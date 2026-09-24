Getty Images Sport
Traduzido por
Jovem promessa do Arsenal, Myles Lewis-Skelly aponta jogador surpreendente do Tottenham como seu adversário mais difícil na Premier League
Uma admissão surpreendente
Às vésperas de completar 20 anos, Lewis-Skelly ostenta um currículo impressionante, que inclui uma medalha de campeão da Premier League e uma vaga como titular em uma final da Liga dos Campeões. Com 81 jogos no time principal e seis partidas pela seleção da Inglaterra, o adolescente já enfrentou alguns dos melhores talentos do mundo, atuando tanto na defesa quanto no meio-campo.
Dado seu rápido desenvolvimento até se tornar presença constante sob o comando de Arteta, o jogador revelado pela base do Arsenal poderia ter escolhido entre uma infinidade de jogadores de elite do setor ofensivo e do meio-campo. Em vez disso, ele destacou Matheus Fernandes com base nos duelos entre os dois durante a breve passagem do meio-campista português pelo West Ham.
- Getty Images Sport
Grandes elogios para Fernandes
Durante uma participação recente no podcast Men In Blazers, a joia do Arsenal foi convidada a identificar seu adversário mais formidável na elite. Ele rapidamente apontou para o atual jogador do Tottenham, destacando especificamente suas atuações no leste de Londres.
"Mateus Fernandes, quando ele estava no West Ham", revelou Lewis-Skelly sem hesitar.
O jogador de 19 anos também falou sobre a chegada recente do internacional brasileiro Bruno Guimaraes ao Emirates Stadium. Vendo a contratação de peso como uma oportunidade inestimável de crescimento, ele elogiou o currículo de seu novo companheiro de equipe.
"Bruno traz energia, experiência, intensidade", disse o internacional inglês. "Quando ouvi que ele estava chegando, fiquei super feliz porque é alguém com quem aprender e de quem absorver conhecimento. Ele é mais um vencedor, alguém que joga em uma posição parecida com a sua, então você sempre pode aprender com ele. Ser uma esponja com Bruno vai ter um impacto enorme."
Fernandes enfrenta dificuldades no Tottenham
Embora Lewis-Skelly claramente o avalie muito bem, Fernandes viveu um período turbulento desde que chegou ao futebol inglês vindo do Sporting CP em 2024. Depois de sofrer rebaixamentos consecutivos com Southampton e West Ham, o meio-campista garantiu uma transferência de verão de £ 85 milhões para o Tottenham.
Seu início sob o comando de Roberto De Zerbi tem sido complicado. Durante uma recente derrota por 3 a 2 para o Aston Villa, Fernandes foi sacado no intervalo para a entrada de Mohammed Kudus após uma atuação abaixo do esperado. Defendendo sua decisão tática, o técnico do Spurs cobrou mais de sua contratação milionária.
"Tenho muita confiança em Mateus, mas não gostei da atuação de Mateus hoje. Caso contrário, eu não poderia mudar", explicou De Zerbi. "Ele sabe. Mas é normal. Não é um ataque ao Mateus, eu amo o Mateus, não é um problema. Mas acho que, para Mateus, precisamos de mais do Mateus. Porque ele pode, até nessa posição."
- Getty Images Sport
Batalhas no meio-campo pela frente
Daqui para frente, Lewis-Skelly enfrentará uma concorrência acirrada por minutos no Arsenal após a chegada de Guimaraes. Apesar de ter brilhado como lateral-esquerdo durante sua temporada de afirmação, o jovem se vê atuando pelo centro e quer absorver o máximo de conhecimento possível de seus companheiros mais experientes para garantir um lugar permanente no meio-campo.
No fim das contas, sua versatilidade tática segue sendo um trunfo crucial para o elenco do Arsenal na briga pelo título. Reforçando sua mentalidade altruísta, o adolescente concluiu: "Sou meio-campista. Mas, no fim das contas, tudo depende das necessidades da equipe. Nenhum jogador, nenhum indivíduo é maior do que o objetivo do time. Farei tudo o que for preciso para ajudar a equipe."
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.