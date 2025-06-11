Joshua Zirkzee foi visto se divertindo em férias em Barbados, enquanto o astro do Manchester United, sem camisa, dança com uma mulher desconhecida

- Zirkzee de férias com Matthijs De Ligt
- Participou das comemorações do carnaval em Barbados
- O atacante é o centro das atenções de uma mulher
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O atacante do United, Zirkzee, partiu para Barbados para passar as férias, após uma temporada extremamente decepcionante em Old Trafford. Após terminar em 15º lugar e sofrer uma derrota na final da Liga Europa, o holandês se juntou ao compatriota Matthijs De Ligt no Caribe, a tempo das comemorações do carnaval.
Durante a festa, Zirkzee foi o centro das atenções de uma foliã, que se divertiu dançando twerk contra o jogador da seleção holandesa. Após a brincadeira, o holandês tomou vários goles de água, aparentemente exausto.
Zirkzee disputou 32 partidas da Premier League nesta temporada, mas conseguiu marcar apenas três gols. Ele tem sido especulado como possível baixa neste verão, possivelmente como parte de uma negociação para a contratação do atacante do Napoli, Victor Osimhen.
O primeiro amistoso de pré-temporada programado do United será contra o Leeds, no dia 19 de julho. Zirkzee provavelmente continuará a desfrutar de umas férias prolongadas até lá.