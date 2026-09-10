Jovem do Manchester United, JJ Gabriel faz história com um incrível hat-trick na Uefa Youth League

Gabriel vem sendo amplamente apontado como uma futura estrela e segue acumulando números excepcionais nas categorias de base. De acordo com o Manchester Evening News, o atacante marcou 28 gols em 35 partidas pelo sub-18 na temporada passada.

Promovido ao sub-21 nesta temporada, Gabriel começou muito bem, com dois gols e duas assistências em suas duas primeiras partidas. Ele também fez sua primeira aparição pelo time principal ao sair do banco em um amistoso contra o Atlético de Madrid no mês passado.

Tendo atingido a exigência de idade da Premier League antes do início da atual temporada, Gabriel agora está apto a fazer sua estreia na liga principal pelo Manchester United.