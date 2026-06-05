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Jude Bellingham alertou que Thomas Tuchel “não dá a mínima para egos”, enquanto Morgan Rogers é apontado como favorito para ofuscar a estrela do Real Madrid e Harry Kane na Copa do Mundo
Tuchel dá mais importância ao desempenho do que à reputação
Butt afirmou que o técnico da Inglaterra, Tuchel, não hesitará em deixar de fora as superestrelas que não estiverem em boa fase na Copa do Mundo de 2026. O ex-meio-campista dos Three Lions acredita que o craque do Villa, Rogers, poderia rapidamente tomar o lugar de Bellingham na escalação titular caso o meio-campista do Real Madrid não consiga se encontrar logo no início do torneio.
Bellingham chega à competição após uma temporada frustrante e marcada por lesões, na qual um problema no ombro e uma lesão subsequente no tendão da coxa o deixaram fora dos gramados por longos períodos. Ele, no entanto, conseguiu disputar 40 partidas em todas as competições, 30 delas como titular.
Rogers, por sua vez, chega ao torneio após uma campanha brilhante que levou o Aston Villa a conquistar o troféu da Liga Europa e terminar em quarto lugar na Premier League. O jogador de 23 anos marcou 13 gols e deu 11 assistências nas duas competições.
Sua importância na seleção inglesa também está crescendo, tendo disputado 13 das 14 partidas da Inglaterra desde que estreou em 2024, e Butt acredita que ele tem potencial para ofuscar os grandes nomes da equipe de Thomas Tuchel.
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Butt acha que Rogers vai arrasar
Em entrevista exclusiva à Paddy Power, Butt destacou as qualidades táticas que fazem de Rogers uma potencial revelação. Butt afirmou: “[Harry] Kane, [Declan] Rice, [Bukayo] Saka e [Jude] Bellingham são as superestrelas, mas Morgan Rogers pode ser aquele que realmente se destaca.
“Vai depender de como Jude Bellingham começar o torneio. Se ele começar o torneio em grande forma, então é diferente. Mas se ele não estiver em dia, ou se Harry Kane precisar entrar em campo, ou se ele não estiver marcando gols.
“Sempre há alguém em cada torneio que se destaca. Talvez você não pense neles dessa forma, mas eles simplesmente se tornam jogadores de um nível totalmente novo. Rogers é o tipo de jogador que [Thomas] Tuchel gosta, ele gosta muito dele na função de camisa dez. Ele consegue marcar gols de fora da área. Muitos gols da Copa do Mundo vêm de fora da área porque as equipes se posicionam bem atrás da área.”
Ele acrescentou: “Acho que o Rogers tem o fator X. Ele marca gols, começou a jogar muito bem no final da temporada. Começou a temporada em grande, teve uma pequena queda de rendimento, mas depois voltou. Tenho um pressentimento de que ele pode sair do banco algumas vezes e marcar gols realmente importantes. Ele pode fazer a diferença em muitos jogos.
"Acho que o time titular se define sozinho e ele não vai entrar logo de cara. Mas se o Bellingham não estiver em grande forma, uma coisa sobre o Tuchel é que ele não dá a mínima para o ego dos jogadores ou para a percepção. Se o Bellingham, por exemplo, não estiver jogando bem, ele vai tirá-lo da linha de fogo e colocar o Rogers direto no lugar.
"Aí você poderá ver alguém que pode se tornar o melhor jogador da Inglaterra no torneio, ele tem todo esse talento. As pessoas podem entrar como coadjuvantes e sair como superestrelas. Isso já aconteceu com tantos jogadores ao longo dos anos.”
A pressão aumenta sobre as escolhas táticas
Butt expressou profunda preocupação com as chances da Inglaterra, citando grandes obstáculos ambientais e as elevadas expectativas nacionais. Ele acrescentou: “Pessoalmente, acho que seria um sucesso chegar às fases finais — às semifinais ou à final. Mas, mesmo assim, com as expectativas que temos como nação, acho que até mesmo uma semifinal poderia ser vista como um fracasso.
“Não acho que seria. Temos um elenco jovem, vai levar tempo. Não consigo nos ver vencendo. Com as condições de lá, o calor e a umidade, todas as viagens, simplesmente não parece possível. Não estou confiante.
"Para mim, um fracasso seria, obviamente, não passar da fase de grupos. Se não chegarmos à semifinal, alguns veriam isso como um grande fracasso, especialmente com todo o talento que temos e por causa daqueles que deixamos em casa.
"Eles estão fora de forma, mas ele não convocou Phil Foden, não convocou Cole Palmer, não convocou Harry Maguire nem Trent Alexander-Arnold. Então, se não chegarmos às fases finais, o dedo vai apontar diretamente para Thomas Tuchel.
"Se isso acontecer, acho que ele estaria fora. Tanto do lado da FA quanto pessoalmente. Ele vai querer voltar ao futebol de clubes; ele parece um verdadeiro técnico de clube, quer estar envolvido no dia a dia. Obviamente, surgiu a oportunidade de treinar a Inglaterra; é um trabalho enorme, um dos maiores do mundo. Mas, se não for um sucesso, acho que ambas as partes vão querer seguir caminhos diferentes.”
Ao avaliar os favoritos do torneio, Butt disse: “Sinceramente, acho que, por causa das condições, do calor e da umidade, vai ser muito difícil. Podemos enfrentar o México na Cidade do México nas oitavas de final.
“Seria loucura não considerar o Brasil ou a Argentina como favoritos. Obviamente, o Brasil não é mais a seleção que costumava ser, com Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho e Roberto Carlos. Eles não têm nomes de superestrelas como esses, nem tantos assim.
“A Espanha é a favorita e dá para ver isso, pois eles sabem lidar com a pressão e terão uma grande torcida. Eu consigo imaginar que eles estejam lá ou por perto, mas, para mim, só tenho o Brasil e a Argentina na cabeça. Acho que serão eles.”
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Os Três Leões enfrentam um desafio imediato
A ousadia tática de Tuchel será posta à prova logo de cara, quando a Inglaterra estrear no Grupo L contra a Croácia, no AT&T Stadium, no dia 17 de junho. Os Três Leões, que também estão no mesmo grupo que Gana e Panamá, precisarão do melhor desempenho do capitão Kane, que chega após uma temporada monstruosa de 61 gols pelo Bayern de Munique.
Rogers continua pronto para causar impacto saindo do banco, com uma confiança enorme após uma contribuição excepcional que levou o Aston Villa à glória na Liga Europa.