A Espanha deu sequência à sua campanha dominante como campeã mundial com uma vitória convincente sobre a Croácia na Liga das Nações. Embora a atuação coletiva espanhola tenha sido impressionante, foi Yamal quem mais uma vez roubou as manchetes. A joia do Barcelona marcou duas vezes e deu uma assistência crucial, deixando a defesa croata, incluindo Gvardiol, sem respostas durante toda a noite em Sevilha.

Ao refletir sobre a dificuldade de enfrentar o ponta adolescente, Gvardiol fez uma avaliação direta do desafio que Yamal impõe até mesmo aos defensores mais elite. "Sabemos como é o Yamal. Quando ele recebe espaço no um contra um, vai tirar proveito disso. Ele sempre deve ter marcação dobrada, às vezes conseguimos, às vezes não. Se ele tiver o pior dia, vai passar pelo menos 10 vezes", admitiu Gvardiol.