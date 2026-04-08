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Jovem do Real Madrid foi afastado do time principal após desentendimento com Álvaro Arbeloa, e o técnico obrigou o craque da base a pedir desculpas aos companheiros
A exclusão da Liga dos Campeões gera tensão
De acordo com o Marca, o atrito entre Asencio e Arbeloa começou em 11 de março. O clube vem enfrentando uma grave crise defensiva, com Eder Militão e David Alaba fora de ação. Asencio havia ultrapassado seus limites físicos, jogando os 90 minutos mesmo com uma contusão cervical para ajudar a garantir a vitória por 2 a 1 sobre o Celta em 6 de março. No entanto, o técnico optou por deixá-lo no banco contra o City cinco dias depois, preferindo Dean Huijsen. O zagueiro frustrado confrontou seu treinador dias depois, sentindo que seu sacrifício merecia uma vaga na equipe titular contra os campeões ingleses.
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A desistência de última hora irrita os colegas de equipe mais experientes
A situação se agravou drasticamente antes da partida da La Liga contra o Elche, em 14 de março. Asencio chegou ao escritório do técnico na manhã do jogo acompanhado por um médico, alegando um leve desconforto muscular, e se retirou da equipe. Essa mudança de última hora atrapalhou completamente os planos de preparação de Antonio Rudiger, que estava programado para descansar antes da partida de volta da competição europeia. Rudiger ficou furioso por ter sido forçado a jogar, transformando o conflito de uma disputa privada entre treinador e jogador em um grave problema no vestiário, já que os jogadores mais experientes sentiram que a indisponibilidade repentina comprometia a gestão física coletiva da equipe.
Arbeloa exige um pedido de desculpas no vestiário
Apesar de ter retomado os treinos normais, Asencio continuou sendo deixado de fora das convocações, inclusive para o clássico de Madri contra o Atlético, em 22 de março. O técnico considera a disciplina uma questão coletiva e insistiu para que o zagueiro pedisse desculpas a todo o grupo. Durante uma reunião antes do treino, o treinador deu a palavra a todos, perguntando: “Alguém tem algo a dizer?”
Asencio inicialmente manteve a cabeça baixa e permaneceu em silêncio, prolongando seu afastamento. No entanto, para acalmar os rumores crescentes nas redes sociais sobre seu profissionalismo, o zagueiro — que disputou 30 partidas em todas as competições nesta temporada, marcando dois gols e dando uma assistência — acabou se dirigindo aos companheiros e pediu desculpas.
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Um final de temporada cheio de reviravoltas nos espera
Asencio retorna em um momento complicado para o clube. O Real Madrid está sete pontos atrás do Barcelona na LaLiga, faltando apenas oito partidas para o confronto em casa contra o Girona, no dia 10 de abril. Além disso, o time enfrenta uma batalha difícil após a derrota por 2 a 1 em casa para o Bayern de Munique, com a partida de volta das quartas de final da Liga dos Campeões marcada para o dia 15 de abril.