Jude Bellingham alertou que Thomas Tuchel “não dá a mínima para egos”, enquanto Morgan Rogers é apontado como favorito para ofuscar a estrela do Real Madrid e Harry Kane na Copa do Mundo

Em entrevista exclusiva à Paddy Power, Butt destacou as qualidades táticas que fazem de Rogers uma potencial revelação. Butt afirmou: “[Harry] Kane, [Declan] Rice, [Bukayo] Saka e [Jude] Bellingham são as superestrelas, mas Morgan Rogers pode ser aquele que realmente se destaca.

“Vai depender de como Jude Bellingham começar o torneio. Se ele começar o torneio em grande forma, então é diferente. Mas se ele não estiver em dia, ou se Harry Kane precisar entrar em campo, ou se ele não estiver marcando gols.

“Sempre há alguém em cada torneio que se destaca. Talvez você não pense neles dessa forma, mas eles simplesmente se tornam jogadores de um nível totalmente novo. Rogers é o tipo de jogador que [Thomas] Tuchel gosta, ele gosta muito dele na função de camisa dez. Ele consegue marcar gols de fora da área. Muitos gols da Copa do Mundo vêm de fora da área porque as equipes se posicionam bem atrás da área.”

Ele acrescentou: “Acho que o Rogers tem o fator X. Ele marca gols, começou a jogar muito bem no final da temporada. Começou a temporada em grande, teve uma pequena queda de rendimento, mas depois voltou. Tenho um pressentimento de que ele pode sair do banco algumas vezes e marcar gols realmente importantes. Ele pode fazer a diferença em muitos jogos.

"Acho que o time titular se define sozinho e ele não vai entrar logo de cara. Mas se o Bellingham não estiver em grande forma, uma coisa sobre o Tuchel é que ele não dá a mínima para o ego dos jogadores ou para a percepção. Se o Bellingham, por exemplo, não estiver jogando bem, ele vai tirá-lo da linha de fogo e colocar o Rogers direto no lugar.

"Aí você poderá ver alguém que pode se tornar o melhor jogador da Inglaterra no torneio, ele tem todo esse talento. As pessoas podem entrar como coadjuvantes e sair como superestrelas. Isso já aconteceu com tantos jogadores ao longo dos anos.”