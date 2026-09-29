Jovem estrela do Barcelona, Lamine Yamal revela mensagem privada emocionante para Lionel Messi após dramática final da Copa do Mundo de 2026

A Espanha garantiu a glória mundial em um confronto tenso contra a Argentina, triunfando com um gol decisivo de Ferran Torres na prorrogação. A vitória coroou Yamal, de 19 anos, como campeão do mundo, consolidando seu status como o jovem talento mais brilhante do futebol.

Por outro lado, a derrota marcou uma conclusão comovente para a histórica carreira internacional de Messi. Aos 39 anos, o lendário atacante deixou a seleção pouco depois do torneio, vendo uma nova geração erguer o famoso troféu pela primeira vez.

As cenas contrastantes de um Messi devastado e de um Yamal em êxtase dominaram a cobertura do pós-jogo. No entanto, em meio às comemorações espanholas, o cria das categorias de base do Barcelona fez questão de procurar seu predecessor para uma troca discreta e respeitosa em campo.



