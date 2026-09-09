AFP
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Jovem estrela do Borussia Dortmund, Konstantinos Karetsas, é hospitalizado após desabar em sua estreia na Champions League em cenas preocupantes
Emergência médica acontece na Espanha
O mundo do futebol ficou em estado de choque na noite de terça-feira, quando a estrela em ascensão do Dortmund, Karetsas, foi levada às pressas ao hospital após desabar durante sua estreia na Champions League contra o Villarreal.
Em um lance que gerou preocupação imediata entre jogadores e torcedores, o meio-campista de 18 anos fez um passe rotineiro para um companheiro de equipe antes de demonstrar visivelmente dificuldades e sinalizar seu desconforto ao árbitro da partida. Em seguida, ele se sentou no gramado, à medida que a gravidade da situação ficava evidente.
- AFP
Dortmund divulga atualização oficial
Pouco depois do incidente, o gigante da Bundesliga divulgou um comunicado oficial para esclarecer a condição do jogador, confirmando que o problema estava relacionado ao seu sistema circulatório. "Konstantinos Karetsas teve de deixar o campo devido a problemas circulatórios", disse o Dortmund em comunicado. "Kosta está bem dentro das circunstâncias e está a caminho do hospital para novos exames."
Falando à imprensa após o apito final, o goleiro do Dortmund Gregor Kobel expressou a preocupação coletiva do vestiário, mas se mostrou esperançoso quanto à recuperação do companheiro de equipe. "Espero e acho que está tudo bem, e espero que ele esteja de volta e em forma conosco em breve", disse Kobel à emissora Amazon Prime.
Um verão de investimento e lesão
Karetsas chegou ao Signal Iduna Park durante a janela de transferências de verão, juntando-se ao compatriota grego Giannis Konstantelias como parte de uma grande investida de contratações focada em jovens talentos de elite. O ex-internacional de base da Bélgica custou ao Dortmund uma significativa taxa de €30 milhões (£25,7 mi/$34,9 mi) para ser tirado do Genk, enquanto Konstantelias chegou por €26 milhões (£22,3 mi/$30,2 mi) vindo do PAOK. Era esperado que ambos desempenhassem papéis fundamentais na campanha europeia do clube nesta temporada.
No entanto, o time alemão vive uma sequência de azar terrível em relação às suas caras novas contratações. Este novo susto para Karetsas vem após a notícia devastadora sobre Konstantelias, cuja temporada provavelmente terminou no mês passado por causa de uma grave lesão no LCA sofrida em sua estreia na Bundesliga. O infortúnio em torno de suas principais contratações do verão deixou o técnico Niko Kovac com dores de cabeça táticas significativas à medida que a lista de jogos se intensifica nas competições nacionais e continentais.
- Getty Images Sport
Guirassy garante vitória no fim
Apesar da nuvem sombria que pairava sobre a partida após a emergência médica, o Dortmund conseguiu reagir em campo para garantir uma suada vitória por 3 a 2 na Espanha. O jogo seguia 0 a 0 no momento da saída de Karetsas, mas o confronto acabou ganhando vida.
Guirassy, em sua 100ª partida pelo clube, mostrou seu valor ao marcar dois gols no fim para garantir que os três pontos voltassem para a Alemanha e superar a marca de Robert Lewandowski no processo. Embora o resultado mantenha as ambições do Dortmund na Champions League no caminho certo, o foco principal do clube segue sendo a saúde e o bem-estar de Karetsas.
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