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Josko Gvardiol deve recusar a proposta de se juntar a Harry Kane no Bayern de Munique e assinar um novo contrato com o Manchester City
O clube está tomando medidas para garantir o futuro de Gvardiol
O City está se empenhando ao máximo para garantir que Gvardiol continue sendo um pilar da defesa nos próximos anos. O jogador de 24 anos, cujo contrato atual no Etihad vai até 2028, tornou-se um dos principais alvos dos grandes clubes europeus, que buscam aproveitar qualquer incerteza durante o período de transição do clube. No entanto, o clube está ansioso para recompensar sua evolução com condições ainda mais vantajosas.
O zagueiro estaria avaliando suas opções enquanto pondera uma nova proposta de contrato do Manchester City. De acordo com uma reportagem do The Athletic, o sentimento interno no clube continua sendo de confiança; Gvardiol se tornou um elemento vital do time titular desde sua chegada do RB Leipzig no verão de 2023. Consequentemente, a diretoria o vê como um ativo “intocável” que simplesmente não pode se dar ao luxo de perder para um rival direto na Liga dos Campeões.
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O interesse do Bayern de Munique não consegue convencer o croata
O Bayern de Munique vem acompanhando a situação de perto, enquanto busca reformular sua própria linha defensiva. Com o diretor de transferências Max Eberl supostamente colocando vários nomes de destaque em uma “lista de vendas” para equilibrar as contas, o time da Bundesliga identificou Gvardiol como o candidato ideal para liderar sua defesa, juntando-se ao ex-jogador do Tottenham Harry Kane no clube. A oportunidade de retornar à Alemanha foi inicialmente considerada um fator determinante em sua decisão.
Apesar da atração de jogar pelo clube mais bem-sucedido da Alemanha, os últimos indícios sugerem que o encanto da Premier League e seu ambiente atual prevaleceram. Entende-se que o versátil zagueiro está bem adaptado em Manchester, tanto dentro quanto fora de campo, tornando menos provável a possibilidade de uma transferência para a Baviera durante a atual janela de transferências.
Transição no Etihad Stadium
A notícia da renovação de Gvardiol surge em um momento crucial para o City, que se prepara para uma mudança no comando técnico. Com a chegada prevista de Enzo Maresca como sucessor de Pep Guardiola, o clube está empenhado em manter a estabilidade no elenco. A presença de Gvardiol é considerada essencial para a flexibilidade tática que se espera que Maresca implemente, dada a sua capacidade de atuar tanto como zagueiro central quanto como lateral-esquerdo.
O City passou os últimos 18 meses renovando seu elenco, dispensando vários astros veteranos da era Guardiola em favor de alternativas mais jovens e dinâmicas. Gvardiol é o garoto-propaganda dessa estratégia; apesar de ter sofrido uma fratura na tíbia que o deixou fora de ação por boa parte da temporada 2025-26, ele ainda conseguiu disputar 25 partidas em todas as competições, marcando dois gols e dando cinco assistências. Garantir sua assinatura em uma nova extensão de contrato sinalizaria a intenção do clube de permanecer no topo do futebol inglês, independentemente da mudança na comissão técnica.
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O que vem por aí para a defesa do City?
Embora Gvardiol pareça destinado a ficar, o elenco do City ainda pode passar por mudanças significativas neste verão. Alguns jogadores que foram contratados nas últimas janelas de transferências, mas que têm enfrentado dificuldades para garantir tempo de jogo regular, podem receber autorização para sair, a fim de financiar novas contratações. O foco do clube continua sendo manter unida sua base de jovens talentos, ao mesmo tempo em que se buscam perfis específicos que se encaixem na visão da nova comissão técnica.