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Jovem do Manchester United, JJ Gabriel faz história com um incrível hat-trick na Uefa Youth League
Fazendo história na Europa
Gabriel roubou a cena pelo time sub-19 do Manchester United durante a dominante vitória por 5 a 0 sobre o Sabah, na quinta-feira. Amir Ibragimov e Jacob Watson deram uma vantagem inicial à equipe, mas foi Gabriel quem realmente brilhou no Leigh Sports Village.
O atacante marcou seu primeiro gol no apagar das luzes do primeiro tempo, antes de acrescentar outros dois gols no fim, aos 85 e 87 minutos, para garantir a bola do jogo. Com apenas 15 anos e 339 dias, Gabriel se tornou o jogador mais jovem a marcar três gols pelo Manchester United nesta competição, impressionando um público que incluía o diretor de futebol Jason Wilcox.
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Batendo à porta do time principal
Gabriel vem sendo amplamente apontado como uma futura estrela e segue acumulando números excepcionais nas categorias de base. De acordo com o Manchester Evening News, o atacante marcou 28 gols em 35 partidas pelo sub-18 na temporada passada.
Promovido ao sub-21 nesta temporada, Gabriel começou muito bem, com dois gols e duas assistências em suas duas primeiras partidas. Ele também fez sua primeira aparição pelo time principal ao sair do banco em um amistoso contra o Atlético de Madrid no mês passado.
Tendo atingido a exigência de idade da Premier League antes do início da atual temporada, Gabriel agora está apto a fazer sua estreia na liga principal pelo Manchester United.
Carrick acompanha de perto
Michael Carrick vem observando o adolescente de perto, convocando Gabriel regularmente para treinos com o time principal e incluindo-o no elenco em vários amistosos de pré-temporada durante o verão. Embora os torcedores estejam ansiosos para ver o jovem fazer sua estreia competitiva entre os profissionais, o técnico pediu uma abordagem cuidadosa em sua evolução. Ao falar sobre o rápido desenvolvimento de Gabriel, Carrick disse: "JJ é um grande talento, isso é bem óbvio, e ele teve uma temporada realmente muito boa no sub-18. Obviamente pensamos muito bem dele, mas a paciência é importante para administrar tudo o que vem com isso e para trabalhar com ele em seu desenvolvimento, como fazemos com todos os diferentes jogadores mais jovens, escolhendo o momento certo para dar o próximo passo."
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O que vem a seguir para Gabriel
O Manchester United tem em mãos um talento enorme, e o clube vai administrar com cuidado o desenvolvimento dele nas próximas semanas. Se Carrick decidir dar a Gabriel uma oportunidade no time principal antes de ele completar 16 anos no próximo mês, o atacante se tornará o jogador mais jovem da história a atuar pela equipe principal do clube. Por enquanto, Gabriel buscará manter sua incrível fase artilheira na base e na Europa.
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