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Adhe Makayasa

Traduzido por

Jovem promessa do Barcelona ruma à Arábia Saudita enquanto o Barça garante cláusula de transferência inteligente para joia croata

Mercado da bola
L. Chelfi
Barcelona
La Liga
Al Diriyah
Campeonato Saudita

O ponta do Barcelona Lovro Chelfi está prestes a se juntar ao Al-Diriyah, da Saudi Pro League, em uma transferência em definitivo por uma taxa nominal. O gigante catalão concordou em negociar o croata de 19 anos antes do fim de seu contrato, que expira em 2027, mas fez questão de incluir uma cláusula de recompra para manter o controle sobre seu futuro.

  • Mudança saudita ganha força

    Jijantes informa, por meio da jornalista Juli Claramunt, que a transferência de Chelfi para o time de Bruno Lage agora está perto de ser concluída em definitivo. O jovem croata anteriormente encontrava dificuldade para ter oportunidades no time principal, atuando quase exclusivamente nas categorias de base. Este acordo abre caminho para que o atacante abrace um novo desafio fora da Espanha.

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    Barcelona protege o controle futuro

    A cláusula de recompra garante que a porta do Camp Nou permaneça aberta caso o atacante evolua significativamente no Oriente Médio. O Barcelona vê esse mecanismo como uma salvaguarda de longo prazo para um ativo valioso, sem atrapalhar sua busca por minutos regulares no time principal. O acordo dá ao adolescente liberdade para se desenvolver enquanto assume uma responsabilidade maior.

  • Promessa croata segue em frente

    O Barcelona contratou o ponta do time croata NK Kustosija no verão de 2025, repetindo a transferência anterior por Mika Faye. O jogador formado na base do Dínamo Zagreb fez 21 partidas e marcou uma vez pelo Juvenil A na última temporada, além de uma única aparição pelo Barça Atlètic de Juliano Belletti. No cenário internacional, ele representou a Croácia sub-19 no Campeonato Europeu neste verão e balançou as redes contra a Sérvia.

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  • imago-sport-1066527978.jpgZUMA Press Wire

    Lage monta elenco ambicioso

    O Al-Diriyah se reforçou de forma agressiva na janela de transferências, contratando Idrissa Gueye, Chancel Mbemba, Nikola Vasilj, Berat Djimsiti, Clayton Diandy, Adil Boulbina e Darwin Nunez, por empréstimo do Al-Hilal. Na sexta posição da tabela da SPL, com sete pontos nas quatro partidas iniciais, a equipe de Lage recebe o Al Qadsiah na quinta-feira. A chegada de novos reforços para o ataque aumentará imediatamente as opções da equipe no setor ofensivo.

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