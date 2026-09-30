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Josko Gvardiol faz admissão sincera sobre Lamine Yamal após a Croácia sofrer pesada derrota para a Espanha
Yamal deixa Gvardiol maravilhado
A Espanha deu sequência à sua campanha dominante como campeã mundial com uma vitória convincente sobre a Croácia na Liga das Nações. Embora a atuação coletiva espanhola tenha sido impressionante, foi Yamal quem mais uma vez roubou as manchetes. A joia do Barcelona marcou duas vezes e deu uma assistência crucial, deixando a defesa croata, incluindo Gvardiol, sem respostas durante toda a noite em Sevilha.
Ao refletir sobre a dificuldade de enfrentar o ponta adolescente, Gvardiol fez uma avaliação direta do desafio que Yamal impõe até mesmo aos defensores mais elite. "Sabemos como é o Yamal. Quando ele recebe espaço no um contra um, vai tirar proveito disso. Ele sempre deve ter marcação dobrada, às vezes conseguimos, às vezes não. Se ele tiver o pior dia, vai passar pelo menos 10 vezes", admitiu Gvardiol.
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O respeito excessivo da Croácia pela Espanha
A derrota foi difícil de engolir para a equipe de Slaven Bilic, que teve dificuldade para encontrar o ritmo depois de sofrer um gol cedo. Gvardiol sugeriu que o time pode ter sido cauteloso demais em sua abordagem diante dos campeões mundiais.
"Foi um jogo duro, uma derrota dura no fim. Temos que dar os parabéns a eles, são campeões mundiais por um motivo. Sabíamos o que vinha pela frente, jogar fora de casa contra um time como esse obviamente não é fácil, mas também acho que mostramos respeito demais. Sofremos um gol cedo, isso nos abalou, não é fácil reagir. Então, no fim, foi uma derrota dura", observou o defensor.
Falhas defensivas contra os campeões mundiais
O sentimento de Gvardiol foi compartilhado pelo atacante Dion Drena Beljo, que conseguiu marcar o único gol da Croácia em uma noite de domínio total da Espanha no restante. Beljo reconheceu que a Croácia esperava um teste formidável contra as campeãs mundiais, mas expressou profunda decepção com a facilidade com que a Espanha furou a linha defensiva da equipe. Ele admitiu que o desempenho geral deixou um gosto amargo, enfatizando que uma disciplina defensiva mais forte no terço final poderia ter rendido um resultado muito melhor
"Jogamos contra as campeãs mundiais, sabíamos o que esperar. Elas são uma equipe realmente de alto nível, mas fica um gosto amargo, porque acho que poderíamos ter feito melhor, especialmente na fase defensiva. Elas chegavam até nós com facilidade no terço final", explicou Beljo.
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Desafio da Inglaterra pela frente
A Croácia tem pouco tempo para lamber as feridas, já que um confronto de alto risco contra a Inglaterra desponta no horizonte. Para Gvardiol e o restante do elenco, o próximo compromisso em casa representa uma chance de reconstruir a confiança após a goleada sofrida em Sevilha. O defensor está focado em somar pontos contra a Inglaterra apesar das circunstâncias difíceis.
"Calendário difícil, Inglaterra em poucos dias. Infelizmente, sem o público, será mais difícil, mas estamos jogando em casa e vamos tentar conquistar o máximo de pontos possível", concluiu Gvardiol.
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