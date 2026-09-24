Durante uma participação recente no podcast Men In Blazers, a joia do Arsenal foi convidada a identificar seu adversário mais formidável na elite. Ele rapidamente apontou para o atual jogador do Tottenham, destacando especificamente suas atuações no leste de Londres.

"Mateus Fernandes, quando ele estava no West Ham", revelou Lewis-Skelly sem hesitar.

O jogador de 19 anos também falou sobre a chegada recente do internacional brasileiro Bruno Guimaraes ao Emirates Stadium. Vendo a contratação de peso como uma oportunidade inestimável de crescimento, ele elogiou o currículo de seu novo companheiro de equipe.

"Bruno traz energia, experiência, intensidade", disse o internacional inglês. "Quando ouvi que ele estava chegando, fiquei super feliz porque é alguém com quem aprender e de quem absorver conhecimento. Ele é mais um vencedor, alguém que joga em uma posição parecida com a sua, então você sempre pode aprender com ele. Ser uma esponja com Bruno vai ter um impacto enorme."



