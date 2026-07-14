Jovem promessa da DFB faz história na Bundesliga: Lisa Baum é transferida para o Arsenal por valor recorde

O recorde anterior era de 550.000 euros. O valor total é composto, portanto, por uma quantia garantida de transferência e por bônus cujo pagamento é praticamente certo. Ainda não se sabe nada sobre a duração do contrato.

“Estou muito feliz por me transferir para o Arsenal e mal posso esperar para começar”, disse Baum: “Esta liga é incrivelmente competitiva e o Arsenal é um grande clube. Estou ansioso para enfrentar esse desafio e me medir contra os melhores.”