Ao mesmo tempo, Diomande cuida meticulosamente de sua própria notoriedade mundial. Após uma temporada de estreia excepcional no RB Leipzig (23 pontos em 36 partidas oficiais), o jogador de 19 anos agora também vem impressionando na Copa do Mundo. Quando a Costa do Marfim derrotou os favoritos equatorianos por 1 a 0 na estreia, Diomande deixou Piero Hincapie, do FC Arsenal, finalista da Liga dos Campeões, completamente desorientado e registrou o maior número de toques de bola entre todos os jogadores de sua equipe (80). Uma estatística extremamente notável para um ponta. Com toda a razão, Diomande foi eleito o melhor jogador da partida.

De forma um tanto surpreendente, ele atuou pela lateral direita contra o Equador. Embora tenha jogado principalmente nessa posição pelo Leipzig, na seleção nacional ele vinha atuando quase sempre pela esquerda até então. A posição em que Diomande começará contra a Alemanha depende do segundo ponta. Se Amad Diallo (Manchester United), autor do gol da vitória e que entrou como reserva contra o Equador, assumir a titularidade no lugar de Bazoumana Touré (TSG Hoffenheim) — como esperado —, Diomande passará para a esquerda, onde enfrentará o lateral-direito alemão Joshua Kimmich.

Este último elogiou Diomande de forma efusiva recentemente, já que o conhece de confrontos na Bundesliga. “O Leipzig passou por alguns problemas, mas ele, mesmo assim, sempre jogou bem de forma consistente e apresentou atuações espetaculares”, elogiou Kimmich, comparando Diomande a um ex-companheiro do FC Bayern: Kingsley Coman, o herói da final da Liga dos Campeões de 2020. “Seu drible com paradas e arrancadas é extraordinário, um pouco como o Kingsley costumava fazer quando estava conosco no Bayern. Ele acelera muito, faz o adversário perder o ritmo para depois acelerar de novo.”