Jude Bellingham avalia as chances de Harry Kane ganhar a Bola de Ouro antes do confronto da Liga dos Campeões entre Real Madrid e Bayern de Munique

Em declarações à imprensa antes da viagem à Alemanha, onde o Real Madrid tentará reverter uma desvantagem de 2 a 1 no placar agregado, Bellingham expressou imenso orgulho pela eficiência de Kane nos palcos de elite. Embora admita um conflito pessoal em relação ao sucesso do Bayern no campeonato nacional devido aos laços de seu irmão Jobe com o Borussia Dortmund, o astro do Real Madrid continua admirado com a influência do atacante.

Questionado se Kane é agora o favorito ao Ballon d’Or, Bellingham disse: “Vai depender muito das conquistas da equipe e do que ele fizer com a Inglaterra. Ele é um jogador fantástico. Eles vão ganhar a Bundesliga, e isso dói porque meu irmão joga pelo Dortmund. É motivo de orgulho tê-lo na seleção inglesa e, nestes últimos dois ou três anos, ele mostrou o quanto é bom.”