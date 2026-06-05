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Josko Gvardiol quer ser transferido para o Real Madrid, à medida que os rumores sobre sua saída do Manchester City ganham força
Gvardiol está na lista de desejos do Real Madrid
Perez estaria preparando uma grande reformulação no Real Madrid, com reforços para a defesa no topo da lista de prioridades do clube. O presidente do Real Madrid identificou Ibrahima Konaté, do Liverpool, e Denzel Dumfries, estrela da Inter de Milão, como seus principais alvos. No entanto, além desses dois nomes, os “Blancos” também estão de olho em Gvardiol, segundo o AS.
De acordo com a reportagem, Gvardiol deixou claro que aceitaria uma transferência para o gigante espanhol. O Madrid vê o jogador da seleção croata como uma opção atraente devido à sua qualidade e versatilidade, embora qualquer acordo dependa das condições financeiras envolvidas.
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Enfrentando a crise defensiva no Bernabéu
O interesse do Real Madrid pelo craque croata decorre da necessidade urgente de reforçar a estabilidade no centro da defesa. Com as saídas de David Alaba e Dani Carvajal, e com Eder Militão afastado dos gramados devido a uma lesão de longa duração até o final de outubro, a comissão técnica enfrenta uma escassez de opções. Some-se a isso as preocupações físicas em torno de Antonio Rüdiger e o futuro incerto de Raúl Asensio, e fica claro por que Konaté e Dumfries não serão as únicas contratações.
A versatilidade de Gvardiol é seu maior trunfo aos olhos da diretoria do Real Madrid. Ele não é apenas um dos melhores zagueiros centrais do mundo, mas também é igualmente habilidoso atuando como lateral-esquerdo. Essa capacidade de “dois em um” é, segundo relatos, particularmente atraente, considerando que Fran García deve deixar o clube no meio do ano e a condição física de Ferland Mendy continua sendo uma grande incógnita após mais uma longa ausência por lesão.
O Manchester City tem dificuldades para manter sua estrela
A situação no Etihad Stadium é complicada. O City reluta em dar sinais de fraqueza, especialmente após a saída de Pep Guardiola. Notícias sugerem que os campeões da Premier League tentarão convencer Gvardiol a ficar, oferecendo uma renovação de contrato lucrativa com o objetivo de aumentar seu salário e afastar qualquer ideia de saída. No entanto, o desejo do jogador de vestir a famosa camisa branca do Real Madrid continua sendo um grande obstáculo para o clube inglês.
Apesar de ter contrato até 2028, os desejos pessoais de Gvardiol terão um papel fundamental. O City tem sido, historicamente, um clube que não se opõe aos jogadores que realmente desejam sair, desde que o valor pedido seja pago. O Real Madrid está disposto a fazer um esforço significativo para contratar o jogador de 24 anos, embora esteja receoso de pagar um preço “fora do mercado”. Tendo gasto € 90 milhões para contratá-lo do RB Leipzig em 2023, o City não o deixará ir por um preço baixo, mas a pressão do jogador pode forçar o City a agir.
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A disputa por transferências deve se intensificar
Espera-se que o Real Madrid continue avaliando a viabilidade financeira de uma negociação enquanto reestrutura o elenco. Embora esteja disposto a fazer um esforço significativo para contratar Gvardiol, o clube reluta em pagar mais do que sua avaliação.
O City, por sua vez, ainda mantém uma posição forte, já que o zagueiro tem contrato até 2028. Qualquer possível transferência provavelmente dependerá da capacidade do Real Madrid de chegar a um acordo aceitável e da disposição de Gvardiol em deixar o Etihad Stadium.