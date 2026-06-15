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Josko Gvardiol e o Manchester City chegaram a um acordo sobre um contrato de cinco anos, pondo fim às especulações envolvendo o Real Madrid e o Bayern de Munique
O Manchester City garante o futuro da defesa
De acordo com a BBC Sport, o Manchester City agiu de forma decisiva para garantir um de seus ativos mais valiosos, com Gvardiol prestes a assinar um contrato que prolonga seu vínculo atual por mais três anos. Seu contrato anterior expiraria em 2028, mas o novo acordo garante que o jogador de 24 anos continue sendo um pilar da defesa do City no futuro próximo. A decisão é um duro golpe para vários dos principais clubes da Europa que estavam de olho no zagueiro.
O zagueiro já havia admitido ter tido dúvidas durante períodos difíceis de sua carreira, mas este novo contrato confirma seu status como um dos principais defensores do futebol mundial.
Gvardiol dá as costas aos grandes clubes europeus
A decisão de Gvardiol de permanecer na Inglaterra representa um duro golpe para o Real Madrid e o Bayern de Munique, clubes que haviam identificado o zagueiro como alvo prioritário. O presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, estaria interessado em trazer o croata para o Bernabéu para liderar uma reformulação na defesa, enquanto o Bayern havia feito consultas formais sobre um possível retorno à Alemanha.
O City manteve a calma durante todo o processo, otimista de que as negociações chegariam a um desfecho bem-sucedido. Apesar da atração dos gigantes da La Liga ou de um reencontro com antigos rivais da Bundesliga, o zagueiro optou por continuar seu desenvolvimento sob a orientação da comissão técnica do City, enquanto o clube entra em uma nova era.
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Superando os contratempos causados por lesões para liderar a defesa do City
A renovação do contrato representa um importante voto de confiança após uma temporada significativamente prejudicada por problemas físicos. Gvardiol conquistou o prêmio de Jogador da Temporada do clube na campanha 2024-25, mas no ano seguinte ficou quatro meses afastado dos gramados após fraturar a perna em janeiro.
Hábil tanto na zaga quanto na lateral esquerda, sua flexibilidade tática o tornou indispensável para Pep Guardiola. Ele provou estar em boa forma ao retornar aos gramados em maio, atuando contra o Crystal Palace e no confronto da última rodada contra o Aston Villa. O clube manteve-se otimista durante as negociações, sentindo que as conversas estavam avançando para uma conclusão bem-sucedida nas últimas semanas.
- AFP
Foco internacional em meio a um avanço nas negociações
Enquanto os detalhes sobre o seu futuro no clube estão sendo acertados, Gvardiol está atualmente concentrado nas obrigações com a seleção croata. Ele é uma peça fundamental da defesa da seleção, que se prepara para a próxima Copa do Mundo, onde poderá enfrentar vários jogadores conhecidos do Manchester City. A Croácia estreia no torneio contra a Inglaterra na quarta-feira, partida em que o zagueiro será posto à prova contra os melhores talentos da Premier League.