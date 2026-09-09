Karetsas chegou ao Signal Iduna Park durante a janela de transferências de verão, juntando-se ao compatriota grego Giannis Konstantelias como parte de uma grande investida de contratações focada em jovens talentos de elite. O ex-internacional de base da Bélgica custou ao Dortmund uma significativa taxa de €30 milhões (£25,7 mi/$34,9 mi) para ser tirado do Genk, enquanto Konstantelias chegou por €26 milhões (£22,3 mi/$30,2 mi) vindo do PAOK. Era esperado que ambos desempenhassem papéis fundamentais na campanha europeia do clube nesta temporada.

No entanto, o time alemão vive uma sequência de azar terrível em relação às suas caras novas contratações. Este novo susto para Karetsas vem após a notícia devastadora sobre Konstantelias, cuja temporada provavelmente terminou no mês passado por causa de uma grave lesão no LCA sofrida em sua estreia na Bundesliga. O infortúnio em torno de suas principais contratações do verão deixou o técnico Niko Kovac com dores de cabeça táticas significativas à medida que a lista de jogos se intensifica nas competições nacionais e continentais.



