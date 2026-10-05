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SOCCER NATIONS LEAGUE BELGIUM VS FRANCEAFP
Donny Afroni
Traduzido por

Jovem estrela do PSG, Mika Godts insiste que a Bélgica não vai mudar apesar das ausências de Kevin De Bruyne e Youri Tielemans contra a França

M. Godts
Bélgica
França
Liga das Nações A

Mika Godts mandou uma mensagem desafiadora antes do confronto da Bélgica com a França pela Liga das Nações, insistindo que a equipe vai manter seus princípios apesar da ausência de líderes importantes. O jovem do Paris Saint-Germain deve começar jogando em sua nova cidade, enquanto a equipe de Mark van Bommel busca dar uma resposta no cenário internacional.

  • Mantendo a identidade belga

    A Bélgica entra no próximo duelo da Liga das Nações contra a França sem a presença veterana de Kevin De Bruyne e Youri Tielemans. Embora perder meio-campistas tão experientes levasse muitas equipes a adotar uma postura defensiva, a estrela em ascensão Godts insiste que o plano tático segue inalterado. O jovem atacante acredita que o elenco tem qualidade suficiente para manter sua identidade, independentemente de quem esteja fora da escalação inicial.

    "Temos que ter coragem para jogar futebol sem medo. Respeitamos as qualidades deles, mas cabe a nós mostrar coragem. Vai ser diferente, mas vamos fazer o nosso melhor para jogar o nosso jogo. Os princípios continuam os mesmos", explicou Godts.

  • FBL-EUR-NATIONS-BEL-FRAAFP

    Sem pressão extra em Paris

    A partida tem um significado especial para Godts, já que será disputada na cidade onde ele agora joga em seu clube, após uma transferência de grande repercussão para o PSG neste verão. Apesar da ligação local e dos holofotes da imprensa francesa, o adolescente está tratando o jogo como qualquer outro. Ele descartou a ideia de que atuar em seu estádio acrescenta uma camada de pressão pessoal para ter um bom desempenho.

    Sua postura calma tem impressionado os observadores, especialmente porque ele parece prestes a fazer sua quarta partida consecutiva como titular da seleção. "Eu jogo aqui em Paris, no PSG, mas isso não significa que eu queira aparecer. Dou o meu melhor em todos os jogos. Seja contra a França, a Turquia ou quem quer que seja, tento jogar o melhor possível", afirmou Godts.

  • Aprendendo com a elite no PSG

    Embora Godts ainda esteja lutando para se tornar titular absoluto no Parc des Princes, ele acredita que o ambiente diário em Paris está acelerando sua evolução. Treinar ao lado de alguns dos jogadores mais caros e talentosos do mundo lhe proporcionou um aprendizado único, que agora ele leva para a seleção belga. Ele vê sua situação atual como uma etapa necessária em sua evolução profissional.

    "Ainda sou jovem e tenho que provar meu valor, mas eles confiam em mim. O fato de ter jogadores de alto nível ao meu redor todos os dias me ajuda a evoluir", destacou o atacante. Ele mantém os pés no chão em relação ao seu status em um dos maiores clubes da Europa, com foco no trabalho e não no hype. "Sei que tenho as qualidades para alcançar isso. Acabei de chegar a um clube muito grande. Treino diariamente com os melhores jogadores e tenho que provar meu valor lá, o resto virá naturalmente."

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    Um teste crucial da Liga das Nações

    A partida serve como um teste crucial da profundidade e da flexibilidade tática da Bélgica. Diante de uma seleção francesa repleta de talento, a equipe de Van Bommel vai precisar que Godts e seus companheiros mais jovens assumam a responsabilidade no vazio deixado por De Bruyne. O objetivo não é apenas garantir um resultado, mas validar o progresso alcançado sob o comando de Van Bommel desde a decepção nos torneios importantes mais recentes.

    Para Godts, a prioridade continua sendo a consistência, e não o brilho. Ao focar no próprio desenvolvimento e nos objetivos coletivos da equipe, ele espera consolidar seu lugar como peça fundamental da seleção nacional nos próximos anos.

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