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Josko Gvardiol assina novo contrato de longa duração com o Manchester City e faz declaração de que está no "melhor clube do mundo"
Gvardiol assume compromisso de longo prazo com o futuro
O City oficializou a extensão do contrato de Gvardiol até o verão de 2031, com opção por mais um ano. O croata de 24 anos se torna o segundo defensor a acertar um novo vínculo no Etihad Stadium nesta semana, depois de Abdukodir Khusanov. O movimento estratégico reforça a base defensiva do City após as saídas de figuras experientes como John Stones e Nathan Ake.
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Zagueiro exalta ambiente de classe mundial
Contratado junto ao RB Leipzig por £ 77 milhões em 2023, Gvardiol rapidamente se firmou como uma peça fundamental, conquistando o prêmio de Jogador da Temporada do clube em 2024-25.
Reagindo à renovação em Manchester, o versátil defensor expressou sua satisfação por meio dos canais oficiais do clube: "Assim que soube que o City queria renovar meu contrato, senti na hora que era isso que eu queria. Os torcedores do City têm sido inacreditáveis comigo desde o primeiro dia, e o clube oferece absolutamente tudo para os jogadores. É o melhor clube do mundo para se estar.
"Senti muito amor e respeito durante meus três anos aqui e não tomo isso como garantido. Os jogadores que temos aqui são incríveis. Este é um elenco de nível mundial, jovem e cheio de potencial. Eu realmente acredito que teremos muito sucesso nos próximos anos."
O diretor de futebol do City, Hugo Viana, reiterou o orgulho da diretoria após garantir o compromisso de longo prazo do defensor: "Josko é um jogador em quem este clube realmente acredita. Ele é jovem, um profissional excepcional e já é um dos melhores defensores do mundo. O Manchester City está comprometido em manter nossos melhores talentos, e é por isso que estamos tão felizes por este novo contrato ter sido acertado.
"Josko personifica o que queremos em nossos defensores. Ele pode atuar em várias posições, é rápido, forte e, quando ataca, faz isso superbamente. Ele é excepcional. Mas a maneira como se comporta também é muito impressionante. Este é um jovem determinado a ser o melhor que pode ser, uma abordagem que está totalmente alinhada com a nossa visão geral. Quero parabenizar Josko por este novo acordo, e todos no City agora estão focados em garantir que ele maximize seu potencial."
Estrela da Croácia constrói legado impressionante
Desde que chegou ao Etihad Stadium, Gvardiol soma 122 jogos e marcou 13 gols, apesar de muitas vezes atuar como lateral-esquerdo. Sua contribuição se mostrou vital para ajudar o City a conquistar a Premier League, a FA Cup, a Copa da Liga, a Copa do Mundo de Clubes, a Supercopa da Uefa e a Supercopa da Inglaterra nos últimos três anos. No cenário internacional, o participante da Copa do Mundo de 2026 segue consolidando seu papel como peça-chave da Croácia, acumulando 52 partidas pela seleção até o momento.
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City foca na pré-temporada
Com seu futuro agora assegurado, Gvardiol está pronto para ajudar a ancorar uma nova era na linha defensiva do City rumo à próxima temporada. Atualmente, o clube está focado em concluir seus preparativos de pré-temporada sob o comando do novo técnico Enzo Maresca.
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