Os dois primeiros amigáveis do Manchester United contra Wrexham e Rosenborg tiveram em Joshua Zirkzee um dos protagonistas da equipa orientada por Michael Carrick. O ex-avançado do Bologna procura a redenção pessoal depois de dois anos muito complicados em Inglaterra, nos quais a consistência de rendimento e os números colocados ao serviço dos Red Devils ficaram aquém das expectativas (apenas 5 golos em 56 jogos da Premier League).
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Joshua Zirkzee, mais um verão como homem de mercado: os sinais que chegam da pré-temporada com o Manchester United e o interesse da Juventus
Sempre em risco
A belíssima jogada individual com que o avançado neerlandês inscreveu o seu nome na lista de marcadores no 5-0 aplicado ao Rosenborg — drible à entrada da área para deixar para trás dois defesas e depois contornar o guarda-redes — é o melhor cartão de visita possível para tentar impressionar Carrick e a direção do Manchester United, que no verão passado investiu quase 230 milhões de euros em Sesko, Matheus Cunha e Mbeumo. O espaço para o jogador de 2001 estreitou-se inevitavelmente e as oportunidades para mostrar a sua qualidade caíram drasticamente. Ao ponto de levar a pensar que, para Zirkzee, as portas do mercado pudessem já reabrir-se. No passado mês de janeiro, a Roma fez uma tentativa concreta para procurar dar a Gasperini uma alternativa importante ao compatriota Malen. Mas, no fim, não se fez nada, também por causa da vontade férrea do Manchester United de exigir a obrigação de compra.
A Juve está aí
Curioso o destino que, a poucos meses de distância, volta a colocar o nome do avançado formado no Bayern de Munique no caminho de Frederic Massara, até maio diretor desportivo da Roma e hoje transferido para a Juventus para tentar construir uma equipa capaz de competir por um lugar na Champions League. A Juventus, que espera oferecer a Luciano Spalletti até à próxima semana a primeira escolha para o ataque, Randal Kolo Muani, deve ser tida muito em conta no decorrer deste verão caso o Manchester United abra à saída em condições favoráveis.
SE CHEGAR WATKINS...
A imprensa inglesa refere, de facto, que o Manchester United não exclui um novo investimento para o setor ofensivo num jogador que se junte a Sesko, Mbeumo e Cunha. Ollie Watkins, do Aston Villa, é um perfil muito apreciado por Michael Carrick, pronto para colocar em cima da mesa até 40 milhões de libras — cerca de 45 milhões de euros — pelo jogador nascido em 1995. Se de Birmingham, de onde já saiu uma peça-chave como Rogers (transferido para o Chelsea por 137 milhões de euros), chegasse o aval, os cenários em Manchester para Joshua Zirkzee poderiam sofrer uma nova mudança de direção.
Golpe de fim de agosto
Sob contrato até junho de 2029 (mas no contrato há uma opção de renovação por mais uma temporada), o jogador neerlandês contratado no verão de 2024 por 42,5 milhões de euros tem atualmente uma avaliação na casa dos 30-35 milhões de euros. A Juventus, que terá de agir com grande cautela a nível económico para concluir as próximas operações de mercado depois da contratação de Jeff Ekhator ao Genoa por 16 milhões de euros mais bónus, é um dos clubes que, até ao fim de agosto, poderá tentar uma abordagem, caso o Manchester United se mostre aberto a fórmulas convenientes e vantajosas, como um empréstimo com custos e opção de compra. Em Inglaterra, Zirkzee recebe um salário de 3,5 milhões de euros líquidos por temporada, valor que se enquadra nos parâmetros financeiros da Juventus.
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