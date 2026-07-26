Joshua Zirkzee, mais um verão como homem de mercado: os sinais que chegam da pré-temporada com o Manchester United e o interesse da Juventus

A belíssima jogada individual com que o avançado neerlandês inscreveu o seu nome na lista de marcadores no 5-0 aplicado ao Rosenborg — drible à entrada da área para deixar para trás dois defesas e depois contornar o guarda-redes — é o melhor cartão de visita possível para tentar impressionar Carrick e a direção do Manchester United, que no verão passado investiu quase 230 milhões de euros em Sesko, Matheus Cunha e Mbeumo. O espaço para o jogador de 2001 estreitou-se inevitavelmente e as oportunidades para mostrar a sua qualidade caíram drasticamente. Ao ponto de levar a pensar que, para Zirkzee, as portas do mercado pudessem já reabrir-se. No passado mês de janeiro, a Roma fez uma tentativa concreta para procurar dar a Gasperini uma alternativa importante ao compatriota Malen. Mas, no fim, não se fez nada, também por causa da vontade férrea do Manchester United de exigir a obrigação de compra.