Juan Mata adquire participação minoritária no Melbourne Victory, time da A-League - mas o ex-jogador do Manchester United ainda não tomou uma decisão sobre a aposentadoria

O Melbourne Victory anunciou oficialmente na tarde desta segunda-feira que Mata concordou em adquirir uma participação minoritária significativa e de longo prazo no clube. O acordo também prevê que o campeão da Copa do Mundo assuma, no futuro, o cargo de presidente de um comitê de futebol recém-criado, que terá a função de assessorar a diretoria do clube quando sua carreira como jogador chegar ao fim.

Embora os detalhes financeiros e o tamanho exato da participação acionária não tenham sido divulgados, a iniciativa fortalece os laços de Mata com o futebol australiano. Ao falar sobre o empreendimento, Mata afirmou: “Agora que conheço o futebol australiano por dentro, acredito no potencial da A-League. É por isso que estou ansioso para me envolver no que acredito que será o avanço do esporte no país. Todo investimento precisa ter um significado pessoal para mim — e, no caso do Victory, já vesti a camisa, e minha admiração pelo clube e por seu pessoal é evidente. Já joguei diante desses torcedores e vi de perto os programas comunitários. Para mim, parece um passo natural.”



