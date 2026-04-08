Jovem do Real Madrid foi afastado do time principal após desentendimento com Álvaro Arbeloa, e o técnico obrigou o craque da base a pedir desculpas aos companheiros

Apesar de ter retomado os treinos normais, Asencio continuou sendo deixado de fora das convocações, inclusive para o clássico de Madri contra o Atlético, em 22 de março. O técnico considera a disciplina uma questão coletiva e insistiu para que o zagueiro pedisse desculpas a todo o grupo. Durante uma reunião antes do treino, o treinador deu a palavra a todos, perguntando: “Alguém tem algo a dizer?”

Asencio inicialmente manteve a cabeça baixa e permaneceu em silêncio, prolongando seu afastamento. No entanto, para acalmar os rumores crescentes nas redes sociais sobre seu profissionalismo, o zagueiro — que disputou 30 partidas em todas as competições nesta temporada, marcando dois gols e dando uma assistência — acabou se dirigindo aos companheiros e pediu desculpas.