Josko Gvardiol assina novo contrato de longa duração com o Manchester City e faz declaração de que está no "melhor clube do mundo"

Contratado junto ao RB Leipzig por £ 77 milhões em 2023, Gvardiol rapidamente se firmou como uma peça fundamental, conquistando o prêmio de Jogador da Temporada do clube em 2024-25.

Reagindo à renovação em Manchester, o versátil defensor expressou sua satisfação por meio dos canais oficiais do clube: "Assim que soube que o City queria renovar meu contrato, senti na hora que era isso que eu queria. Os torcedores do City têm sido inacreditáveis comigo desde o primeiro dia, e o clube oferece absolutamente tudo para os jogadores. É o melhor clube do mundo para se estar.

"Senti muito amor e respeito durante meus três anos aqui e não tomo isso como garantido. Os jogadores que temos aqui são incríveis. Este é um elenco de nível mundial, jovem e cheio de potencial. Eu realmente acredito que teremos muito sucesso nos próximos anos."

O diretor de futebol do City, Hugo Viana, reiterou o orgulho da diretoria após garantir o compromisso de longo prazo do defensor: "Josko é um jogador em quem este clube realmente acredita. Ele é jovem, um profissional excepcional e já é um dos melhores defensores do mundo. O Manchester City está comprometido em manter nossos melhores talentos, e é por isso que estamos tão felizes por este novo contrato ter sido acertado.

"Josko personifica o que queremos em nossos defensores. Ele pode atuar em várias posições, é rápido, forte e, quando ataca, faz isso superbamente. Ele é excepcional. Mas a maneira como se comporta também é muito impressionante. Este é um jovem determinado a ser o melhor que pode ser, uma abordagem que está totalmente alinhada com a nossa visão geral. Quero parabenizar Josko por este novo acordo, e todos no City agora estão focados em garantir que ele maximize seu potencial."