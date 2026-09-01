Orange Pictures
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Jovem promessa do Barcelona ruma à Arábia Saudita enquanto o Barça garante cláusula de transferência inteligente para joia croata
Mudança saudita ganha força
Jijantes informa, por meio da jornalista Juli Claramunt, que a transferência de Chelfi para o time de Bruno Lage agora está perto de ser concluída em definitivo. O jovem croata anteriormente encontrava dificuldade para ter oportunidades no time principal, atuando quase exclusivamente nas categorias de base. Este acordo abre caminho para que o atacante abrace um novo desafio fora da Espanha.
- Orange Pictures
Barcelona protege o controle futuro
A cláusula de recompra garante que a porta do Camp Nou permaneça aberta caso o atacante evolua significativamente no Oriente Médio. O Barcelona vê esse mecanismo como uma salvaguarda de longo prazo para um ativo valioso, sem atrapalhar sua busca por minutos regulares no time principal. O acordo dá ao adolescente liberdade para se desenvolver enquanto assume uma responsabilidade maior.
Promessa croata segue em frente
O Barcelona contratou o ponta do time croata NK Kustosija no verão de 2025, repetindo a transferência anterior por Mika Faye. O jogador formado na base do Dínamo Zagreb fez 21 partidas e marcou uma vez pelo Juvenil A na última temporada, além de uma única aparição pelo Barça Atlètic de Juliano Belletti. No cenário internacional, ele representou a Croácia sub-19 no Campeonato Europeu neste verão e balançou as redes contra a Sérvia.
- ZUMA Press Wire
Lage monta elenco ambicioso
O Al-Diriyah se reforçou de forma agressiva na janela de transferências, contratando Idrissa Gueye, Chancel Mbemba, Nikola Vasilj, Berat Djimsiti, Clayton Diandy, Adil Boulbina e Darwin Nunez, por empréstimo do Al-Hilal. Na sexta posição da tabela da SPL, com sete pontos nas quatro partidas iniciais, a equipe de Lage recebe o Al Qadsiah na quinta-feira. A chegada de novos reforços para o ataque aumentará imediatamente as opções da equipe no setor ofensivo.
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