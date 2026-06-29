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A-League Men Rd 18 - Melbourne City v Melbourne VictoryGetty Images Sport
Muhammad Zaki

Traduzido por

Juan Mata adquire participação minoritária no Melbourne Victory, time da A-League - mas o ex-jogador do Manchester United ainda não tomou uma decisão sobre a aposentadoria

J. Mata
Melbourne Victory
Manchester United
A-League Men
Premier League

Juan Mata fechou um acordo formal para adquirir uma participação minoritária no Melbourne Victory, um dos grandes clubes da A-League, fortalecendo ainda mais seus laços com o futebol australiano. O acordo também prevê que o ex-jogador do Manchester United seja nomeado presidente de um comitê de futebol recém-criado, embora ele ainda não tenha confirmado se vai pendurar as chuteiras de vez.

  • Ícone espanhol garante cargo no conselho administrativo

    O Melbourne Victory anunciou oficialmente na tarde desta segunda-feira que Mata concordou em adquirir uma participação minoritária significativa e de longo prazo no clube. O acordo também prevê que o campeão da Copa do Mundo assuma, no futuro, o cargo de presidente de um comitê de futebol recém-criado, que terá a função de assessorar a diretoria do clube quando sua carreira como jogador chegar ao fim.

    Embora os detalhes financeiros e o tamanho exato da participação acionária não tenham sido divulgados, a iniciativa fortalece os laços de Mata com o futebol australiano. Ao falar sobre o empreendimento, Mata afirmou: “Agora que conheço o futebol australiano por dentro, acredito no potencial da A-League. É por isso que estou ansioso para me envolver no que acredito que será o avanço do esporte no país. Todo investimento precisa ter um significado pessoal para mim — e, no caso do Victory, já vesti a camisa, e minha admiração pelo clube e por seu pessoal é evidente. Já joguei diante desses torcedores e vi de perto os programas comunitários. Para mim, parece um passo natural.”


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  • A-League Men Rd 17 - Melbourne Victory v Brisbane RoarGetty Images Sport

    O futuro do jogador continua envolto em mistério

    Apesar de seu novo status como coproprietário, o jogador de 38 anos ainda não está pronto para pendurar as chuteiras. O clube ressaltou que o acordo de investimento é “distinto dos acordos contratuais de Mata como jogador”, deixando a porta aberta para um possível retorno aos gramados sob o comando do novo técnico Giovanni Savarese. O espanhol viveu um renascimento impressionante na última temporada, conquistando a Medalha Johnny Warren como melhor jogador do campeonato.

    “Ainda não decidi”, admitiu Mata sobre seu futuro em campo. “O que esse anúncio mostra é que, seja qual for a minha decisão sobre a carreira de jogador, minha relação de longo prazo com este clube não muda. Vim para cá para curtir o futebol, jogar e contribuir em campo o máximo que pudesse. Ao longo da temporada, as conversas com a diretoria do clube se tornaram mais ambiciosas — vemos o futuro do futebol neste país da mesma maneira, e a possibilidade de criar uma relação duradoura com o clube pareceu um passo natural.”

  • Expandindo um portfólio de negócios global

    O Melbourne Victory passa a ser a mais recente aquisição do crescente império empresarial de Mata, após seu investimento anterior no San Diego FC, da MLS, e sua participação acionária na equipe Alpine de Fórmula 1. Sua transição para a área administrativa do esporte ocorre após uma passagem de grande sucesso pelo AAMI Park, onde marcou 13 gols e deu cinco assistências em 21 partidas como titular.

    Mata espera que seu envolvimento incentive outras estrelas de renome a considerarem uma mudança para a Austrália. O ex-jogador da seleção espanhola observou: “Quando jogadores da Europa me perguntam sobre a Austrália, eu conto a eles o que vivi: o futebol é competitivo, o estilo de vida é incrível e a liga só vai crescer e melhorar. Se esse anúncio despertar a curiosidade de mais alguns deles, melhor ainda.”

  • Tony Bloom Brighton 2022-23Getty Images

    Unindo forças com Tony Bloom, de Brighton

    A chegada de Mata traz mais um apoio de peso à diretoria do Victory, que já conta com Tony Bloom, proprietário do Brighton & Hove Albion. Bloom adquiriu uma participação de 19,1% no clube em 2025, levando sua abordagem baseada em dados da Jamestown Analytics para o time da A-League. Mata expressou seu entusiasmo em trabalhar ao lado de um dos proprietários mais respeitados da Premier League.

    “Tenho grande respeito pelo que Tony construiu e estou ansioso para aprender mais sobre sua maneira de trabalhar”, disse Mata. Com o clube se distanciando de seus laços anteriores com a falida 777 Partners, a influência conjunta de Bloom e Mata sinaliza uma nova era de estabilidade e ambição para o gigante de Melbourne, que busca dominar tanto dentro quanto fora de campo.

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