Os dois clubes anunciaram isso na terça-feira. Segundo informações do jornal *Bild*, o valor da transferência seria de 600.000 euros no total, o que o tornaria o maior valor já pago por uma jogadora da Bundesliga Feminina.
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Jovem promessa da DFB faz história na Bundesliga: Lisa Baum é transferida para o Arsenal por valor recorde
O recorde anterior era de 550.000 euros. O valor total é composto, portanto, por uma quantia garantida de transferência e por bônus cujo pagamento é praticamente certo. Ainda não se sabe nada sobre a duração do contrato.
“Estou muito feliz por me transferir para o Arsenal e mal posso esperar para começar”, disse Baum: “Esta liga é incrivelmente competitiva e o Arsenal é um grande clube. Estou ansioso para enfrentar esse desafio e me medir contra os melhores.”
A contratação de Naum “demonstra a excelente evolução”
Viola Odebrecht, diretora de futebol feminino e juvenil do RB Leipzig, afirmou: “O fato de Lisa já poder dar o próximo passo demonstra a excelente evolução que ela teve aqui em tão pouco tempo. Sua transferência é, em muitos aspectos, uma boa solução para todas as partes envolvidas.”
Baum havia se transferido do Hamburger SV para o Leipzig apenas no verão de 2025 e se tornou titular imediatamente. Em sua única temporada pelo RB, a jogadora, que disputou seis partidas pela seleção alemã sub-23, atuou em 25 das 26 partidas da Bundesliga, marcou seis gols e deu três assistências.
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