Joshua Zirkzee diz sim à Juventus! Gigante italiana mira atacante do Manchester United, mas prepara duas alternativas do Chelsea em meio a restrições financeiras

Embora Zirkzee siga como o alvo principal de Luciano Spalletti, a Juventus não está apostando tudo em uma única opção. A diretoria do clube está ciente de que as negociações com o United podem se mostrar complicadas, diante das visões diferentes sobre o formato da transferência. Como resultado, a Velha Senhora monitora a situação no Chelsea, onde um elenco inchado pode gerar oportunidades de última hora nas semanas finais da janela.

Se uma transferência pelo atacante do United não se concretizar, a Juve identificou duas alternativas jovens da Premier League. A reportagem acrescenta que tanto Liam Delap quanto o reforço de verão Emmanuel Emegha podem ficar disponíveis por empréstimo do clube londrino. Spalletti procura especificamente uma presença alta e física para comandar o ataque após a saída de Dusan Vlahovic, e ambos os atacantes do Chelsea se encaixam no perfil necessário para competir na corrida pelo Scudetto.



