Embora Godts ainda esteja lutando para se tornar titular absoluto no Parc des Princes, ele acredita que o ambiente diário em Paris está acelerando sua evolução. Treinar ao lado de alguns dos jogadores mais caros e talentosos do mundo lhe proporcionou um aprendizado único, que agora ele leva para a seleção belga. Ele vê sua situação atual como uma etapa necessária em sua evolução profissional.

"Ainda sou jovem e tenho que provar meu valor, mas eles confiam em mim. O fato de ter jogadores de alto nível ao meu redor todos os dias me ajuda a evoluir", destacou o atacante. Ele mantém os pés no chão em relação ao seu status em um dos maiores clubes da Europa, com foco no trabalho e não no hype. "Sei que tenho as qualidades para alcançar isso. Acabei de chegar a um clube muito grande. Treino diariamente com os melhores jogadores e tenho que provar meu valor lá, o resto virá naturalmente."