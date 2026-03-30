Jovem promessa alemã como sucessor de Guirassy? O BVB parece estar trabalhando em uma grande contratação

Segundo essas informações, a equipe de assessores de Tresoldi, que atualmente joga pelo Club Brugge, já estaria mantendo conversas a portas fechadas com clubes da Espanha, Itália e Alemanha. Na época, não foram citados nomes específicos de clubes, mas agora a situação é diferente.

Além do BVB, também haveria interesse da Bundesliga por parte do Bayer Leverkusen, mas isso só se concretizaria caso Christian Kofane deixasse o clube. Da Premier League, o Arsenal e o Tottenham são associados a Tresoldi.

Segundo a Sky, o jogador da seleção alemã sub-21 estaria disponível por uma quantia entre 25 e 30 milhões de euros. Um valor que seria perfeitamente viável para o BVB caso Serhou Guirassy deixasse o clube no meio do ano. Pois, com a saída do artilheiro, o BVB arrecadaria pelo menos 35 milhões de euros.