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imago-sport-1081603266.jpgZUMA Press Wire
Adhe Makayasa

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Juan Cuadrado completa emocionante retorno à Colômbia com o Millonarios confirmando a contratação do ex-astro de Juventus e Chelsea

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J. Cuadrado
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O ex-ponta de Juventus e Chelsea Juan Cuadrado oficializou um retorno emocionante para casa, na Colômbia, ao assinar com o Millonarios nesta quinta-feira. O veterano de 38 anos volta ao seu país natal após uma brilhante carreira de 17 temporadas na Europa, assinando contrato até junho de 2027 com a potência do futebol nacional sediada em Bogotá.

  • Ponta veterano garante retorno para casa

    O Millonarios, uma das potências da Colômbia, confirmou oficialmente na quinta-feira a contratação de Cuadrado em transferência sem custos. A mudança põe fim à trajetória de 17 temporadas do ponta na Europa, período em que ele defendeu oito clubes diferentes. Aos 38 anos, ele agora retorna ao seu país para representar o segundo clube mais vitorioso da Colômbia, tendo iniciado sua carreira profissional no Independiente Medellin.


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  • Pisa SC v SS Lazio - Serie AGetty Images Sport

    Clube celebra contratação icônica

    O clube não divulgou os detalhes financeiros do acordo ao dar as boas-vindas ao jogador à capital, embora o Transfermarktinforme que seu contrato vai até junho de 2027. Ao celebrar o retorno do ícone da seleção nacional à elite do futebol doméstico, o Millonarios divulgou um comunicado dizendo: "Depois de brilhar em alguns dos palcos mais importantes do futebol mundial, Juan Guillermo Cuadrado retorna à Colômbia para vestir a camisa azul e começar um novo capítulo de sua carreira com o Millonarios."

  • Carreira vitoriosa se estende por continentes

    Desde que se mudou para o exterior para se juntar à Udinese no verão de 2009, Cuadrado teve uma carreira brilhante, marcada por um título da Premier League pelo Chelsea e cinco títulos da Serie A ao longo de sete anos na Juventus. Ao lado de passagens por Lecce, Fiorentina, Inter de Milão, Atalanta e Pisa, ele se consolidou como um nome de peso da seleção, com 116 partidas e 11 gols. Ter disputado duas Copas do Mundo e cinco edições da Copa América consolida seu status como um dos futebolistas mais condecorados da Colômbia.

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  • imago-sport-1081603256.jpgZUMA Press Wire

    Arrancada pelo título nacional começa

    Cuadrado buscará entrar em ritmo rapidamente na Categoria Primera A, enquanto o Millonarios intensifica sua busca por títulos nacionais. A vasta bagagem do veterano na elite do futebol europeu oferece uma compostura inestimável ao time de Bogotá em meio a um calendário de jogos cada vez mais exigente. Sua estreia iminente de azul promete ser uma das principais atrações do futebol colombiano nas próximas semanas.