1 sobre a Real Sociedad. O atacante francês teve apoio perfeito de Jude Bellingham, que deu duas assistências cruciais. Enquanto isso, Vinícius Júnior também marcou o seu gol antes de compartilhar uma comemoração emocionante com o técnico José Mourinho no Bernabéu.

  • Mbappé faz hat-trick para afundar a combalida Sociedad

    O Real Madrid afirmou seu domínio precoce em LaLiga ao derrotar a Real Sociedad por 4 a 1 hoje. O grande destaque no Bernabéu foi Mbappé, que marcou um hat-trick sensacional. O francês abriu o placar no fim do primeiro tempo, antes de acrescentar mais dois gols certeiros na etapa final. O atacante agora alcançou a impressionante marca de 89 gols e 12 assistências, totalizando 101 participações em gols pelo clube.

    Com essa vitória, o Real Madrid assegurou seis pontos na liderança da tabela. Já os visitantes se encontram na lanterna da liga, depois de terem sofrido anteriormente uma derrota para o Real Betis na partida de estreia.

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    Bellingham dita o ritmo no meio-campo

    Enquanto Mbappé roubou as manchetes pelos gols, Bellingham foi o motor criativo que fez o time avançar. O meio-campista inglês teve uma atuação incrivelmente influente, com 95% de precisão nos passes, acertando 40 de 42 tentativas. Bellingham deu duas assistências vitais no segundo e no terceiro gols, servindo Mbappé e depois Vinícius. Ele controlou completamente o ritmo do meio-campo antes de ser substituído aos 77 minutos. Bellingham agora soma impressionantes 11 participações em gols nos últimos 10 jogos, provando mais uma vez por que é absolutamente indispensável para o técnico José Mourinho.

  • Mourinho aliviado enquanto Vinícius comemora

    O terceiro gol do Real Madrid na noite saiu dos pés de Vinícius, que completou de perto para praticamente liquidar a partida. O ponta brasileiro foi uma ameaça constante pelo lado esquerdo e ainda deu a assistência para Mbappé marcar o último gol. Ao ser substituído nos minutos finais, Vinícius compartilhou uma comemoração calorosa e extremamente alegre com Mourinho à beira do campo. Essa atuação dominante trouxe enorme alívio ao técnico português, que vinha sentindo a pressão depois de o Real Madrid arrancar uma difícil vitória por 2 a 1 em sua estreia na liga, no início da campanha.

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  • Real Madrid v Real Sociedad - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Qual é o próximo passo do Real Madrid?

    Olhando para frente, o Real Madrid tentará manter esse momento excepcional enquanto se prepara para o próximo compromisso de LaLiga. O clube se consolidou firmemente como o time a ser batido e receberá o Malaga no domingo. Os adversários sem dúvida temerão enfrentar um Mbappé extremamente confiante e um Bellingham profundamente criativo, enquanto o líder do campeonato busca ampliar sua sequência perfeita de vitórias.

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