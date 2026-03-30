Segundo aSky, o BVB teria manifestado interesse em contratar Nicolo Tresoldi. Há poucos dias, a emissora de TV por assinatura já havia revelado que o jogador de 21 anos estaria planejando, nos bastidores, o próximo passo em sua carreira e que pretendia se transferir, no meio do ano, para um clube que dispute a Liga dos Campeões.
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Jovem promessa alemã como sucessor de Guirassy? O BVB parece estar trabalhando em uma grande contratação
Segundo essas informações, a equipe de assessores de Tresoldi, que atualmente joga pelo Club Brugge, já estaria mantendo conversas a portas fechadas com clubes da Espanha, Itália e Alemanha. Na época, não foram citados nomes específicos de clubes, mas agora a situação é diferente.
Além do BVB, também haveria interesse da Bundesliga por parte do Bayer Leverkusen, mas isso só se concretizaria caso Christian Kofane deixasse o clube. Da Premier League, o Arsenal e o Tottenham são associados a Tresoldi.
Segundo a Sky, o jogador da seleção alemã sub-21 estaria disponível por uma quantia entre 25 e 30 milhões de euros. Um valor que seria perfeitamente viável para o BVB caso Serhou Guirassy deixasse o clube no meio do ano. Pois, com a saída do artilheiro, o BVB arrecadaria pelo menos 35 milhões de euros.
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BVB: Será que Serhou Guirassy vai deixar o clube no meio do ano?
Segundo o jornal *Bild*, a cláusula de rescisão do jogador guineense estaria nessa faixa, embora ela se aplique apenas aos principais clubes da Europa, como Real Madrid, Barcelona, Manchester United, Manchester City, Arsenal, Chelsea ou Liverpool.
Até o momento, não se sabe nada sobre um eventual interesse desses clubes, mas o AC Milan e o Tottenham teriam sinalizado interesse em contratar o jogador de 30 anos. Além disso, o irmão e assessor de Guirassy já teria oferecido o atacante ativamente, no verão, a clubes com grande poder financeiro da Arábia Saudita, a fim de possibilitar a Guirassy o último grande contrato de sua carreira.
Nos casos mencionados, o BVB, com o qual Guirassy ainda tem contrato até 2028, poderia negociar livremente o valor da transferência e teria o controle da situação caso o atacante desejasse uma mudança. Segundo o jornal Bild, Guirassy pretende tomar uma decisão sobre seu futuro somente após o fim da temporada – ou seja, no mínimo no final de maio.
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Tresoldi está tendo a melhor temporada da carreira — e nunca jogará pela seleção alemã?
Entretanto, Tresoldi já está a viver a melhor temporada da sua ainda jovem carreira. Foi apenas no verão que ele se transferiu do Hannover 96 para o Bruges, onde assinou um contrato até 2029 e causou grande impacto. Em 48 partidas oficiais, ele soma atualmente 14 gols e cinco assistências, além de ter experimentado pela primeira vez a atmosfera da Liga dos Campeões e já ter demonstrado seu talento também nessa competição (3 gols em 10 jogos).
Seu desempenho chamou a atenção não apenas de clubes de nível internacional, mas também de outras grandes seleções nacionais. Embora Tresoldi tenha passado por todas as seleções de base alemãs desde a sub-19, ele ainda não disputou nenhuma partida pela seleção principal. Por isso, segundo informações, as federações de futebol da Argentina e da Itália estariam tentando atraí-lo. Tresoldi nasceu em Cagliari, e sua mãe é argentina. No entanto, a prioridade para Tresoldi continua sendo uma carreira internacional pela Alemanha.
Para a seleção sub-21 de Antonio Di Salvo, Tresoldi é uma espécie de garantia de sucesso. Nas eliminatórias atuais para o Euro, ele marcou seis gols em seis jogos. Recentemente, ele marcou dois gols contra a Irlanda do Norte; na terça-feira, haverá um grande confronto e uma final antecipada pela vaga no Euro contra a Grécia.
Nicolo Tresoldi: Dados de desempenho e estatísticas
Clube Jogos Gols Assistências Hannover 96 80 14 6 Club Brugge 48 17 5