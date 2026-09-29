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Jovem estrela do Barcelona, Lamine Yamal revela mensagem privada emocionante para Lionel Messi após dramática final da Copa do Mundo de 2026
Um abraço lendário no maior palco de todos
A Espanha garantiu a glória mundial em um confronto tenso contra a Argentina, triunfando com um gol decisivo de Ferran Torres na prorrogação. A vitória coroou Yamal, de 19 anos, como campeão do mundo, consolidando seu status como o jovem talento mais brilhante do futebol.
Por outro lado, a derrota marcou uma conclusão comovente para a histórica carreira internacional de Messi. Aos 39 anos, o lendário atacante deixou a seleção pouco depois do torneio, vendo uma nova geração erguer o famoso troféu pela primeira vez.
As cenas contrastantes de um Messi devastado e de um Yamal em êxtase dominaram a cobertura do pós-jogo. No entanto, em meio às comemorações espanholas, o cria das categorias de base do Barcelona fez questão de procurar seu predecessor para uma troca discreta e respeitosa em campo.
- Getty Images Sport
A homenagem de Yamal ao ícone que está de saída
Em entrevista recente ao The Guardian, Yamal esclareceu aquele abraço logo após a partida, com o adolescente querendo reconhecer o impacto incomparável do veterano no esporte. "Eu disse obrigado por tudo o que você deu ao futebol", explicou Yamal.
O internacional espanhol ressaltou que o gesto foi totalmente genuíno e não teve a intenção de aparecer para as câmeras. Ele acrescentou: "Eu não faço coisas para ficar bonito na foto, isso veio de dentro."
Saindo da sombra de Messi
A conversa também abordou a famosa imagem viral de Messi dando banho em Yamal quando este ainda era apenas um bebê. Embora a foto tenha se tornado parte do folclore do futebol, Yamal admitiu que inicialmente era contra que o público a visse.
Yamal revelou que seu pai havia publicado a foto nas redes sociais em um primeiro momento, mas o jogador pediu que ela fosse removida. Ao explicar seu motivo, o ponta disse: "Porque eu pedi para ele não fazer isso. Ele colocou no Facebook uma vez e eu disse para tirar. As comparações eram fáceis demais, e era só disso que as pessoas falariam. Eu queria ser Lamine; não queria ser Messi. Eu só queria chegar onde pudesse chegar. Pedi para ele esperar. Quando eu for Lamine, faça o que quiser."
- Getty/GOAL
Forjando um novo legado na Catalunha
Agora que se firmou por méritos próprios como um talento de classe mundial, Yamal parece mais à vontade com sua ligação com o maior jogador da história do clube. Suas atuações pelo Barcelona já o fizeram quebrar inúmeros recordes, e sua contribuição para o mais recente sucesso internacional da Espanha consolidou seu status como um dos atacantes de elite do futebol. A pressão de ser "o próximo Messi" foi substituída pela realidade de ser o primeiro Lamine Yamal.
Enquanto Messi entra na aposentadoria e Yamal segue em ascensão, a final de 2026 serve como uma ponte entre duas carreiras notáveis.
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