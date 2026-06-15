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Manchester City v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport
Mohamed Saeed

Traduzido por

Josko Gvardiol e o Manchester City chegaram a um acordo sobre um contrato de cinco anos, pondo fim às especulações envolvendo o Real Madrid e o Bayern de Munique

J. Gvardiol
Manchester City
Inglaterra
Croácia
Copa do Mundo
Premier League

Josko Gvardiol teria chegado a um acordo com o Manchester City sobre um novo contrato lucrativo que prolongará sua permanência no Etihad Stadium até 2031. O versátil jogador da seleção croata decidiu comprometer seu futuro a longo prazo com os campeões da Premier League, pondo efetivamente fim a um período de intensas especulações sobre sua carreira.

  • O Manchester City garante o futuro da defesa

    De acordo com a BBC Sport, o Manchester City agiu de forma decisiva para garantir um de seus ativos mais valiosos, com Gvardiol prestes a assinar um contrato que prolonga seu vínculo atual por mais três anos. Seu contrato anterior expiraria em 2028, mas o novo acordo garante que o jogador de 24 anos continue sendo um pilar da defesa do City no futuro próximo. A decisão é um duro golpe para vários dos principais clubes da Europa que estavam de olho no zagueiro.

    O zagueiro já havia admitido ter tido dúvidas durante períodos difíceis de sua carreira, mas este novo contrato confirma seu status como um dos principais defensores do futebol mundial.

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  • Gvardiol dá as costas aos grandes clubes europeus

    A decisão de Gvardiol de permanecer na Inglaterra representa um duro golpe para o Real Madrid e o Bayern de Munique, clubes que haviam identificado o zagueiro como alvo prioritário. O presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, estaria interessado em trazer o croata para o Bernabéu para liderar uma reformulação na defesa, enquanto o Bayern havia feito consultas formais sobre um possível retorno à Alemanha.

    O City manteve a calma durante todo o processo, otimista de que as negociações chegariam a um desfecho bem-sucedido. Apesar da atração dos gigantes da La Liga ou de um reencontro com antigos rivais da Bundesliga, o zagueiro optou por continuar seu desenvolvimento sob a orientação da comissão técnica do City, enquanto o clube entra em uma nova era.


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    Superando os contratempos causados por lesões para liderar a defesa do City

    A renovação do contrato representa um importante voto de confiança após uma temporada significativamente prejudicada por problemas físicos. Gvardiol conquistou o prêmio de Jogador da Temporada do clube na campanha 2024-25, mas no ano seguinte ficou quatro meses afastado dos gramados após fraturar a perna em janeiro.

    Hábil tanto na zaga quanto na lateral esquerda, sua flexibilidade tática o tornou indispensável para Pep Guardiola. Ele provou estar em boa forma ao retornar aos gramados em maio, atuando contra o Crystal Palace e no confronto da última rodada contra o Aston Villa. O clube manteve-se otimista durante as negociações, sentindo que as conversas estavam avançando para uma conclusão bem-sucedida nas últimas semanas.

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    Foco internacional em meio a um avanço nas negociações

    Enquanto os detalhes sobre o seu futuro no clube estão sendo acertados, Gvardiol está atualmente concentrado nas obrigações com a seleção croata. Ele é uma peça fundamental da defesa da seleção, que se prepara para a próxima Copa do Mundo, onde poderá enfrentar vários jogadores conhecidos do Manchester City. A Croácia estreia no torneio contra a Inglaterra na quarta-feira, partida em que o zagueiro será posto à prova contra os melhores talentos da Premier League.