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Yosua Arya

Traduzido por

'Jovem e empolgante' - Bruno Fernandes exalta a nova contratação de £ 70 milhões do Manchester United, Carlos Baleba

Manchester United
C. Baleba
B. Fernandes
Premier League

O Manchester United concluiu a contratação do meio-campista Carlos Baleba, do Brighton, por £ 70 milhões, após monitorá-lo por dois anos. O capitão do United, Bruno Fernandes, deu as boas-vindas ao jogador da seleção de Camarões, descrevendo-o como um reforço jovem e empolgante para Old Trafford.

  • United conclui transferência de Carlos Baleba por £ 70 milhões

    O Manchester United oficializou a contratação do meio-campista Baleba junto ao Brighton em uma transferência que pode chegar a £70 milhões. O United pagará uma taxa inicial de £65 milhões, com mais £5 milhões em bônus.

    O jogador de 22 anos, internacional por Camarões, assinou contrato em Old Trafford até 2031. O United também mantém a opção de estender o vínculo por mais um ano, ao assumir um compromisso de longo prazo com o atleta. A chegada de Baleba marca o fim de uma longa investida do clube, com o meio-campista sendo ligado a uma mudança para Old Trafford há algum tempo.

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  • Brighton & Hove Albion v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Fernandes elogia nova contratação "jovem e empolgante"

    Fernandes elogiou a contratação e expressou sua empolgação com o que o recém-chegado pode acrescentar ao seu lado no meio-campo. Falando no PFA Awards, após ser nomeado Jogador do Ano eleito pelos jogadores de 2026, o astro português revelou que os olheiros de Old Trafford já o admiravam havia muito tempo.

    "Ele é um jogador muito enérgico. Forte fisicamente, pode nos fazer avançar no campo conduzindo a bola", explicou Fernandes. "Jovem e empolgante, o clube o acompanha há dois anos."

  • Meio-campista chega com três anos de experiência na Premier League

    O internacional camaronês chega a Old Trafford com três temporadas completas de experiência na Premier League. Ele se juntou originalmente ao Brighton vindo do clube francês Lille em 2023 por uma taxa inicial de £ 23,2 milhões. Sua contratação completa um importante reforço no meio-campo do United nesta janela de transferências. O clube já trouxe Andrey Santos do Chelsea e Youri Tielemans do Aston Villa.

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  • Carlos Baleba Manchester United 2026Getty Images

    É preciso energia renovada após o revés na estreia

    Baleba chega com o United ansioso para deixar rapidamente para trás um início de temporada decepcionante. Os meio-campistas Santos e Tielemans começaram ao lado do capitão Fernandes na rodada de abertura, mas o Manchester United sofreu uma surpreendente derrota por 2 a 0 fora de casa para o recém-promovido Hull City. Sua integração ao meio-campo será crucial enquanto Carrick busca fazer a campanha do United engrenar.

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