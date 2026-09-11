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Juan Mata confirma saída do Melbourne Victory, mas descarta aposentadoria ao assumir novo papel de proprietário na A-League
Veterano se afasta na Austrália
O Victory confirmou oficialmente que Mata não voltará aos gramados na campanha 2026-27 da A-League Men. O meio-campista ofensivo de 38 anos optou por avaliar seus próximos passos na carreira a partir de sua base na Europa, sem anunciar sua aposentadoria formal. O envolvimento do maestro espanhol com o clube agora continuará fora de campo por meio de uma participação societária e de seu papel como presidente do recém-formado comitê de futebol.
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Mata valoriza campanha memorável
Mata divulgou um comunicado emocionante expressando sua profunda gratidão a todo o clube pela recepção calorosa que teve ao longo da última temporada.
Refletindo sobre seu capítulo memorável na Austrália, o ex-internacional da Espanha disse: "Amei cada minuto e gostei imensamente de tudo o que conquistamos na última temporada, me apaixonando novamente pelo futebol em um lugar tão especial, em uma cidade incrível que foi um privilégio chamar de lar.
"Obrigado aos meus companheiros de equipe, à comissão técnica e à diretoria por me receberem tão calorosamente, me apoiarem de forma tão generosa e me permitirem dar o meu melhor por este clube maravilhoso e pelos incríveis sócios e torcedores, cujo apoio ainda sinto todos os dias.
"Agora estou animado com nossos próximos capítulos, acreditando juntos no futuro do futebol australiano e inspirando a próxima geração de jogadores e torcedores do Melbourne Victory."
Papel de executivo sela legado
A campanha estelar de Mata sob o comando do ex-treinador Arthur Diles lhe rendeu a prestigiada Medalha Johnny Warren, após um retorno de destaque de cinco gols e 13 assistências.
Dando as boas-vindas à transição da estrela marquee para os bastidores, o diretor de futebol do Victory, John Didulica, acrescentou: "A temporada 2025-26 de Juan ficará por muito tempo na memória dos torcedores do Victory e deve ser valorizada por todos os fãs do esporte mais popular do mundo aqui na Austrália.
"A forma como ele se apresentou em campo e a maneira como se comportou no clube foram exemplares. Todos no clube estão animados por ele fazer parte do nosso grupo de proprietários e, no futuro, aguardam que sua inteligência no futebol lidere nosso comitê de futebol."
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Busca por títulos lidera a pauta
Agora comandado pelo novo técnico Giovanni Savarese, o Victory está se preparando para a final da Australia Cup após derrotar o Sydney FC na noite de quarta-feira. Savarese mantém um início invicto no cargo e aguarda o vencedor entre South Melbourne e Lions FC na decisão. Enquanto isso, a diretoria do clube explora ativamente o mercado de transferências para contratar um atacante estrangeiro e preencher a última vaga de visto deixada por Mata.
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