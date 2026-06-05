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Manchester City v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport
Yosua Arya

Traduzido por

Josko Gvardiol quer ser transferido para o Real Madrid, à medida que os rumores sobre sua saída do Manchester City ganham força

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J. Gvardiol
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O Real Madrid estaria intensificando seu interesse em Josko Gvardiol, já que Florentino Pérez busca reforçar uma defesa afetada por lesões e incertezas. O zagueiro do Manchester City estaria inclinado a se transferir para o Santiago Bernabéu, embora se espere que o clube da Premier League lute para manter um de seus principais jogadores.

  • Gvardiol está na lista de desejos do Real Madrid

    Perez estaria preparando uma grande reformulação no Real Madrid, com reforços para a defesa no topo da lista de prioridades do clube. O presidente do Real Madrid identificou Ibrahima Konaté, do Liverpool, e Denzel Dumfries, estrela da Inter de Milão, como seus principais alvos. No entanto, além desses dois nomes, os “Blancos” também estão de olho em Gvardiol, segundo o AS.

    De acordo com a reportagem, Gvardiol deixou claro que aceitaria uma transferência para o gigante espanhol. O Madrid vê o jogador da seleção croata como uma opção atraente devido à sua qualidade e versatilidade, embora qualquer acordo dependa das condições financeiras envolvidas.

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  • Josko Gvardiol Man CityGetty

    Enfrentando a crise defensiva no Bernabéu

    O interesse do Real Madrid pelo craque croata decorre da necessidade urgente de reforçar a estabilidade no centro da defesa. Com as saídas de David Alaba e Dani Carvajal, e com Eder Militão afastado dos gramados devido a uma lesão de longa duração até o final de outubro, a comissão técnica enfrenta uma escassez de opções. Some-se a isso as preocupações físicas em torno de Antonio Rüdiger e o futuro incerto de Raúl Asensio, e fica claro por que Konaté e Dumfries não serão as únicas contratações.

    A versatilidade de Gvardiol é seu maior trunfo aos olhos da diretoria do Real Madrid. Ele não é apenas um dos melhores zagueiros centrais do mundo, mas também é igualmente habilidoso atuando como lateral-esquerdo. Essa capacidade de “dois em um” é, segundo relatos, particularmente atraente, considerando que Fran García deve deixar o clube no meio do ano e a condição física de Ferland Mendy continua sendo uma grande incógnita após mais uma longa ausência por lesão.

  • O Manchester City tem dificuldades para manter sua estrela

    A situação no Etihad Stadium é complicada. O City reluta em dar sinais de fraqueza, especialmente após a saída de Pep Guardiola. Notícias sugerem que os campeões da Premier League tentarão convencer Gvardiol a ficar, oferecendo uma renovação de contrato lucrativa com o objetivo de aumentar seu salário e afastar qualquer ideia de saída. No entanto, o desejo do jogador de vestir a famosa camisa branca do Real Madrid continua sendo um grande obstáculo para o clube inglês.

    Apesar de ter contrato até 2028, os desejos pessoais de Gvardiol terão um papel fundamental. O City tem sido, historicamente, um clube que não se opõe aos jogadores que realmente desejam sair, desde que o valor pedido seja pago. O Real Madrid está disposto a fazer um esforço significativo para contratar o jogador de 24 anos, embora esteja receoso de pagar um preço “fora do mercado”. Tendo gasto € 90 milhões para contratá-lo do RB Leipzig em 2023, o City não o deixará ir por um preço baixo, mas a pressão do jogador pode forçar o City a agir.

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    A disputa por transferências deve se intensificar

    Espera-se que o Real Madrid continue avaliando a viabilidade financeira de uma negociação enquanto reestrutura o elenco. Embora esteja disposto a fazer um esforço significativo para contratar Gvardiol, o clube reluta em pagar mais do que sua avaliação.

    O City, por sua vez, ainda mantém uma posição forte, já que o zagueiro tem contrato até 2028. Qualquer possível transferência provavelmente dependerá da capacidade do Real Madrid de chegar a um acordo aceitável e da disposição de Gvardiol em deixar o Etihad Stadium.