'Jovem e empolgante' - Bruno Fernandes exalta a nova contratação de £ 70 milhões do Manchester United, Carlos Baleba

O Manchester United oficializou a contratação do meio-campista Baleba junto ao Brighton em uma transferência que pode chegar a £70 milhões. O United pagará uma taxa inicial de £65 milhões, com mais £5 milhões em bônus.

O jogador de 22 anos, internacional por Camarões, assinou contrato em Old Trafford até 2031. O United também mantém a opção de estender o vínculo por mais um ano, ao assumir um compromisso de longo prazo com o atleta. A chegada de Baleba marca o fim de uma longa investida do clube, com o meio-campista sendo ligado a uma mudança para Old Trafford há algum tempo.