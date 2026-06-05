Josko Gvardiol quer ser transferido para o Real Madrid, à medida que os rumores sobre sua saída do Manchester City ganham força

O interesse do Real Madrid pelo craque croata decorre da necessidade urgente de reforçar a estabilidade no centro da defesa. Com as saídas de David Alaba e Dani Carvajal, e com Eder Militão afastado dos gramados devido a uma lesão de longa duração até o final de outubro, a comissão técnica enfrenta uma escassez de opções. Some-se a isso as preocupações físicas em torno de Antonio Rüdiger e o futuro incerto de Raúl Asensio, e fica claro por que Konaté e Dumfries não serão as únicas contratações.

A versatilidade de Gvardiol é seu maior trunfo aos olhos da diretoria do Real Madrid. Ele não é apenas um dos melhores zagueiros centrais do mundo, mas também é igualmente habilidoso atuando como lateral-esquerdo. Essa capacidade de “dois em um” é, segundo relatos, particularmente atraente, considerando que Fran García deve deixar o clube no meio do ano e a condição física de Ferland Mendy continua sendo uma grande incógnita após mais uma longa ausência por lesão.