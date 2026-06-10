Josko Gvardiol deve recusar a proposta de se juntar a Harry Kane no Bayern de Munique e assinar um novo contrato com o Manchester City

O City está se empenhando ao máximo para garantir que Gvardiol continue sendo um pilar da defesa nos próximos anos. O jogador de 24 anos, cujo contrato atual no Etihad vai até 2028, tornou-se um dos principais alvos dos grandes clubes europeus, que buscam aproveitar qualquer incerteza durante o período de transição do clube. No entanto, o clube está ansioso para recompensar sua evolução com condições ainda mais vantajosas.

O zagueiro estaria avaliando suas opções enquanto pondera uma nova proposta de contrato do Manchester City. De acordo com uma reportagem do The Athletic, o sentimento interno no clube continua sendo de confiança; Gvardiol se tornou um elemento vital do time titular desde sua chegada do RB Leipzig no verão de 2023. Consequentemente, a diretoria o vê como um ativo “intocável” que simplesmente não pode se dar ao luxo de perder para um rival direto na Liga dos Campeões.