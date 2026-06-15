Josko Gvardiol e o Manchester City chegaram a um acordo sobre um contrato de cinco anos, pondo fim às especulações envolvendo o Real Madrid e o Bayern de Munique

De acordo com a BBC Sport, o Manchester City agiu de forma decisiva para garantir um de seus ativos mais valiosos, com Gvardiol prestes a assinar um contrato que prolonga seu vínculo atual por mais três anos. Seu contrato anterior expiraria em 2028, mas o novo acordo garante que o jogador de 24 anos continue sendo um pilar da defesa do City no futuro próximo. A decisão é um duro golpe para vários dos principais clubes da Europa que estavam de olho no zagueiro.

O zagueiro já havia admitido ter tido dúvidas durante períodos difíceis de sua carreira, mas este novo contrato confirma seu status como um dos principais defensores do futebol mundial.