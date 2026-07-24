Joshua Zirkzee dá sinal verde para a transferência para a Juventus, enquanto o atacante do Manchester United continua buscando o retorno à Série A

A decisão da Juventus de buscar Zirkzee decorre da admiração de longa data do novo diretor de futebol Ricky Massara, que já havia tentado trazer o jogador para a Roma durante a janela de transferências de inverno.

Embora Zirkzee tenha marcado 12 gols e dado sete assistências pelo Bologna na Série A durante a temporada 2023-24, ele tem enfrentado dificuldades para se adaptar e perdeu a vaga de titular desde que se transferiu para a Premier League, tendo sido titular em apenas 19 das 68 partidas disputadas no campeonato nas duas últimas temporadas. Seu perfil de atacante moderno e tecnicamente talentoso é visto como uma combinação natural para o sistema tático de Spalletti.