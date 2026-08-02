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Joshua Zirkzee diz sim à Juventus! Gigante italiana mira atacante do Manchester United, mas prepara duas alternativas do Chelsea em meio a restrições financeiras
Juventus busca acordo por empréstimo de Zirkzee
Zirkzee chegou a um acordo de princípio para se juntar à Juventus, segundo a La Gazzetta dello Sport. O atacante de 25 anos tem encontrado oportunidades limitadas sob o comando de Carrick e, ao que tudo indica, está intrigado com a possibilidade de retornar a uma liga na qual já brilhou anteriormente com o Bologna.
As restrições financeiras fazem com que a Juventus priorize um formato temporário específico para levar o atacante a Turim. A reportagem sugere que o cenário ideal para a Juventus seria um empréstimo com opção de compra não obrigatória, espelhando a estrutura que levou Marcus Rashford a se transferir temporariamente para o Barcelona.
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Troca por Conceicao está em pauta?
A saída de Zirkzee representaria mais um passo importante na transformação do elenco principal conduzida por Carrick. O United tem sido ativo no mercado, garantindo reforços para o meio-campo em Andrey Santos e Youri Tielemans por uma taxa combinada superior a £70 milhões.
O Manchester United também está explorando maneiras criativas de melhorar suas opções de ataque enquanto se desfaz de ativos indesejados. Em vez de um simples empréstimo, o United pode buscar usar o interesse da Juventus em Zirkzee a seu favor, com relatos sugerindo que está preparado para oferecer o holandês junto de €30 milhões para garantir o ponta da Juventus Francisco Conceicao em um ambicioso acordo envolvendo jogador mais dinheiro.
Planos de contingência em Stamford Bridge
Embora Zirkzee siga como o alvo principal de Luciano Spalletti, a Juventus não está apostando tudo em uma única opção. A diretoria do clube está ciente de que as negociações com o United podem se mostrar complicadas, diante das visões diferentes sobre o formato da transferência. Como resultado, a Velha Senhora monitora a situação no Chelsea, onde um elenco inchado pode gerar oportunidades de última hora nas semanas finais da janela.
Se uma transferência pelo atacante do United não se concretizar, a Juve identificou duas alternativas jovens da Premier League. A reportagem acrescenta que tanto Liam Delap quanto o reforço de verão Emmanuel Emegha podem ficar disponíveis por empréstimo do clube londrino. Spalletti procura especificamente uma presença alta e física para comandar o ataque após a saída de Dusan Vlahovic, e ambos os atacantes do Chelsea se encaixam no perfil necessário para competir na corrida pelo Scudetto.
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Chegada de Kolo Muani força saída de David
A movimentação por Zirkzee faz parte de uma reformulação mais ampla do setor ofensivo em Turim. Segundo relatos, o clube acertou um acordo pelo internacional francês Randal Kolo Muani, que chegou ao centro médico J-Medical para concluir sua transferência do Paris Saint-Germain. O acordo está estruturado como uma taxa fixa de €38 milhões, mais até €12 milhões em adicionais, representando um grande investimento para o clube.
Para viabilizar a chegada de Kolo Muani e, potencialmente, também a de Zirkzee, a Juventus precisa negociar Jonathan David. O internacional canadense tem tido dificuldades para se adaptar à vida na Serie A e agora é considerado a peça fora dos planos de Spalletti. Embora David tenha manifestado publicamente o desejo de ficar e brigar por seu lugar, o clube está pronto para autorizar uma venda por €30 milhões para equilibrar as contas.
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