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Joshua Zirkzee dá sinal verde para a transferência para a Juventus, enquanto o atacante do Manchester United continua buscando o retorno à Série A
A Juve busca duas contratações de uma vez
De acordo com o jornal *La Gazzetta dello Sport*, o atacante do United, Zirkzee, deu sua aprovação inicial para se transferir para a Juventus na janela de transferências do meio do ano. O gigante italiano está agora trabalhando intensamente para garantir um acordo de empréstimo do jogador da seleção holandesa por meio de negociações intensas com seu agente, Kia Joorabchian. Ao mesmo tempo, a diretoria da “Vecchia Signora” também está priorizando a contratação de Kolo Muani, do Paris Saint-Germain, para renovar suas opções de ataque.
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Massara reacende o interesse por Zirkzee
A decisão da Juventus de buscar Zirkzee decorre da admiração de longa data do novo diretor de futebol Ricky Massara, que já havia tentado trazer o jogador para a Roma durante a janela de transferências de inverno.
Embora Zirkzee tenha marcado 12 gols e dado sete assistências pelo Bologna na Série A durante a temporada 2023-24, ele tem enfrentado dificuldades para se adaptar e perdeu a vaga de titular desde que se transferiu para a Premier League, tendo sido titular em apenas 19 das 68 partidas disputadas no campeonato nas duas últimas temporadas. Seu perfil de atacante moderno e tecnicamente talentoso é visto como uma combinação natural para o sistema tático de Spalletti.
Dirigentes do Torino planejam uma reformulação
A agressiva campanha de transferências dos Bianconeri é motivada pela necessidade urgente de reforçar o ataque após a lesão do jovem atacante italiano Jeff Ekhator. Além de negociar um acordo de empréstimo de Zirkzee com os Red Devils, o CEO Giovanni Carnevali está trabalhando ativamente para fechar uma transação de € 40 milhões pela contratação de Kolo Muani, do PSG, segundo a Gazzetta. A diretoria da Juventus continua confiante de que a combinação do refinamento técnico de Zirkzee com a velocidade de Kolo Muani resultará em um ataque muito mais dinâmico e competitivo.
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Spalletti aguarda reforços para o ataque
O técnico da Juve, Spalletti, aguarda agora a confirmação da diretoria do clube quanto ao cronograma para a conclusão dessas duas importantes contratações para o ataque. O gigante de Turim está sob pressão para definir rapidamente o elenco principal, a fim de dar aos novos contratados tempo suficiente para se adaptarem durante a pré-temporada.
Os bianconeri enfrentam um desafio difícil para alcançar consistência imediata nas primeiras semanas da Série A, começando com uma partida fora de casa contra o recém-promovido Frosinone, no dia 23 de agosto.
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