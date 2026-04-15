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Jude Bellingham avalia as chances de Harry Kane ganhar a Bola de Ouro antes do confronto da Liga dos Campeões entre Real Madrid e Bayern de Munique
Estrelas da Inglaterra se preparam para o confronto em Munique
O Real Madrid viaja à Allianz Arena para um confronto decisivo nas competições europeias contra o Bayern de Munique, liderado pelo prolífico Kane. O atacante continua a dominar o futebol alemão, liderando a campanha do Bayern rumo ao segundo título consecutivo da Bundesliga como artilheiro da liga, com 31 gols. Bellingham reconhece a ameaça representada pelo capitão da seleção inglesa, que atualmente soma 49 gols em 41 partidas em todas as competições nesta temporada.
- AFP
Bellingham elogia o brilhante Kane
Em declarações à imprensa antes da viagem à Alemanha, onde o Real Madrid tentará reverter uma desvantagem de 2 a 1 no placar agregado, Bellingham expressou imenso orgulho pela eficiência de Kane nos palcos de elite. Embora admita um conflito pessoal em relação ao sucesso do Bayern no campeonato nacional devido aos laços de seu irmão Jobe com o Borussia Dortmund, o astro do Real Madrid continua admirado com a influência do atacante.
Questionado se Kane é agora o favorito ao Ballon d’Or, Bellingham disse: “Vai depender muito das conquistas da equipe e do que ele fizer com a Inglaterra. Ele é um jogador fantástico. Eles vão ganhar a Bundesliga, e isso dói porque meu irmão joga pelo Dortmund. É motivo de orgulho tê-lo na seleção inglesa e, nestes últimos dois ou três anos, ele mostrou o quanto é bom.”
Sonhos e rivalidades da Copa do Mundo
Bellingham acredita que a passagem de Kane pelo futebol alemão só reforça sua reputação como jogador de nível mundial, à vista de uma importante temporada internacional no verão. O meio-campista espera que essa experiência de alto nível se traduza em sucesso para os Três Leões, embora sua prioridade imediata continue sendo neutralizar o jogador de 32 anos na Baviera.
Refletindo sobre a evolução de Kane e o desafio de enfrentá-lo na partida de volta, Bellingham acrescentou: “Ele melhorou; é um atacante brilhante e é um prazer vê-lo jogar. Vamos ver se ele consegue levar esse estilo de jogo para a Copa do Mundo. Amanhã, espero que ele não apareça, ou que sejamos capazes de pará-lo.”
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Uma viagem pela história da Europa
Kane chega à segunda partida prestes a fazer mais história como jogador inglês, com o objetivo de igualar o recorde de Steven Gerrard de marcar em cinco partidas consecutivas da Liga dos Campeões. O atacante também busca se tornar o primeiro jogador a contribuir com um gol em cinco partidas consecutivas contra o Real Madrid. Com ambos os clubes priorizando a glória europeia ao lado de suas conquistas nacionais, este confronto de alto risco serve como uma prova decisiva para conquistas individuais e uma vaga nas semifinais.