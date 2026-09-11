Juan Mata confirma saída do Melbourne Victory, mas descarta aposentadoria ao assumir novo papel de proprietário na A-League

Mata divulgou um comunicado emocionante expressando sua profunda gratidão a todo o clube pela recepção calorosa que teve ao longo da última temporada.

Refletindo sobre seu capítulo memorável na Austrália, o ex-internacional da Espanha disse: "Amei cada minuto e gostei imensamente de tudo o que conquistamos na última temporada, me apaixonando novamente pelo futebol em um lugar tão especial, em uma cidade incrível que foi um privilégio chamar de lar.

"Obrigado aos meus companheiros de equipe, à comissão técnica e à diretoria por me receberem tão calorosamente, me apoiarem de forma tão generosa e me permitirem dar o meu melhor por este clube maravilhoso e pelos incríveis sócios e torcedores, cujo apoio ainda sinto todos os dias.

"Agora estou animado com nossos próximos capítulos, acreditando juntos no futuro do futebol australiano e inspirando a próxima geração de jogadores e torcedores do Melbourne Victory."