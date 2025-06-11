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Newcastle United v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport
Harry Sherlock

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Joshua Zirkzee foi visto se divertindo em férias em Barbados, enquanto o astro do Manchester United, sem camisa, dança com uma mulher desconhecida

J. Zirkzee
Manchester United
Premier League

Joshua Zirkzee foi flagrado se divertindo durante as férias em Barbados, quando o atacante do Manchester United foi alvo de um twerk por parte de uma participante do festival.

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  • Zirkzee de férias com Matthijs De Ligt
  • Participou das comemorações do carnaval em Barbados
  • O atacante é o centro das atenções de uma mulher
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  • O QUE ACONTECEU?

    O atacante do United, Zirkzee, partiu para Barbados para passar as férias, após uma temporada extremamente decepcionante em Old Trafford. Após terminar em 15º lugar e sofrer uma derrota na final da Liga Europa, o holandês se juntou ao compatriota Matthijs De Ligt no Caribe, a tempo das comemorações do carnaval.

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  • O PANORAMA GERAL

    Durante a festa, Zirkzee foi o centro das atenções de uma foliã, que se divertiu dançando twerk contra o jogador da seleção holandesa. Após a brincadeira, o holandês tomou vários goles de água, aparentemente exausto.

  • VOCÊ SABIA?

    Zirkzee disputou 32 partidas da Premier League nesta temporada, mas conseguiu marcar apenas três gols. Ele tem sido especulado como possível baixa neste verão, possivelmente como parte de uma negociação para a contratação do atacante do Napoli, Victor Osimhen.

  • Joshua Zirkzee Manchester United 2025Getty Images

    E AGORA?

    O primeiro amistoso de pré-temporada programado do United será contra o Leeds, no dia 19 de julho. Zirkzee provavelmente continuará a desfrutar de umas férias prolongadas até lá.

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